Frasi di auguri di matrimonio per gli amici: le più belle e commoventi

L’amore è un sentimento meraviglioso e il miglior modo per coronare il sogno d’amore di ogni coppia è il matrimonio, la più grande dichiarazione d’amore, che dura per tutta la vita. Negli anni musicisti, filosofi, religiosi, cantanti e poeti si sono ispirati all’amore, scrivendo parole profonde e emozionanti, per omaggiare questo splendido sentimento. E se una coppia di amici si sposa, qual è il miglior modo di fare i tuoi auguri se non scegliere una delle frasi d’autore che DiLei ha selezionato per te? Leggi le più dolci e commoventi.

Frasi d’autore per fare gli auguri matrimonio

Vuoi scrivere gli auguri ai tuoi amici che si sposano senza cadere nel banale? Il giorno del matrimonio è un momento speciale, una ricorrenza che si ricorderà per sempre. Per questo è importante scegliere con cura le parole da dedicare, scegliendo tra le più celebri frasi che sono state scritte per quest’occasione. Prendile come spunto, lasciati ispirare e apri il tuo cuore: usa queste citazioni per scrivere il tuo più bel messaggio d’auguri:

Il matrimonio felice è un edificio che deve essere costruito tutti i giorni. (Andrè Maurois)

Il matrimonio è un pranzo interminabile con il dolce servito per primo. (Julian Barnes)

Soltanto la morte può sciogliere un vero matrimonio. Anzi non può scioglierlo nemmeno la morte. (Hug Von Hofmannsthal)

Il legame in ogni rapporto, sia nel matrimonio sia nell’amicizia, sta nella comunicazione. (Oscar Wilde)

Il matrimonio fa l’uomo e la donna una carne sola. (William Con Greve)

L’amore umano che si concretizza nel matrimonio deve costituire la pietra di un guado verso l’amore universale. (Mahatma Gandhi)

L’amore è fisica, il matrimonio è chimica. (Alexandre Dumas Figlio)

Che sia l’amore tutto ciò che esiste, è ciò che noi sappiamo dell’amore; e può bastare che il suo peso sia, uguale al solco che lascia nel cuore. (Emily Dickinson)

Poesie per il matrimonio di amici

L’assenza di fantasia è uno dei problemi che si riscontrano quando si vuole scrivere un bel biglietto di auguri di matrimonio agli amici, creando un pensiero originale. Non è certo facile, lo comprendiamo, le nozze sono un evento importante nella vita di due persone che si amano.

E allora il nostro consiglio è quello di farti ispirare dalle poesie che abbiamo selezionato per te, che sono sempre apprezzate da chiunque. La profondità delle parole dei poemi più celebri è unica, frasi che hanno un sapore inedito e differente, versi liberi e rime che descrivono al meglio il sentimento dell’amore. Puoi usare una delle poesie che trovi di seguito per fare i tuoi migliori auguri di matrimonio a due persone a cui vuoi bene:

Forse non essere è esser senza che tu sia,

senza che tu vada tagliando il mezzogiorno

come un fiore azzurro, senza che tu cammini

più tardi per la nebbia e i mattoni,

senza quella luce che tu rechi in mano

che forse altri non vedran dorata,

che forse nessuno seppe che cresceva

come l’origine rossa della rosa, della rosa,

senza che tu sia, infine, senza che venissi

brusca, eccitante, a conoscer la mia vita,

raffica di roseto, frumento del vento,

ed allora sono perché tu sei,

ed allora sei, sono e siamo,

e per amore sarò, sarai, saremo.

(Pablo Neruda)

e non coglie nulla se non da sé stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta a all’amore.

(Khalil Gibran)

all’unione di due anime fedeli;

Amore non è amore

Se muta quando scopre un mutamento

O tende a svanire quando l’altro s’allontana.

Oh no! Amore è un faro sempre fisso

Che sovrasta la tempesta e non vacilla mai;

è la stella che guida di ogni barca,

il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza.

Amore non è soggetto al tempo, pur se rosee labbra

e gote dovran cadere sotto la sua curva lama;

Amore non muta in poche ore o settimane,

ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio;

se questo è un errore e mi sarà provato,

io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato.

(William Shakespeare)

immagina due mani ardenti

che si incontrano,

due sguardi perduti l’uno nell’altro,

due cuori che tremano

di fronte all’immensità di un sentimento,

e poche parole

per rendere eterno un istante.

(Alan Douar)

o freccia di garofani che propagano il fuoco:

t’amo come si amano certe cose oscure,

segretamente, tra l’ombra e l’anima.

T’amo come la pianta che non fiorisce e reca

dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori;

grazie al tuo amore vive oscuro nel mio corpo

il concentrato aroma che ascese dalla terra.

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove,

t’amo direttamente senza problemi né orgoglio:

così ti amo perché non so amare altrimenti

che così, in questo modo in cui non sono e non sei,

così vicino che la tua mano sul mio petto è mia,

così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.

(Pablo Neruda)

Sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni.

E insieme nella silenziosa memoria di dio.

Ma vi sia spazio nella vostra unione,

E tra voi danzino i venti dei cieli.

Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore:

Piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime.

Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa.

Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane.

Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo,

Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale.

Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro,

Poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori.

E siate uniti, ma non troppo vicini;

Le colonne del tempio si ergono distanti,

e la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro.

(Khalil Gibran)

perché la vita è in due maniere,

la parola è un’ala del silenzio,

il fuoco ha una metà di freddo.

Io t’amo per cominciare ad amarti,

per ricominciare l’infinito,

per non cessare d’amarti mai:

per questo non t’amo ancora.

T’amo e non t’amo come se avessi

nelle mie mani le chiavi della gioia

e un incerto destino sventurato

Il mio amore ha due vite per amarti.

Per questo t’amo quando non t’amo

e per questo t’amo quando t’amo.

(Pablo Neruda)

Riposa col tuo sonno nel mio sonno.

Amore, dolore, affanni, ora devono dormire.

Gira la notte sulle sue ruote invisibili

presso me sei pura come l’ambra addormentata.

Nessuna più, amore, dormirà con i miei sogni.

Andrai, andremo insieme per le acque del tempo.

Nessuna viaggerà per l’ombra con me,

solo tu, sempre viva, sempre sole, sempre luna.

Ormai le tue mani aprirono i pugni delicati

e lasciarono cadere dolci segni senza rotta,

i tuoi occhi si chiusero come due ali grigie,

mentr’io seguo l’acqua che porti e che mi porta:

la notte, il mondo, il vento dipanano il loro destino,

e senza te ormai non sono che il tuo sogno solo.

(Pablo Neruda)

Auguri di matrimonio per la tua migliore amica

Il grande giorno è arrivato: la tua migliore amica si sposa! L’emozione non è immensa, ancor di più. Infiniti pensieri viaggiano nella tua testa: la persona che più ti conosce, quella che è da sempre al tuo fianco, che sa tutto di te, che ti sostiene in ogni giorno – sta per sposarsi – coronando il suo più grande sogno. Il matrimonio della tua migliore amica è un momento unico e speciale, non puoi rischiare di scriverle degli auguri scontati, devi dare il meglio di te.

E allora, insieme al tuo regalo, che sarà sicuramente bellissimo – chi più di te sa qual è il desiderio più grande della tua migliore amica per il giorno delle nozze – potresti scriverle una lettera o un biglietto speciale. O ancora, potresti farle incidere sul vetro, sul legno o su una cornice d’argento, con una vostra bella foto, una frase celebre. Puoi usare una citazione profonda, ma anche un pensiero simpatico: quello che più vi rappresenta. Di seguito DiLei ha selezionato alcune tra le più famose frasi che potranno ispirarti, fanne tesoro.

Alcune citazioni dai film:

Non è che mi senta solo, e non c’entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile (Harry ti presento Sally)

Kimmy ho ben poche cose di cui essere felice in questi giorni ma vorrei accompagnarti io all’altare dove tu sposerai l’uomo dei nostri sogni perché è te che lui vuole sposare. (Il matrimonio del mio migliore amico)

Ricordati: l’uomo è il capo, ma la donna è il collo e può farlo girare quando e come vuole. (Il mio grasso, grosso matrimonio greco)

Tu hai l’amore di un uomo che si chiama Steve. Un uomo che quando tu eri via per affari di mozzarelle lui mi ha detto: “Non posso credere che ha scelto me, non posso credere di sposare la donna più bella che io abbia mai visto”. E questo mi dice che il tuo matrimonio, non solo funzionerà, ma durerà per sempre. (Prima o poi mi sposo)

Altre citazioni d’autore:

La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare. (Moulin Rouge)

Potrei fare a meno di tante cose, ma non riuscirei mai a rinunciare alla mia amica, al suo sorriso che si affaccia ogni giorno nella mia vita e alla sua allegria che sa di vento, sogni e colori. (Fabrizio Caramagna)

Chi ha una vera amica può dire di avere due anime (Arturo Graf)

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola. (Eustache Deschamps)

Un’amica conosce la melodia del nostro cuore e la canta quando ne dimentichiamo le parole. (C.S. Lewis)

I veri amici sono come le stelle; puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

Sei la stella più luminosa. Hai gli occhi bagnati da lacrime di commozione, le stesse che bagnano i miei, ma riesco a vedere quanto raggiante sei perché l’amore per tuo marito e per tutte le persone che sono qui presenti è sconfinato ed è emerso con tutta la sua potenza, rendendoci tutti felici per te, per questo magico momento. Auguri di eterno matrimonio, amica mia (Pascal Ciuffreda)

Parole profonde dalle canzoni per la tua migliore amica che si sposa:

Passa il tempo volando, noi aspetteremo qui tra un segreto e l’altro, fidati di me, io mi fiderò di te! Stare ore a parlare e raccontarsi di noi, io ti sto vicina, non sarai sola mai. (Che amica sei, Giorgia)

E ricordati che finché tu vivrai un amico è la cosa più vera che hai. È il compagno del viaggio più grande che fai. Un amico è qualcosa che non muore mai. (Un amico è così, Laura Pausini)

Quando l’amicizia ti attraversa il cuore nasce un’emozione che non se ne va. Non so dirti come ma succede solo quando due persone fanno insieme un volo. Che ci porta in alto, oltre l’altra gente, come fare un salto nell’immensità. E non c’è distanza, non ce n’è abbastanza se tu sei già dentro di me, per sempre. (Le cose che vivi, Laura Pausini)

Frasi simpatiche e originali per gli auguri di matrimonio

Dopo aver scritto pensieri seri e profondi, citazioni e aforismi di menti eccelse, terminiamo questa raccolta sdrammatizzando, proponendo frasi simpatiche e divertenti da dedicare anche in un’occasione così importante come quella del matrimonio. Per chi ama scherzare e vuole dedicare un pensiero spiritoso, ecco le frasi migliori: