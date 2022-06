Frasi di buon compleanno per il nipote: auguri speciali e meravigliosi

Fonte: iStock Come augurare buon compleanno ai nipoti

Ci sono dei momenti in cui abbiamo proprio bisogno della saggezza di poeti e scrittori: hai la necessità di appuntarti le più belle frasi di buon compleanno per il nipote? Sei nel posto giusto, perché abbiamo scelto per te solo le più emozionanti di sempre. Il giorno del compleanno è sempre un momento speciale, quasi catartico in parte, perché compiere gli anni vuol dire che sono passati 365 giorni e che è tempo di pensare al futuro.

Un altro anno ci attende, carico di meraviglie, di bellezza e, sì, anche di momenti duri. Ma i nipoti hanno bisogno dei propri nonni, che sono sempre un enorme punto di riferimento, e senza la quale verrebbe a mancare un amore importantissimo. DiLei ha selezionato le frasi più belle per augurare il meglio ai propri nipoti: alcune simpatiche, altre divertenti, ma non manca la dolcezza, così come quell’augurio speciale e che fa riflettere.

Frasi di buon compleanno per i nipoti

Sta per avvicinarsi il compleanno di tuo nipote, hai selezionato il regalo, sei sicuro di quel che gli o le hai preso, ma ti manca il bigliettino d’auguri: nessun problema. Le citazioni sui nipoti abbondano sui libri di poesie e di aforisti famosi, ma non solo. In ogni caso, il desiderio è stupirli, far capire loro quanto sono importanti per noi e augurare solo il meglio per un futuro pieno di cose belle.

Quando il tuo nipotino, che ti ha visto da lontano, ti corre incontro pieno di luce dentro agli occhi, in quel momento, in quel preciso istante, non è una semplice dolce creatura che ti sta venendo incontro, ma è il Creato intero, Dio compreso. (Carlo Sorrentino)

Tutto quello che ti gira intorno ti appare come una scatola magica. E tu esploratore della vita, ti lasci cullare dal tuo stupore. (Fabrizio Caramagna)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

Se avessi saputo quant’è bello avere dei nipoti, avrei avuto prima loro. (Lois Wyse)

Per me mio nipote è l’angelo del mio mondo. Ogni qualvolta mi sorride è per me il momento più felice in assoluto. (Li Bingbing)

Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è. (Andrea Zanzotto)

Buon compleanno e ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama. (Claude Adrien Helvetius)

Auguri per i nipoti speciali

Il legame tra nonno e nipote è speciale e unico, indissolubile. I nonni sono fari di speranza per i nipoti, e per i nonni i nipoti diventano una ragione di vita sin dal primo momento in cui li osservano. Un rapporto reciproco in cui si imparano cose nuove, e ci si ama senza interessi o dietrologie. Per fare gli auguri ai nipoti speciali, ci vogliono citazioni altrettanto meravigliose e uniche nel loro genere. Di seguito, una lista delle frasi più belle da dedicare ai nipoti.

Ci sono padri che non amano i loro figli, ma non c’è nessun nonno che non ami suo nipote. (Victor Hugo)

L’amore perfetto spesso arriva col primo nipotino. (Arthur Bloch)

La più grande fonte di energia in età avanzata sono i nipoti. (Franz Schmid Berger)

Ti voglio tanto bene e ci sarò per te. (Gianna Nannini)

Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo. (Gabriel Garcia Marquez)

L’angelo che ha visto la tua nascita ha detto: – Piccola creatura, frutto dell’allegria e del sorriso, vai e spargi amore. (William Blake)

Meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore, un cielo da inseguire, il soffio di un vento leggero e un abbraccio che non ti aspetti. Buon compleanno! (Fabrizio Caramagna)

Che tu possa esaudire tutti i tuoi desideri tranne uno perché nella vita bisogna sempre desiderare qualcosa. (Star Trek)

I compleanni sono momenti inevitabili, belli e molto particolari della nostra vita! Momenti che riportano alla memoria ricordi preziosi, celebrano i tempi presenti e danno speranza per il futuro. (Babe Arish)

Un compleanno è solo il primo giorno di un altro viaggio di 365 giorni intorno al Sole. Goditi il viaggio. (Peter Masterson)

Il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno, ma diventa un ricordo speciale se trascorso con chi si ama. Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in sé, ma l’amore che si è seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni e sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword)

Il mondo è pieno di meraviglie da scoprire: non far trascorre un solo giorno, senza esserti stupito. (Thomas Merton)

Quando sarete invitati dai vostri nipoti ai loro saggi, alle loro gare di skate, alle partite di calcio, alle recite scolastiche, ai diplomi. Non avranno alcuna idea che quei momenti sono molto più importanti per voi che per loro. (Melanie Notkin)

Frasi simpatiche di auguri dai nonni

A volte abbiamo proprio bisogno di leggerezza, di un momento tutto per noi in cui ridere: nonni e nipoti conoscono bene questi attimi speciali e irripetibili. Così, non c’è bisogno di dire molte parole, solo quelle giuste, soprattutto per un giorno importante come il compleanno. Ed è così che abbiamo trovato alcune frasi simpatiche di auguri dai nonni, per stupire i nipoti e strappare loro un sorriso, ma non solo di divertimento, ma anche di riflessione.

Il bambino non è ancora nato, eppure già si dice che il suo naso è come quello di suo nonno. (Proverbio indiano)

Mio nipote mi ha insegnato che cos’è il vero amore: guardare insieme i cartoni di Scooby-Doo, mentre nell’altro canale c’è la partita. (Gene Perret)

Che affare che sono i nipoti! Io gli do i miei spiccioli e loro in cambio mi danno un diletto che vale una fortuna. (Gene Perret)

Il settimo giorno Dio si riposò. I suoi nipoti dovevano essere fuori città. (Gene Perret)

Due cose che mi piacciono della mia nipotina: quando non vuole fare il suo sonnellino pomeridiano, e quando non mi lascia fare il mio. (Gene Perret)

Un’ora con i vostri nipoti vi fa sentire di nuovo giovani. Un minuto di più, e iniziate a invecchiare rapidamente (Gene Perret)

Quest’anno vorrei stupirti, strabiliarti con un regalo fantastico e originale, ma la mia genialità potrebbe non essere apprezzata. Quindi accontentati di un classico e tradizionale Buon Compleanno. (Peanuts)

La vita sarebbe infinitamente più felice se potessimo nascere all’età di ottant’anni e gradualmente avvicinarci ai diciotto. (Mark Twain)

Biglietto d’auguri per i nipoti

Cosa scrivere in un biglietto d’auguri per i nipoti? Solo frasi bellissime! Dobbiamo augurare loro il meglio per l’avvenire, portare ance un pizzico di fortuna e soprattutto di bellezza nel loro mondo. I nipoti fanno affidamento sui nonni, e il motivo è semplice: ci sono stati fin dal primo momento, come i genitori. Di conseguenza, nel biglietto d’auguri per il compleanno del proprio nipote, possiamo anche usare delle citazioni uniche e speciali, anche per far comprendere loro quant’è profondo il significato di questo giorno.

I compleanni sono piume sulle ampie ali del tempo. Auguri! (Jean Paul)

Nessuno invecchia semplicemente vivendo un certo numero di anni. Invecchiamo disertando i nostri ideali. Gli anni possono far raggrinzire la pelle, ma rinunciare all’entusiasmo fa raggrinzire l’anima. (Samuel Ullman)

I compleanni vanno festeggiati. Penso sia più importante festeggiare un compleanno che il successo di un esame, una promozione, o una vittoria. Festeggiare un compleanno significa infatti dire a qualcuno: “Grazie perché sei tu”. (Henry Nouwen)

La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. (Maya Angelou)

Coglierei per te una stella dal cielo e la chiuderei in uno scrigno prezioso, potessi. Sigillerei l’amore in una bottiglia alta e stretta se potessi, così tu potresti sorseggiarlo quando ne avessi bisogno. (Anne Sexton)

Impara da ieri, vivi per oggi, spera per domani. L’importante è non smettere di farsi domande. (Albert Einstein)

Meritiamo tutti una sorpresa e un batticuore, un cielo da inseguire, il soffio di un vento leggero e un abbraccio che non ti aspetti. Buon compleanno! (Fabrizio Caramagna)

Non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. (Alda Merini)

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra. (William W. Purkey)

Cosa scrivere ai nipoti per emozionarli

Hai il desiderio di emozionare i tuoi nipoti per il giorno del loro compleanno? Vorresti far comprendere loro quanto sono importanti per te? Puoi farlo, grazie ad alcuni pensieri profondi di scrittori e poeti. Di certo, è un modo per essere vicini a loro, ma soprattutto per trasmettergli uno dei sentimenti più potenti di sempre: l’amore che unisce nonni e nipoti, e che va oltre il tempo, che dura per sempre e che è indimenticabile. Se stai cercando cosa scrivere ai nipoti, ecco una raccolta degli aforismi più significativi.

Il mondo è pieno di meraviglie da scoprire: non far trascorre un solo giorno, senza esserti stupito. (Thomas Merton)

Per un compleanno dovrebbe bastare poco: un’amica che ti sorride, un regalo da aprire, una festa da iniziare, il cielo che sa di buono e l’orizzonte che esplode di colori. (Fabrizio Caramagna)

Si compiono gli anni… ma non si compiono i destini, non si compiono i sogni, non si compiono le certezze… Anno dopo anno si compie la consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti, si compie il coraggio di andare avanti, lo stupore di sapere che l’orizzonte è sempre laggiù che aspetta il tuo sguardo. (Fabrizio Caramagna)

E’ il tuo compleanno? Trai il meglio dai giorni passati e godi i giorni che verranno, trasforma la tua vita in un capolavoro. (Stephen Littleword)

“Albo signanda lapillo dies”. Da segnare con il gessetto bianco sul calendario, dicevano i latini di giorni speciali, memorabili. E questo giorno lo è. Auguri immensi per il tuo compleanno. (Fabrizio Caramagna)

I compleanni sono momenti inevitabili, belli e molto particolari della nostra vita! Momenti che riportano alla memoria ricordi preziosi, celebrano i tempi presenti e danno speranza per il futuro. (Babe Arish)

Lascia che te lo dica oggi quanto ti voglio bene quanto tu sei stato sempre per me, come hai arricchito la mia vita. (Hermann Hesse)

Poesie per i nipoti

Hai deciso di fare un regalo unico ai tuoi nipoti? Allora non puoi proprio non scoprire le più belle poesie per i nipoti, che ti permettono di rendere il tuo biglietto di auguri ancor più personalizzato e raro. Ne abbiamo selezionate alcune cariche di significato, profonde, graffianti, che fanno riflettere e che lasciano senza parole. Augura così il meglio, fai sentire quanto lo ami, trasmettigli tutta la tua vicinanza.