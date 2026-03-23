Re Carlo, la grande festa nel giorno del compleanno del nipote Archie

Re Carlo ha in programma un grande festa nel giorno del compleanno di Archie, ma il nipotino non sarà presente

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IPA Re Carlo

Il 6 maggio 2026, Buckingham Palace ospiterà una fastosa festa in giardino. Quella scelta da Re Carlo non è una data casuale: quel giorno si celebra il 7esimo compleanno del nipotino Archie. Tuttavia, vista la distanza con il Principe William e la nuora Meghan Markle, è improbabile che il piccolo avrà l’occasione di spegnere le candeline in compagnia del nonno.

Re Carlo non festeggerà il compleanno di Archie

Le feste in giardino rappresentano per la Corona inglese un’antica tradizione, nata per omaggiare le personalità del Regno Unito che maggiormente si sono distinte per il loro servizio pubblico e l’impegno nel sociale. La stagione di festa sarà inaugurata mercoledì 6 maggio, con il primo garden party dell’anno. Ne seguiranno un secondo due giorni dopo e un terzo ricevimento il 12 maggio. Il 19 maggio si terrà un evento legato alla Not Forgotten Association. Il 30 giugno, infine, il grande incontro alla Holyroodhouse.

Nulla di nuovo, se non che, quest’anno, la prima grande festa di cui Re Carlo sarà ospite cade in un giorno molto speciale. Il 6 maggio nacque Archie, il primogenito del Principe William e di Meghan Markle, che quest’anno compie 7 anni. Il garden party sarebbe stata l’occasione perfetta per celebrare, ma il nipotino, quasi sicuramente, non sarà presente a Buckingham Palace.

Così, probabilmente, il piccolo Archie celebrerà in tranquillità, negli Stati Uniti, in compagnia di mamma, papà e della sorellina Lilibet. “Mi piacerebbe tanto riconciliarmi con la mia famiglia, non ha senso continuare a litigare” aveva dichiarato alla BBC il Duca di Sussex. Analogamente, il Re ha più volte espresso la volontà di creare un rapporto con i nipotini. Ma non sarà questa, a quanto pare, la volta buona.

Anche William fu assente per il figlio

Se non ha mai trascorso un compleanno assieme al nonno, lo scorso anno il piccolo Archie vide anche il papà assente alla sua festa. Nel giorno del suo sesto compleanno, il Principe William si trovava infatti a Las Vegas per un evento di beneficenza e la consegna dei Diana Award. Il bimbo trascorse il giorno nella casa di famiglia di Montecito, in California, assieme a mamma Meghan e alla sorellina Lilibet, di 4 anni.

Ma niente paura, i regali erano stati scartati assieme al papà qualche giorno prima. Lo aveva svelato Meghan Markle su Instagram, postando una foto dei bimbi intenti a guardare il tramonto con dei pigiamini coordinati. “Nostro figlio. Il nostro sole. Buon sesto compleanno ad Archie! – aveva scritto la Duchessa – Grazie per tutto l’amore, le preghiere e gli auguri per il nostro dolce bambino. Ha sei anni! Dove è volato il tempo? (E a ​​tutti voi che siete venuti a festeggiare con noi alla sua festa lo scorso fine settimana, grazie per aver reso il suo compleanno così incredibilmente speciale”.