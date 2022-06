Frasi per la Comunione di un nipote: le dediche più profonde

Fonte: iStock Citazioni e aforismi per la prima comunione

La Prima Comunione è un momento estremamente importante per i credenti e i religiosi. I bambini che fanno questo passo sono accompagnati dai propri genitori, e ovviamente il Sacramento va considerato come un giorno di festa in cui dedicare maggiore attenzione alla spiritualità. Ma quali sono le frasi per la Prima Comunione da dedicare al nipote?

Non sempre è facile trovare le parole giuste, ma non preoccuparti: ci ha pensato DiLei per te, con una raccolta di frasi celebri per la Prima Comunione, tratte dal Vangelo, dalla parola di Madre Teresa di Calcutta, Papa Francesco. Troverai sicuramente la dedica giusta e maggiormente sentita.

Frasi celebri per la Prima Comunione di un nipote

Dal momento in cui la Prima Comunione è tanto importante per i nostri nipoti, dobbiamo scegliere le frasi giuste per trasmettere affetto, ma anche e soprattutto per far comprendere loro l’importanza del momento. L’obiettivo è, come sempre, quello di non essere banali, ma di esprimere il senso del Sacramento.

Come l’acqua viva scava in profondità quanto più frequentemente cade sullo stesso punto, così, nella Comunione, l’animo penetra nel profondo della divinità, si amplia il suo cuore e partecipa di Dio stesso. (Santa Matilde)

L’Eucaristia è il colmo dell’amore divino. Qui Gesù non ci dà solo i suoi meriti e i suoi dolori, ma tutto se stesso. (Beata Elisabetta della Trinità)

Tutti hanno bisogno della Comunione: i buoni per mantenersi buoni e i cattivi per farsi buoni. (Giovanni Bosco)

Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. (Vangelo secondo Matteo)

Che l’incontro con Gesù sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita. (Papa Benedetto XVI)

Nell’Eucaristia noi spezziamo l’unico pane, che è farmaco di immortalità, antidoto per non morire, ma per vivere sempre in Gesù Cristo. (Sant’Ignazio di Antiochia)

L’incontro con Gesù sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita. (Papa Benedetto XVI)

Possa Dio donarti per ogni tempesta, un arcobaleno; per ogni lacrima, un sorriso; per ogni preoccupazione, una soluzione, e un aiuto in ogni momento di difficoltà; per ogni problema, che la vita ti presenta, un amico per condividerne il peso; per ogni sospiro, una dolce canzone; e una risposta a ogni tua preghiera. (Proverbio Irlandese)

Questo giorno della Prima Comunione rimane giustamente impresso nella memoria come il primo momento in cui si è percepita l’importanza dell’incontro personale con Gesù. (Papa Benedetto XVI)

Alcuni tra voi hanno già fatto la prima Comunione, altri vi si preparano. Il giorno della mia prima Comunione è stato uno dei più bei giorni della mia vita. Non lo è stato forse anche per voi? Perché? Non è solo a causa dei bei vestiti o dei regali o anche del pranzo della festa! È soprattutto perché, quel giorno, riceviamo per la prima volta Gesù-Eucaristia. Quando io faccio la comunione, Gesù viene ad abitare in me. (Papa Benedetto XVI)

Frasi religiose per la Prima Comunione di un nipote

Dobbiamo dire che non sempre è necessario girare a vuoto per scegliere le più belle citazioni per la Comunione del nipote, anzi: sono proprio le frasi religiose che trattano il Sacramento a offrirci molti spunti interessanti e ispirazioni per il biglietto da dedicare ai nipoti.

Possiamo partecipare all’Eucaristia solo ricordando il terribile scambio tra la nostra colpa che Cristo porta, e la sua innocenza che offre per noi sulla croce. (Hans Urs Von Balthasar)

Il vero effetto dell’Eucaristia è diventare il corpo di Cristo. (Jacques-Bénigne Bossuet)

Neppure il suo corpo Gesù ha tenuto per sé, neppure il suo sangue ha conservato: legge suprema dell’esistenza è il dono di sé. (Ermes Ronchi)

Uniti! La comunione come segno distintivo, sempre. Non astenetevi dalla comunione ai santi misteri, non privatevi dell’Eucaristia per esservi macchiati del peccato. (San Cirillo)

Nessuno di noi sa in verità che effetti produca la sua vita, né cosa possa dare agli altri, ma siamo tutti in una comunione profonda. (Padre Enzo Bianchi)

(Santa Matilde) Partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo. (San Leone Magno)

Nella Comunione possediamo Cristo stesso, non qualcosa di Lui; non riceviamo qualche raggio, ma il sole in persona, al punto di compenetrarci, di formare un solo spirito. (Nicolas Cabasilas)

Accostiamoci all’Eucaristia con desiderio ardente che bruci i nostri peccati e illumini i cuori. (Giovanni Damasceno)

Non si può essere in Comunione con Cristo se non nella misura in cui ci si mantiene in comunione con tutti gli uomini ed in particolare con i propri nemici. (J. Lasserre)

Nell’Eucaristia c’è il cuore della Chiesa, il baricentro del mondo, della storia; il passaggio all’eterno. (Davide Maria Turoldo)

Il peccato che rode lo stile eucaristico delle nostre comunità è non di rado il prendere l’Eucaristia come ovvia, come dovuta; con autosufficienza e senza meraviglia e stupore. (Carlo Maria Martini)

Nell’Ultima Cena, dopo aver celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, mentre passava da questo mondo a Suo Padre, Cristo istituì il Sacramento dell’Eucaristia, come memoria perpetua della Sua passione… Il più grande di tutti i miracoli: a coloro che la Sua assenza avrebbe riempito di tristezza, lasciò questo sacramento come incomparabile conforto. (San Tommaso d’Aquino)

Frasi sulla Prima Comunione di un nipote di Papa Francesco

Papa Francesco ha spesso trattato l’Eucaristia, e dunque abbiamo la possibilità di scegliere alcune frasi per la Prima Comunione davvero profonde e significative. Un modo per scrivere un biglietto speciale, ma non solo, perché in questo caso vanno bene anche per le bomboniere. Si possono dedicare sia da parte dei nonni che degli zii: vediamo quali sono le più belle.

L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi. (Papa Francesco)

Nell’Eucaristia Gesù non dona un pane, ma il pane di vita eterna, dona Sé stesso, offrendosi al Padre per amore nostro. (Papa Francesco)

L’Eucaristia costituisce il vertice dell’azione di salvezza di Dio. (Papa Francesco)

Nell’Eucaristia e negli altri sacramenti sperimentate l’intima vicinanza di Gesù, la dolcezza ed efficacia della sua presenza. (Papa Francesco)

Voi che farete la Prima Comunione, ricordate sempre, tutta la vita, quella giornata: il primo giorno che Gesù è venuto da noi. Lui viene, si fa uno con noi, si fa nostro cibo, nostro pasto per darci forza. (Papa Francesco)

L’Eucaristia garantisce che al centro ci sia Cristo, e che sia il suo Spirito, lo Spirito Santo a muovere i nostri passi e le nostre iniziative di incontro e di comunione. (Papa Francesco)

E’ tanto importante andare a Messa la domenica. Andare a Messa non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. (Papa Francesco)

L’incontro con Gesù nell’Eucaristia sarà fonte di speranza per il mondo se, trasformati per la potenza dello Spirito Santo ad immagine di colui che incontriamo, accoglieremo la missione di trasformare il mondo donando la pienezza di vita che noi stessi abbiamo ricevuto e sperimentato, portando speranza, perdono, guarigione e amore a quanti ne hanno bisogno. (Papa Francesco)

L’Eucaristia, sorgente di amore per la vita della Chiesa, è scuola di carità e di solidarietà. Chi si nutre del Pane di Cristo non può restare indifferente dinanzi a quanti non hanno pane quotidiano. (Papa Francesco)

E’ l’Eucaristia, che Gesù ci lascia con uno scopo preciso: che noi possiamo diventare una sola cosa con Lui. (Papa Francesco)

Il gesto di Gesù compiuto nell’Ultima Cena è l’estremo ringraziamento al Padre per il suo amore, per la sua misericordia. “Ringraziamento” in greco si dice “eucaristia”. (Papa Francesco)

Frasi per la Prima Comunione di un nipote di Madre Teresa di Calcutta

Le frasi di Madre Teresa di Calcutta sono un vero e proprio dono: ci ha lasciato tanta saggezza, profondità e spunti su cui riflettere. Per un giorno tanto importante come quello della Prima Comunione dei nostri nipoti, abbiamo la possibilità di scegliere una delle sue citazioni. Alcune delle sue frasi che parlano di Eucaristia sono particolarmente indicate per il Sacramento della Comunione.

Mai viaggiare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare. (Madre Teresa di Calcutta)

La fede che passa all’azione diventa amore, e l’amore che si trasforma in azione diventa servizio. (Madre Teresa di Calcutta)

Se non sai riconoscere Cristo nei poveri, non saprai riconoscerlo neppure nell’Eucaristia, perché un’unica fede illumina i due misteri. (Madre Teresa di Calcutta)

La gioia profonda del cuore è come una calamita che indica il percorso della vita. (Madre Teresa di Calcutta)

L’amore è un frutto che matura in ogni stagione ed è sempre alla portata di ogni mano. (Madre Teresa di Calcutta)

Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più. (Madre Teresa di Calcutta)

Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi. (Madre Teresa di Calcutta)

Sono una piccola matita nelle mani di Dio. (Madre Teresa di Calcutta)

Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi meglio e più felice. (Madre Teresa di Calcutta)

Dio ha creato ciascun essere umano in vista di una cosa più grande: amare ed essere amato. (Madre Teresa di Calcutta)

Ogni opera d’amore fatta con il cuore, avvicina a Dio. (Madre Teresa di Calcutta)

Gesù vieni nel mio cuore, prega con me, prega in me, perché io impari da te a pregare. (Madre Teresa di Calcutta)

La santità non è un lusso per pochi, ma un semplice dovere per ciascuno di noi. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi per la Prima Comunione di un nipote tratte dalla Bibbia e dal Vangelo

Oltre alle citazioni di Papa Francesco e di Madre Teresa di Calcutta, non mancano riferimenti dalla Bibbia e dal Vangelo: possiamo attingere anche dai libri sacri per scrivere un biglietto d’auguri per la Prima Comunione del nipote. Una raccolta dei pensieri più profondi e riflessivi, che ben si adattano al contesto, e che possiamo usare per un augurio molto speciale.

Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza (Salmi 18, 3).

Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo la nostra dimora presso lui.(Gv 14, 23).

Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! (Gv 6, 26-58)

Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi (Is 40, 31).

Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa (Is 41, 10).

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l’uomo che in Lui si rifugia. (Sal 33, 9).

Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso. (Salmi, 118, 24).

Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. (Gv 6,35)

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. (Mt 7, 7).

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. (Gv 15,12).

Frasi per la Prima Comunione di un nipote di Giovanni Paolo II

Infine, per la Prima Comunione, abbiamo pensato di suggerire anche delle frasi di Giovanni Paolo II. Sono davvero profonde e significative, e spiegano il senso di questo Sacramento, ma non solo. Perché alcune citazioni scelte sono un modo per far comprendere ai piccoli quant’è importante la figura di Gesù nelle loro vite.