Francesco Vecchi diventa di nuovo papà. L’annuncio è arrivato in diretta il 19 ottobre, proprio nei primi minuti di trasmissione. Una tradizione ormai consolidata, la sua, che già in passato aveva condiviso col pubblico le belle novità che riguardavano la sua famiglia. Una volta perfino tramite la piccola gaffe della caporedattrice, che aveva rivelato involontariamente della seconda gravidanza della moglie del conduttore di Mattino Cinque: “Quest’anno a Mattino Cinque ci sono state tante nascite. Voglio fare gli auguri a tre mamme che hanno già avuto i loro bambini. Ce ne saranno altre due che diventeranno neo mamme nelle prossime settimane. E forse ci sarà anche un papà nuovo“. Oggi, a distanza di tempo, arrivano le sue parole cariche di emozione. E per annunciare la nascita del piccolo Paolo, il secondogenito dopo Enrico.

Francesco Vecchi, il precedente con Federica Panicucci

Gli annunci di Francesco Vecchi a Mattino Cinque non sono di certo una novità. Il giornalista e conduttore del contenuto mattutino dell’ammiraglia è infatti solito annunciare le nascite dei suoi figli in diretta. Ha imparato a farlo personalmente, e col tempo, senza più sentirsi in imbarazzo nel parlare della sua vita privata. Ci ricordiamo dello scivolone di Federica Panicucci del 2021, quando aveva deciso autonomamente di dare il benvenuto al piccolo Enrico (vedi video sopra), mettendo in imbarazzo il suo collega.

Quei tempi sono ormai lontani e, ora che lui è perfettamente a suo agio con il pubblico, non c’è più ragione di tenerlo all’oscuro delle novità che lo riguardano. E così ha fatto, commuovendosi, nella puntata del 19 ottobre. Una briciola di speranza e di vita in questi giorni in cui il mondo è dilaniato dalle guerra, in particolare dal conflitto in Israele dal quale arrivano immagini tremende di bambini, donne e uomini barbaramente uccisi.

Chi è la moglie Tina La Loggia

Francesco Vecchi e Tina La Loggia formano una coppia perfetta e molto unita. Si amano in modo discreto perché sono piuttosto riservati, ma quand’è il momento sanno dividere la loro felicità con il pubblico che li ama ormai da molti anni. In occasione della nascita del suo primo figlio Enrico nel 2021, aveva detto: “È nato mio figlio Enrico, il mio primo bimbo. Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”. E ancora: “Mi sono ritrovato questa bella pagnottella di 3 chili e mezzo e non sapevo cosa fare […]. Quando l’ho visto ho detto benvenuto.. resti qui? È un mix incredibile, felicità, paure, ansie.. siamo felici, mi tremano le gambe”.

I due si sono sposati a Palermo, città di origine di lei, con una cerimonia bellissima e alla presenza di tutti gli affetti più cari. Tina La Loggia è una giornalista, proprio come lui, e insieme condividono la grande passione per il loro lavoro: “Ho capito subito che era la donna della mia vita. Ogni istante lontano da lei pensavo a cosa dirle e a cosa fare affinché si accorgesse di me. Alla fine ci sono riuscito. Nel giorno del suo onomastico, visto che Tina è il diminutivo di Annunziata, le ho chiesto di sposarmi regalandole l’anello di fidanzamento”.