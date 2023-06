Frasi per i 18 anni: i migliori auguri per il traguardo raggiunto

Fonte: 123RF Frasi 18 anni: aforismi e citazioni famose per i migliori auguri

I 18 anni sono un traguardo fondamentale nella vita di ognuno di noi, uno dei momenti più attesi dai giovani – poi spesso rimpianto da grandi – perché significa diventare adulti, non aver più bisogno del consenso dei genitori per fare qualsiasi cosa. Un passaggio importante, che segna l’ingresso nell’età adulta. Essere maggiorenni è una svolta e significa potersi prendere ogni responsabilità, potersi vivere nuove esperienze.

Puoi iniziare a votare, puoi prendere la patente per guidare l’auto, puoi avere la tua indipendenza sociale: ecco perché i 18 anni sono visti come una meta così importante da raggiungere. Il giorno del 18esimo compleanno segna un nuovo inizio, e per questo va festeggiato alla grande. Vediamo alcune delle più belle frasi sui 18 anni.

Le più belle frasi per i 18 anni

Ci sono occasioni in cui un semplice augurio non basta: una di queste è proprio il traguardo dei 18 anni. Uno dei compleanni più importanti nella vita di ognuno di noi. Chiunque lo ricorda come un momento molto bello e tanto atteso, super emozionante. Una meta che ogni giovane non vede l’ora di raggiungere: si vive l’adolescenza nell’attesa di compiere quei fantastici (così sembrano) 18 anni, di essere maggiorenni, per poter fare tutto ciò che ci piace, senza rendere conto a nessuno.

Diventare maggiorenni: un momento troppo importante, un compleanno che deve essere festeggiato, e per questo servono frasi di auguri significative, non troppo semplici e banali, da scrivere su un biglietto da conservare per sempre nella scatola dei ricordi. Vediamo alcuni dei più bei pensieri sulla vita e sull’importanza di celebrare un momento così magico come i 18 anni:

La vita sarebbe infinitamente più felice se potessimo nascere all’età di ottant’anni e gradualmente approdare ai diciotto. (Mark Twain)

La vita è come andare in bicicletta. Per rimanere in equilibrio bisogna continuare a muoversi. (Albert Einstein)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

Sei giovane una sola volta, ma puoi rimanere immaturo per sempre. (Ogden Nash)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. (Cesare Pavese)

Aveva diciotto anni, e a quell’età se il cielo è azzurro vi ride negli occhi, e gli uccelli vi cantano nel cuore. (Giovanni Verga)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. (Charles Darwin)

Il buon senso è l’insieme dei pregiudizi acquisiti dall’età di diciotto anni. (Albert Einstein)

A diciotto anni le convinzioni sono le colline da cui ci affacciamo alla vita. (Francis Scott Fitzgerald)

Avrò diciotto anni fino alla morte. (Haruki Murakami)

Frasi 18 anni per un figlio

Quando a compiere 18 anni è il proprio figlio, l’emozione di un genitore è ancora più intensa e immensa. Vedere il proprio bambino o la propria bambina crescere e passare all’età adulta è un momento dolce e anche molto triste.

Significa saper lasciare andare i propri figli per la loro strada, lasciarli cadere, sbucciarsi le ginocchia, rialzarsi con le proprie forze e andare avanti. Significa esserci sempre, ma dare loro la possibilità di crescere, imparare dagli errori, fare le proprie scelte autonomamente, senza interferire.

Quando un ragazzo e una ragazza compiono 18 anni diventano un uomo e una donna, e ogni genitore ne deve prendere atto. Non è facile, ma è fondamentale per la crescita e la maturità di un figlio. Il traguardo della maggiore età è uno dei più significativi nella vita, per questo DiLei ha deciso di raccogliere una serie di frasi sui 18 anni e di pensieri profondi da poter dedicare a un figlio in un giorno così speciale:

C’è qualcosa di simile a un filo d’oro che attraversa le parole di un uomo quando parla a sua figlia; gradualmente nel corso degli anni quel filo diventa abbastanza lungo da intesserne un panno d’oro puro che è amore. (John Gregory Brown)

“Albo signanda lapillo dies”. Da segnare con il gessetto bianco sul calendario, dicevano i latini di giorni speciali, memorabili. E questo giorno lo è. Auguri immensi per i tuoi 18 anni. (Fabrizio Caramagna)

18 anni, l’età delle letture più importanti. (Roberto Benigni)

“Ti comporti da diciottenne.”

“Ma io ho diciott’anni!”

“Non è una buona ragione…”. (Gesualdo Bufalino)

L’angelo che ha visto la tua nascita ha detto: – Piccola creatura, frutto dell’allegria e del sorriso, vai e spargi amore. (William Blake)

Diciotto anni. Quell’anno è nella mia vita come la vetta di un monte, poiché risvegliò in me la consapevolezza e mi fece comprendere le vicissitudini dell’umanità. In quell’anno rinacqui e, se una persona non rinasce, la sua vita resterà come un foglio bianco nel libro dell’esistenza. In quell’anno, vidi gli angeli del Cielo guardarmi dagli occhi di una splendida donna. Vidi anche i diavoli dell’inferno infuriare nel cuore di un uomo malvagio. Colui che non vedrà gli angeli e i diavoli nella bellezza e nella malvagità della vita sarà ben lontano dalla conoscenza, e il suo spirito sarà vuoto di affetto. (Khalil Gibran)

Diciotto anni. A questa età, la felicità e la tranquillità hanno la tendenza ad apparire inconciliabili… (Guy Ménard)

I giovani tra i sedici e i diciotto anni uniscono in sé un’innocenza soffusa di ingenuità, una radiosa purezza di corpo e di spirito e il bisogno appassionato di una devozione totale e disinteressata. Si tratta di una fase di breve durata che, tuttavia, per la sua stessa intensità e unicità, costituisce una delle esperienze più preziose della vita. (Fred Uhlman)

Tu raccoglierai nella vecchiaia i frutti della tua condotta di giovane uomo. Sii felice a diciott’anni, serio a venticinque anni, saggio a trenta e tu sarai ricco a quarant’anni. (Honoré Beaugrand)

Un figlio è un figlio: una vita generata da noi ma destinata a lui, al suo bene, al bene della famiglia, della società, dell’umanità intera. (Papa Francesco)

I figli sono come gli aquiloni: insegnerai loro a volare ma non voleranno il tuo volo; insegnerai loro a sognare ma non sogneranno il tuo sogno; insegnerai loro a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa di Calcutta)

Le religioni andrebbero vietate ai minori di diciotto anni. (Pino Caruso)

E tu ci hai su dal cielo, ci hai trovato e piano sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano, ti ha posato su uno scoglio ed eri tu. (Fabio Concato).

Frasi 18 anni per un nipote

Un evento da festeggiare con la famiglia e gli amici: i 18 anni. Si raggiunge l’età adulta, si ha voglia di crescere, di esplorare il mondo, di camminare con le proprie gambe. Si ha voglia di sbagliare, di cadere e di trovare la forza di rialzarsi per affrontare la vita con coraggio e resilienza, per diventare davvero grandi.

I 18 anni sono questo. Crescendo poi si diventa realmente adulti, le responsabilità moltiplicano e si rimpiangono gli anni in cui tutto era più semplice. Dopo i 18 anni, ogni passo che si intende compiere deve essere colmo di consapevolezza e coscienziosità.

Ogni giovane arriva al giorno del suo diciottesimo compleanno pieno di aspettative e di sogni da inseguire e realizzare. Diventare maggiorenni significa iniziare a imparare cosa vuol dire essere autonomi, non dipendere da nessuno, nel bene e nel male. E quando a compiere i 18 anni è un nipote, l’emozione è enorme, e serve un pensiero che arriva dal profondo del cuore per dimostrare tutto l’amore che si prova per lui o lei. Ecco alcune frasi sui 18 anni e sull’amore per i nipoti scelte da Dilei:

Quando hai solo diciott’anni quante cose che non sai; quando hai solo diciott’anni forse invece sai già tutto, non dovresti crescer mai. (Luciano Ligabue)

Abbiamo diciott’anni, dissi, e siamo tutto. (Alessandro Baricco)

Cos’è un adulto? Un bambino gonfio di anni. (Simone De Beauvoir)

Alla bambina del mio cuore.

Al primo vero, grande amore mio.

Alla gioia di casa, alla felicità continua, sfrenata, folle e irresistibile.

Alla mia nipote che ha completamente migliorato la mia vita

e che mi fa sentire la zia più incredibile del mondo. (Giulia De Lellis)

Al primo vero, grande amore mio. Alla gioia di casa, alla felicità continua, sfrenata, folle e irresistibile. Alla mia nipote che ha completamente migliorato la mia vita e che mi fa sentire la zia più incredibile del mondo. (Giulia De Lellis) Una festa di compleanno deve stupire, colorare, distinguersi, coinvolgere, spiazzare, smuovere le emozioni, capovolgere il cuore, far sognare, riempire di felicità, meravigliare. (Fabrizio Caramagna)

L’età adulta è l’età dell’adattamento. Maturare, è trovare il proprio posto nel mondo. (Emmanuel Mounier)

L’uomo è un eterno bambino che, durante la parte centrale della sua vita, gioca a fare l’adulto. (Tristan Bernard)

La più grande fonte di energia in età avanzata sono i nipoti. (Franz Schmid Berger)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

Passano gli anni, i mesi,

e se li conti anche i minuti,

è triste trovarsi adulti

senza essere cresciuti. (Fabrizio De André)

e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. (Fabrizio De André) Non è la statura o l’età che separa i bambini dagli adulti. È la responsabilità. (Jules Feiffer)

Sapeva che sarebbe stato sufficiente aprire gli occhi per tornare alla sbiadita realtà senza fantasia degli adulti. (Alice nel paese delle meraviglie)

Divenire adulti, cosa terribilmente difficile a farsi. È molto più facile evitarla e passare da un’infanzia a un’altra infanzia. (Francis Scott Fitzgerald)

Auguri per i 18 anni commoventi

Raggiungere la tappa dei 18 anni è un momento magico e unico, quello in cui puoi prendere la patente, comprare una macchina e partire alla volta di un nuovo Paese, per iniziare a esplorare il mondo! Ogni giovane arriva a festeggiare questo traguardo con un entusiasmo fuori dal comune. Tanti conservano i loro regali per sempre, altri addirittura racchiudono nella scatola dei ricordi i biglietti di auguri, le lettere, i pensieri delle persone che amano, dedicati loro in un giorno così speciale.

Per questo motivo, se si sta avvicinando il 18esimo compleanno di una persona a cui vuoi bene, pensa innanzitutto a un bel regalo. Non deve essere per forza un dono costoso, basta che sia prezioso, che colpisca e che lasci un segno indelebile nel tempo.

La cosa importante è che il regalo sia accompagnato da un bel biglietto, poche ma preziose parole che vengono dal cuore. Di seguito trovi alcuni dei più bei pensieri da dedicare nel giorno dei 18 anni:

Il senso comune è l’insieme dei pregiudizi acquisiti dall’età di diciotto anni. (Albert Einstein)

L’amore vero è il frutto maturo della vita; a diciotto anni non si conosce, si immagina. (Alphonse de Lamartine)

Aveva diciotto anni, e a quell’età se il cielo è azzurro vi ride negli occhi, e gli uccelli vi cantano nel cuore. (Giovanni Verga)

A un compleanno non vestiamoci solo di età, ma indossiamo anche i colori dei sogni e della felicità. (Fabrizio Caramagna)

Ribellione giovanile, quella che c’hai sempre quando arrivi a diciassette, diciotto, vent’anni. Ti ribelli a tutto, ti ribelli alle regole, ai genitori. Ti ribelli perché hai bisogno di provare i limiti. Hai bisogno di provarli tu. (Vasco Rossi)

Auguri 18 anni divertenti

Gli auguri per i 18 anni sono sempre molto sentiti ed emozionanti per i genitori e i famigliari. Per gli amici invece è uno spasso, significa prendere la patente, finire il liceo, fare il viaggio della maturità, trascorrere intere notti a ballare e divertirsi fino al mattino.

I 18 anni sono senza dubbio un momento speciale da vivere e celebrare con le persone che si amano di più. Ma alla fine di questa lunga carrellata di pensieri – a tratti anche molto profondi – vogliamo condividere con voi alcune frasi divertenti per i 18 anni, per augurare il meglio, ma anche strappare un sorriso sulle labbra del festeggiato o della festeggiata. Ecco quello che DiLei ha pensato di suggerirti: