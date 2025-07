Pelle dorate e baciata dal sole, anche senza mare, con l’autoabbronzante. I best seller su cui puntare

Regalano una tintarella calda e luminosa che sostituisce o o intensifica l'abbronzatura. Ecco i migliori autoabbronzanti per il viso e per il corpo da provare questa estate

iStock Pelle dorata senza sole con gli autoabbronzanti viso e corpo

Alleati della stagione estiva, gli autoabbronzanti permettono di sfoggiare una meravigliosa tintarella viso e corpo anche, e soprattutto, se si ha poco tempo per il mare. Il temibile effetto arancione – che ricorda gli Umpa Lumpa della “Fabbrica di Cioccolato” – oggi è ormai solo un lontano ricordo perché grazie a formulazioni sempre più attente e perfezionate il risultato restituito è proprio da pelle baciata dal sole, senza macchie o aloni.

E quindi è davvero possibile abbronzarsi senza stare al sole? La risposta è sì, a patto di: seguire alcune accortezze per la loro applicazione e, naturalmente, scegliere i prodotti giusti. Noi abbiamo selezionato i migliori tra best seller, qualità e prezzi vantaggiosi.

Autoabbronzanti, cosa sono e come funzionano

Gli autoabbronzanti di ultima generazione garantiscono quindi un colorito impeccabile e zero macchie sui vestiti, una sicurezza per coloro che non si abbronzano facilmente o vogliono intensificare ancora di più la tintarella naturale.

Privi completamente di fattore di protezione, gli autoabbronzanti non agiscono sulla melanina e non intervengono nella sua produzione, ma semplicemente, abbronzano “senza sole”. Come è possibile? Grazie ad alcuni principi attivi inclusi al loro interno, come ad esempio il diidrossiacetone (DHA), capace di reagire con le proteine di superficie della pelle e formare complessi colorati.

I migliori autoabbronzanti per il viso

Ideali per il viso sono gli autoabbronzanti in gocce, più delicati sulla pelle e che regalano gradualmente un’abbronzatura uniforme. Possono essere applicati direttamente sul viso o, per un risultato ancora più leggero e naturale, miscelati con i sieri e le creme che utilizziamo giornalmente. Ecco i nostri best da acquistare su Amazon.

Collistar, gocce Magiche Viso

Tra i prodotti autoabbronzanti più famosi per il viso, come confermano le oltre 7mila recensioni, c’è Collistar con le sue gocce magiche. Dalla texture unica, queste gocce autoabbronzanti concentrate e delicatamente profumate regalano una tintarella uniforme e dorata in meno di un’ora.

Com’è possibile? Merito di una formula esclusiva che abbina l’estratto di mallo di noce all’ innovativo DHA Rapid, molecola autoabbronzante di nuova generazione che dimezza i tempi di colorazione della pelle e garantisce un risultato rapido, naturale e uniforme, senza rischio di antiestetiche macchie.

Offerta Collistar Gocce Magiche, autoabbronzante viso

Garnier, gocce autoabbronzanti “Natural Bronzer”

Altro best seller per il viso, questa volta firmato Garnier, è un prodotto in gocce che fa parte della linea Natural Bronzer. L’effetto finale è il nome stesso a suggerirlo: un’abbronzatura graduale e naturale che promette un incarnato dorato, uniforme e radioso, grazie anche alla presenza di ingredienti come acido ialuronico puro e acqua di cocco idratante.

Come usarlo? Le gocce devono essere aggiunte al proprio idratante per creare un’abbronzatura su misura. Bastano 1-4 gocce per ottenere pelle baciata dal sole; 4-8 gocce per una pelle pelle dorata e 8-12 gocce per una pelle bronzea.

Offerta Garnier Natural Bronzer Gocce Autoabbronzanti con acido ialuronico e acqua di cocco

Nature’s, olio solare autoabbronzante con Argan

Le gocce di sole di Nature’s regalano in poco tempo alla pelle un bel colorito, luminoso e naturale, come dopo una giornata di sole. La sua innovativa formula contiene DHA di origine vegetale, una speciale molecola con funzione autoabbronzante ad effetto ultra-rapido.

Il prodotto assicura inoltre un’azione idratante e anti-age, grazie alla presenza di Olio di Argan bio e Acido Ialuronico. La texture si assorbe subito e non macchia la pelle.

Nature's Olio solare autoabbronzante con Argan Bio e acido Ialuronico

e.l.f. SKIN Bronzing Drops, l’autoabbronzante per viso e corpo

Per un glow naturale, e totale, e.l.f. SKIN propone il prodotto più hot dell’estate: un bagno di sole totale per viso e corpo, anche senza prendere il sole. Bronzing Drops, questo il nome del prodotto, è un infuso con una formulazione unica: olio di semi di girasole, antiossidanti come la vitamina E, olio di marula e olio di semi di lampone.

Il risultato promesso è una pelle morbida, idratata e naturalmente dorata, in maniera più o meno intensa. Grazie alle tre diverse tonalità, e alla quantità utilizzata di volta in volta, potrete ottenere l’effetto glow che più amate.

e.l.f. SKIN Bronzing Drops L'olio autoabbronzante per viso e corpo disponibile in tre diverse intensità

I migliori autoabbronzanti per il corpo

Per quanto riguarda gli autoabbronzanti corpo consigliamo di optare per formule in crema, spray o mousse. Anche in questo caso attenzione all’applicazione: assicuratevi di coprire perfettamente tutte le zone e attendere che il prodotto sia perfettamente assorbito prima di rivestirvi. Ecco i nostri preferiti su Amazon.

Collistar, le gocce magiche anche per il corpo

Tra i best seller di Amazon troviamo, ancora, le gocce magiche firmate Collistar, questa volta però destinate a gambe e corpo. Ingredienti ed efficacia non cambiano, come dimostrano le oltre 4mila recensioni positive, ma la texture è pensata appositamente per il resto del corpo. Il risultato è garantito: abbronzatura intensa, naturale e luminosa.

Offerta Collistar Le iconiche gocce magiche autoabbronzanti per il corpo

L’Erbolario, crema autoabbronzante al mango

Una crema Autoabbronzante davvero efficace, con due pregiati attivi ottenuti da Biotecnologia: il Diidrossiacetone e l’Eritrulosio, sostanze funzionali che reagiscono con gli aminoacidi dell’epidermide, dando vita in modo progressivo al colorito bruno dei tessuti.

Distribuita in modo uniforme e giorno dopo giorno fino a ottenere l’effetto abbronzato desiderato, questa crema dispensa anche un’azione spiccatamente emolliente, nutriente e compattante, grazie ai pregiati Oli di semi di Girasole biologico, di Babassu e di semi di Anguria del Kalahari.

Offerta L'Erbolario Crema autoabbronzante viso e corpo al Mango

Garnier Ambre Solaire, la mousse autoabbronzante al cocco

Caratterizzata dal profumo inconfondibile del cocco, questa mousse abbronzante firmata Garnier Ambre Solaire è il prodotto su cui puntare per chi vuole una pelle dorata da sfoggiare in estate e non solo. La formulazione vegana, arricchita da acqua di cocco idratante, è una vera coccola per la pelle che promette, e mantiene, l’abbronzatura fino a una settimana dal suo utilizzo.

Garnier Ambre Solaire La mousse autoabbronzante al profumo dell'estate

Hawaiian Tropic, l’abbronzatura a portata di mousse

Anche Hawaiian Tropic, che conosciamo bene per l’ampia gamma dei prodotti solari, ha pensato a chi quest’anno non può o non vuole andare al mare, ma desidera comunque una tintarella impeccabile. Con il suo Tanning Foam Light/Medium offre alla pelle un’abbronzatura naturale, senza rinunciare all’idratazione e alla nutrizione di questa grazie all’aggiunta di Aloe vera e Vitamina E. La texture in mousse è facilissima da utilizzare e il risultato è garantito, come confermano le tante recensioni positive.

Offerta Hawaiian Tropic L'autoabbronzante in mousse che idrata e nutre la pelle

Come scegliere l’autoabbronzante giusto

Oltre alla texture, anche saper scegliere l’abbronzante giusto per la propria pelle e le proprie necessità è fondamentale. Non tutte le formule sono infatti uguali e si differenziano in alcune caratteristiche, rendendolo più o meno adatti.

Per la pelle secca meglio scegliere formule ricche e altamente idratanti, se invece è grassa, meglio ricorrere a texture leggere. Stessa cosa vale per il tipo di abbronzatura che si vuole ottenere.

Se l’obiettivo è quello di avere un’abbronzatura intensa e ben definita allora il migliore autoabbronzante è quello nella formula in crema e colorato. Se invece si preferisce un colorito più naturale meglio optare per gli autoabbronzanti in gocce, caratterizzati da una formula che si attiva gradualmente, permettendo di modulare l’intensità e ottenere esattamente il colorito desiderato.

Come applicare l’autoabbronzante

Disponibili in tantissime formulazioni, dalle gocce per il viso alle mousse per il corpo, gli autoabbronzanti vanno applicati in maniera attenta per garantire un risultato uniforme, privo di macchie, aloni o discromie. Il consiglio? Munitevi di guanti per l’applicazione, sia per il viso che per il corpo.

La durata dell’effetto dipende ovviamente dalla formula che in alcuni casi non colora solamente la pelle ma attiva anche la sintesi di melanina rendendo la pelle davvero abbronzata. Tendenzialmente però le formule solamente pigmentate – un po’ come il make up – durano il tempo di qualche doccia: l’acqua scioglierà il colore e lascerà la pelle nuovamente del suo colorito naturale.

