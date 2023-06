Federica Panicucci, “Mattino Cinque” chiude con polemica. Frecciata di Francesco Vecchi

Federica Panicucci chiude Mattino Cinque accompagnata da una seria polemica di Francesco Vecchi, sul punto di diventare papà bis, che sembrava indirizzata verso la Rai. La conduttrice toscana ha inoltre confermato che, sì, la rivedremo a settembre – a dispetto di tutte le indiscrezioni – mentre il suo collega ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe proprio in occasione della chiusura del programma che va in pausa per l’estate.

Polemica a Mattino Cinque, le parole di Francesco Vecchi

“Quest’anno è stato un anno incredibile per noi. Con gratitudine dobbiamo continuare a ringraziare il pubblico che anche quest’anno ci ha molto premiato. Qualche volta mi chiedo come mai. Anche i concorrenti sono bravissimi. Hanno studi bellissimi, risorse, sono professionisti però noi siamo veramente felici che ci scegliate ogni mattina”, ha detto Francesco Vecchi, non senza un velo di polemica che ha rivolto ai diretti competitor.

Il conduttore di Mattino Cinque ha così voluto ringraziare il pubblico per l’affetto dimostrato in questa stagione così difficile, nella quale hanno perfino dovuto dare la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, dicendosi felice per i risultati ottenuti. Sfuma così anche la possibilità di un cambio di conduzione, improbabile viste le parole chiarissime di Federica Panicucci, che rivedremo certamente a settembre.

I due conduttori, negli anni, hanno cercato di mantenere un rapporto civile. Sono infatti noti gli attriti tra loro, che hanno però saputo tenere lontani dal programma. Quest’anno, lei è rimasta fino all’ultimo – senza lasciare il suo spazio ad altre conduttrici – ed è pronta a tornare per la prossima stagione. Ha inoltre avuto un programma di prima serata su Italia1, Back to School, nel quale moltissimi vip si sono nuovamente sottoposti all’esame di quinta elementare alla presenza di una severissima commissione.

Francesco Vecchi di nuovo papà

Suo malgrado, il giornalista di Mattino Cinque è stato protagonista di una rivelazione in diretta che avrebbe voluto tenere per sé. Non si tratta però di una cattiva notizia, anzi: Francesco Vecchi è sul punto di diventare nuovamente papà. A rivelarlo è stata la caporedattrice del programma Lucia Bucolo, che ha ringraziato tutte le collaboratrici che sono diventate mamme e ha nominato anche tutti quelli che stanno per diventare papà. Tra questi c’è proprio il conduttore del programma che ha reagito coprendosi il viso con le mani e biascicando un cupo “no comment”.

Il primo figlio di Francesco Vecchi e Tina La Loggia è nato nel 2021. L’annuncio, in quel caso, era stato dato dal diretto interessato proprio negli studi del programma. In questo caso avrebbe voluto invece mantenere la privacy, proposito però rovinato dall’entusiasmo di Lucia Bucolo, che ha voluto dare la notizia in anteprima probabilmente convinta di fare cosa gradita.

Vecchi e la sua fidanzata, già genitori di un bambino, si sono sposati appena prima della nascita del piccolo. Su di lei, aveva detto: “Ho capito subito che era la donna della mia vita, perché in ogni istante lontano da lei pensavo a che cosa dirle a che cosa fare affinché si accorgesse di me ed alla fine ci sono riuscito”.