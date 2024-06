Re Carlo

Il tempo assume un altro spessore durante la malattia. E da quando Re Carlo ha scoperto di avere un tumore, è intenzionato a sfruttare al meglio il tempo che gli resta, dedicandosi totalmente alla famiglia e al popolo da lui così amato. Vorrebbe, così come vorrebbe qualsiasi altro nonno del mondo, godersi i suoi nipotini, tutti e non solo quelli a lui più vicini. Ma le decisioni di Harry e Meghan non glielo consentono.

Carlo desidera star vicino a Archie e Lilibet

L’autore della Royal Family Tom Quinn ha rivelato al Mirror che Re Carlo è intenzionato a programmare un viaggio ufficiale negli Stati Uniti nel futuro prossimo. Una scelta che, considerata anche la pausa imposta al Re dai dottori che lo hanno in cura, cela motivi ben diversi da quelli diplomatici. Se il Re è disposto ad attraversare l’oceano è per avere l’occasione di stare vicino alla propria famiglia.

Mentre George, Luois e Charlotte – i figli di William e Kate – sono sempre assieme ai nonni, con cui hanno stretto un profondo legame di complicità e affetto; Archie e Lilibeth, nati dal matrimonio di Harry con Meghan Markle, non hanno incontrato i nonni che un paio di volte da quando sono nati. I genitori, trasferitisi negli States anche per prendere le distanze dalla famiglia reale, preferiscono non condurli in Inghilterra, per motivi di sicurezza dicono.

Indebolito dalla malattia, Carlo, rivelano fonti vicine alla famiglia: “è disperato di vederli e detesta l’idea che Archie e Lily non potranno ricordarlo come un nonno affettuoso”. Adesso, il re è disposto a tutto pur di costruire dei bei ricordi con i suoi nipotini, persino a un viaggio sull’Atlantico.

Camilla vieta i contatti con Harry

Se da un lato vi è il desiderio di Carlo di ricongiungersi con il figlio e i nipotini, dall’altro vi è la preoccupazione di Camilla. Un insider di Buckingham Palace ha rivelato a Us Weekly che la regina “non stima Harry e non vuole che Carlo si stressi mentre è in cura per il cancro, così sta provando a limitare le interazioni tra i due”. È noto che Carlo abbia in altissima considerazione l’opinione della moglie e che si fidi di lei come di nessun’altro, stavolta, però, potrebbe andarle contro per amore del figlio minore e dei suoi nipoti.