Festa dei nonni il 2 ottobre: significato e idee per i regali

Quando chiudi gli occhi e pensi ai ricordi della tua infanzia, loro sono sempre presenti: dolcezza, tenerezza e solidità, un sinonimo vero e proprio della parola famiglia. Stiamo parlando dei nonni, patrimonio dell’umanità nonché caposaldo dell’amore per i nipoti grandi e piccoli. Talmente importanti e fondamentali nella vita e nelle dinamiche di qualsiasi nucleo famigliare che è impossibile non riconoscere il loro ruolo e festeggiarlo alla grande, come in occasione della festa dei nonni.

La festa dei nonni è una ricorrenza che si festeggia il 2 Ottobre in Italia (mentre in altri paesi del mondo cambia leggermente la data), ed è un’occasione perfetta per ricordare al proprio nonno e alla propria nonna quanto siano importanti per te. Indispensabili, risolutori, baby sitter, aiuto negli studi: il ruolo dei nonni ha tante sfaccettature, e per ringraziarli di tutto ciò che hanno fatto e ancora fanno per te, hai l’occasione giusta. Scopri come far loro degli auguri e dei regali significativi in occasione della festa dei nonni del 2 Ottobre, grazie a questa piccola guida di DiLei.

Una ricorrenza nata da poco

Quando si festeggia la festa dei nonni? E perché non ne sapevi nulla? Incredibilmente, questa ricorrenza è davvero moderna, motivo per cui non tutti sanno che vada celebrata. In Italia la festa dei nonni è stata pattuita nel 2005 da una legge, con l’obiettivo di ricordare alle famiglie quanto siano importanti i nonni. Di seguito ti indicheremo tanti regali e tanti simboli da poter donare ai nonni per la loro festa, per dirgli grazie e – perché no – per farli commuovere un po’.

1. Un bouquet ricco di fiori

Le nonne, si sa, amano arricchire la propria tavola con qualche oggetto. Di solito sono centrotavola fatti a mano o all’uncinetto, oppure un cesto con della frutta fresca, ma certamente non disdegneranno un ricco bouquet di fiori freschi. Per la festa dei nonni del 2 Ottobre, recati dal fioraio più vicino a te e chiedi di puntare sui colori autunnali. Il fiore ufficiale per la festa dei nonni è il “Non ti scordar di me”. Se invece desideri fare un pensiero più duraturo, punta sulla moda del momento: i fiori secchi. Ne esistono tantissime tipologie meravigliose, che daranno la possibilità ai tuoi nonni di avere fiori perpetui a ricordargli il bellissimo gesto che hai fatto per loro.

2. Una cornice con la vostra foto

I nonni vivono di ricordi del passato, soprattutto quelli legati all’amore per i propri nipoti. Se sei già grande, sarà davvero significativo regalare per la festa dei nonni del 2 Ottobre una cornice con dentro una foto che raffiguri un momento in cui eri piccolo. Se invece i tuoi genitori sono diventati da poco neo-nonni, potresti pensare di regalare loro una cornice con all’interno la foto del loro nipotino appena nato o il calco del suo piedino. Online trovi dei set già pronti, un’idea davvero originale che non potrà che lasciarli senza parole.

3. Un gioiello inciso

Un meraviglioso simbolo che parli del tuo amore per i nonni può essere rappresentato da un gioiello con dentro un’incisione particolare. Che sia una foto incisa con tecnica laser o una frase significativa, certamente sia il nonno che la nonna avranno piacere di indossarlo.



4. Un pranzo o una cena speciale

Cosa c’è di meglio che festeggiare la festa dei nonni del 2 Ottobre regalandogli un pranzo o una cena unici? Puoi decidere di preparare in casa i loro piatti preferiti, portarli a cena fuori in un ristorante con ottime recensioni, oppure… stupirli con una sfida creativa! Come fare? Invitali a casa e cucina per loro i piatti che solitamente ti facevano quando ero piccolo. Lasagne, brodo, torte, ciambelloni e tutti i “cavalli di battaglia” della cucina dei nonni rivisitati da te. Non potranno che apprezzare!



5. Una maglietta o una tazza divertente

Se i tuoi sono davvero i nonni migliori del mondo, perché non ricordarglielo in maniera palese? Per esempio donandogli una maglia con su scritto “nonno migliore di sempre”, o una tazza con il loro nome e la scritta “nonno dell’anno”. Molto efficaci anche i grembiuli ricamati, soprattutto per le nonne che amano stare fra i fornelli.