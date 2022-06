Frasi da dedicare ai nipoti: una raccolta di citazioni emozionanti

Fonte: iStock Le dediche più belle per i nipoti

Quando vogliamo fare una dedica, possiamo farlo nel migliore dei modi scegliendo le frasi più belle da dedicare ai nipoti. Che tu sia una nonna, un nonno, uno zio o una zia, non importa, perché DiLei ha raccolto le citazioni e gli aforismi sui nipoti per ogni occasione. In realtà, non abbiamo bisogno necessariamente di una ricorrenza per dire a una persona speciale che gli vogliamo bene e che ci siamo sempre per lui, in ogni momento.

A volte, possiamo semplicemente fare una dedica o scrivere un bigliettino (ma anche un messaggio, ormai la tecnologia è ovunque) perché vogliamo assolutamente ricordargli il bene che serbiamo per lui, e la speranza che possa sempre essere felice. O magari possiamo fargli capire quanto conta per noi la sua presenza. In ogni caso, troverai citazioni e aforismi sui nipoti davvero speciali ed emozionanti: le parole sanno come arrivare al cuore.

Frasi da dedicare ai nipoti: uniche e meravigliose

Dicono che non ci sia nulla di meglio di dare il benvenuto a un nipotino. E probabilmente è vero: vedere i propri figli diventare genitori è un’emozione per i nonni, mentre per gli zii è un episodio che porta gioia e soprattutto bellezza. I nipoti sono di certo persone speciali che crescono insieme a noi, che diventano grandi seguendo le nostre lezioni e gli insegnamenti. Quant’è bello per i nonni sedersi insieme ai propri nipoti e raccontare storie; per gli zii, passare del tempo con loro è una gioia infinita. In occasione di una ricorrenza speciale, ecco le frasi più emozionanti da dedicare ai nipoti.

Una delle più potenti strette di mano è quella di un nipotino appena nato intorno al dito di un nonno. (Joy Hargrove)

I nipoti sono il modo di Dio per compensare il fatto che diventiamo vecchi. (Mary H. Waldrip)

I soprannomi che date ai nipoti sono un mix tra il loro nome e il rumore che fa il cuore quando esplode di gioia. (Melanie Notkin)

I nostri nipoti ci accettano come siamo, senza rimproverarci o costringerci a cambiare, come nessun altro ha mai fatto in tutta la nostra vita, non i nostri genitori, i nostri fratelli, coniugi, amici − e quasi mai i nostri figli adulti. (Ruth Goode)

Quando sarete invitati dai vostri nipoti ai loro saggi, alle loro gare di skate, alle partite di calcio, alle recite scolastiche, ai diplomi. Non avranno alcuna idea che quei momenti sono molto più importanti per voi che per loro. (Melanie Notkin)

La felicità in effetti si trova nelle piccole cose, come portare mio nipote a fare il giro dell’isola in bicicletta o vedere le stelle di notte. Andare nei bar o vedere atterrare gli aerei all’aeroporto. (Andrea Hirata)

La ragione per cui nonni e nipoti vanno così d’accordo sta nel fatto che hanno un nemico comune. (Sam Levenson)

Fa’ il bene solamente per amore del bene: tramandalo al tuo sangue; se non ne resta ai figli, sarà per i nipoti. (Johann Wolfgang von Goethe)

I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare oltre la vita; sono i vecchi da rispettare per essere rispettati da vecchi; sono il passato che vive nel presente e i bambini sono il presente che vedrà il futuro. (Maria Rita Parsi)

Credo che Dio il settimo giorno non sia andato in vacanza ma abbia inventato i nonni. E, accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro. (Fausto Brizzi)

Un bambino appena nato. Un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già le leggi della vita, le formule segrete della meraviglia e le prime chiavi per aprire le forme del mondo. (Fabrizio Caramagna)

Che un nonno, una nonna, che forse non può più parlare, che è paralizzato, e il nipote o il figlio arriva e gli prende la mano, e in silenzio la accarezza, niente di più. Questa è la cura della vita. (Papa Francesco)

Frasi per una nipote speciale

La tua nipotina è la gioia della tua vita? Sì, è sempre così: avere la fortuna di poter passare del tempo di qualità con la propria nipote è impareggiabile. Significa costruire ricordi preziosi che dureranno in eterno e che mai potranno essere dimenticati. Ricordi che a volte un giorno potranno addirittura trasformarsi in preziose lezioni di vita. Se vuoi fare un bigliettino per tua nipote, magari in occasione del suo compleanno, ecco alcune citazioni famose sulla famiglia che colpiscono molto.

Due cose che mi piacciono della mia nipotina: quando non vuole fare il suo sonnellino pomeridiano, e quando non mi lascia fare il mio. (Gene Perret)

Una madre diventa una vera nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i suoi figli perché è incantata dalla cose meravigliose che fanno i suoi nipoti. (Lois Wyse)

È per te ogni cosa che c’è. (Jovanotti)

Non vi è persona alcuna che può fare per i bimbi ciò che fanno i nonni: i nonni spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. (Alex Haley)

Ti voglio tanto bene e ci sarò per te. (Gianna Nannini)

Tu che sei entrata nella mia vita adesso, che niente mi chiedi, solo di amare te. Ancora non mi parli ma io so che senti e mi capisci, per te ogni stante chiederò una tempesta di stelle, come un regalo dal cielo, e l’universo l’intero che si inchina a te. (Eros Ramazzotti)

A modo tuo andrai, a modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. (Ligabue)

Frasi per un nipote speciale

Ti andrebbe di scrivere una lettera per un nipote speciale? Sì, è vero, i nipoti sono molto più tecnologici e sono abituati a ricevere messaggi sul cellulare. Ma quant’è bello stringere in mano un foglio di carta con parole preziose, profonde e significative? Non c’è davvero nulla di meglio. Ed è così che possiamo personalizzare un biglietto per un nipote speciale con una lista delle più belle frasi: qualcosa che lo farà davvero sentire unico al mondo. Un piccolo pensiero per rallegrarlo e per fargli capire quant’è importante per te.

Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è. (Andrea Zanzotto)

Per me mio nipote è l’angelo del mio mondo. Ogni qualvolta mi sorride è per me il momento più felice in assoluto. (Li Bingbing)

Che un nonno, una nonna, che forse non può più parlare, che è paralizzato, e il nipote o il figlio arriva e gli prende la mano, e in silenzio la accarezza, niente di più. Questa è la cura della vita. (Papa Francesco)

L’amore perfetto spesso arriva col primo nipotino. (Arthur Bloch)

Due delle esperienze più soddisfacenti nella vita sono sicuramente quelle di essere un nipote o un nonno. (Donald Norberg)

L’amore perfetto a volte non arriva fino al primo nipote. (Proverbio gallese)

Quella dei nonni è una presenza fondamentale, il “porto sicuro” nel quale i bambini dovrebbero potersi rifugiare, anche e soprattutto quando mamma e papà, per varie ragioni, non sono in grado di contenerli, aiutarli, capirli e dare loro tempo e attenzione. (Maria Rita Parsi)

Frasi per i nipoti dai nonni

Il legame tra nonni e nipoti non si può spiegare a parole, perché si può solo vivere. Di certo, è un rapporto che va oltre ogni convenzione e che è fondamentale: fin dal primissimo respiro, i nonni sono al fianco dei nipoti e non li lasceranno mai. Anche quando non ci saranno più, ai nipoti rimarranno gli insegnamenti preziosi, le lezioni che i nonni impartiscono e che sono veri e propri moniti per diventare persone migliori. Per questo motivo, abbiamo selezionato alcune frasi da dedicare ai nipoti da parte dei nonni: aforismi famosi che emozionano.

Quando il tuo nipotino, che ti ha visto da lontano, ti corre incontro pieno di luce dentro agli occhi, in quel momento, in quel preciso istante, non è una semplice dolce creatura che ti sta venendo incontro, ma è il Creato intero, Dio compreso. (Carlo Sorrentino)

Se avessi saputo quant’è bello avere dei nipoti, avrei avuto prima loro. (Lois Wyse)

Il bambino non è ancora nato, eppure già si dice che il suo naso è come quello di suo nonno. (Proverbio indiano)

Sapete perché nipoti sono sempre così pieni di energia? Perché la risucchiano tutta ai loro nonni. (Gene Perret)

Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. (Franca Valeri)

Un’ora con i vostri nipoti vi fa sentire di nuovo giovani. Un minuto di più, e iniziate a invecchiare rapidamente. (Gene Perret)

Che affare che sono i nipoti! Io gli do i miei spiccioli e loro in cambio mi danno un diletto che vale una fortuna. (Gene Perret)

Fra qualche anno i vostri nipoti vi racconteranno di un’esperienza vissuta insieme quando erano ancora piccoli. Magari si tratterà di qualcosa che avrete dimenticato ma vi renderete conto di aver contribuito attivamente alla loro felicità, più di quanto immaginavate. (Melanie Notkin)

I nipoti sono il modo che ci ha dato Dio per compensare l’invecchiamento. (Mary H. Waldrip)

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudolph Giuliani)

Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti. (Fanny Fern)

Frasi per i nipoti dagli zii e dalle zie

Si sta avvicinando il compleanno di tuo nipote, o un’occasione speciale, o magari vuoi rivolgergli un pensiero? Nessun problema, perché qui troverai una raccolta delle citazioni per i nipoti da parte degli zii e delle zie. Questo rapporto è unico nel suo genere: c’è complicità, c’è affiatamento e c’è anche il desiderio di diventare “grandi” insieme. Gli zii sono dei punti di riferimento per i nipoti, e si trasformano in angeli protettori e guide invisibili. Fai una dedica a tuo nipote con la selezione di aforismi scelti per te.

Alla bambina del mio cuore. Al primo vero, grande amore mio. Alla gioia di casa, alla felicità continua, sfrenata, folle e irresistibile. Alla mia nipote che ha completamente migliorato la mia vita e che mi fa sentire la zia più incredibile del mondo. (Giulia De Lellis)

Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli. (Honoré de Balzac)

C’è qualcosa di così grande quando si sta con un nipote, e quando si è stanchi basta riaccompagnarlo da tua sorella. (Tahj Mowry)

Ci sono molti modi di essere una madre. Ho molti giovani attori a cui faccio da guida, ed i miei nipotini e nipotine hanno bisogno di molto amore. (Kim Cattrall)

Non siamo né le loro mamme e neppure le loro amiche. Siamo le zie, una combinazione vincente. (Melanie Notkin)

Le zie sono quelle che stanno accanto alle mamme quando nipoti e nipoti entrano nel mondo. (Karen Moore)

Agli occhi di un bambino, lo zio è un bell’ibrido. È un surrogato della figura paterna ma le punizioni non passano attraverso di lui, dunque è un adulto che comprende, che consiglia, con cui confidarsi. Anche perché non essendo anziano come i nonni, col nipote può condividere l’esperienza di fratello. (Manuela Cantoia)

Frasi i nipoti sono pezzi di cuore

Cosa sono i nipoti? Pezzi di cuore. Ed è per questo che dobbiamo dedicare solo le frasi più belle e profonde, o anche pezzi tratti dalle canzoni e che spiegano molto bene quanto significhino per noi. La verità è che con gesti e parole possiamo davvero esprimere i nostri sentimenti, e non c’è niente di meglio di ricordare il bene che vogliamo, l’amore familiare che proviamo. I tuoi nipoti ti ringrazieranno per il pensiero, e sicuramente strapperai loro un sorriso che non potranno mai scordare.