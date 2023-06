Kim Kardashian, pelle dorata tutto l’anno grazie a questa mousse autoabbronzante

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Il segreto della pelle dorata di Kim Kardashian? Una mousse autoabbronzante che la star dei reality utilizza tutto l’anno! A svelarlo è stata proprio la diva americana che ha rivelato di non riuscire a fare a meno di un prodotto beauty in grado di regalarle una pelle baciata dal sole.

La mousse autoabbronzante di Kim Kardashian

Si tratta nello specifico di Self Tan Bronzing Mousse del marchio St. Tropez. “Amo avere una bella abbronzatura – ha spiegato -, ma il sole può essere dannoso per la pelle. Per questo uso sempre l’SPF per proteggere la pelle, inoltre adoro usare gli autoabbronzanti come alternativa sicura”.

Il bello della mousse di Kim Kardashian è che la sua formulazione permette di variare l’intensità del colore in base alla necessità. Agisce sin dalla prima applicazione ed è un prodotto semplicissimo da usare anche per chi non è pratico. La formula piace tanto a Kim Kardashian perché è leggera e non appiccicosa, con ingredienti che rendono la pelle idrata e morbida. L’abbronzatura dura a lungo e non sbiadisce, garantendo un risultato eccezionale sino a dieci giorni.

Come applicare l’autoabbronzante amato da Kim Kardashian? Per prima cosa prepara la pelle procedendo con una esfoliazione. Poi idratala, concentrandoti soprattutto sulle zone in cui l’epidermide tende a seccarsi come i piedi, i gomiti e le ginocchia.

Infine servendoti dell’apposito guanto applica la mousse. Ricordati di fare dei movimenti circolari e di raggiungere ogni zona del corpo. Lascia assorbire il prodotto per circa tre ore, infine lavalo via con una doccia. Il risultato finale sarà visibile dopo otto ore.

Il prezzo? 41,99 euro su Amazon e secondo chi l’ha provata ne vale davvero la pena, con risultati eccezionali sin dalla prima applicazione.

Le alternative low cost

Vorresti provare la mousse autoabbronzante, ma cerchi alternative low cost? Su Amazon si possono trovare numerose soluzioni per una pelle dorata senza spendere troppo.

Offerta Garnier Mousse Autoabbronzante Natural Bronzer Mousse autoabbronzante viso e corpo

Garnier, ad esempio, propone una mousse viso e corpo, idratante e a rapido assorbimento. La formula è vegana con glicerina e acqua di cocco per regalare un nutrimento intenso alla pelle e una dolcissima fragranza. Il bello di questo prodotto è che non macchia i vestiti e permette di avere un’abbronzatura perfetta anche sul viso. Applica la mousse sul corpo e massaggia sino al completo assorbimento. Il costo? Solo 9,59 euro in offerta su Amazon.

Offerta Eau Thermale Avène Gel autoabbronzante Autoabbronzante viso e corpo effetto seta

Ottima – e con un prezzo piccolo – anche la mousse autoabbronzante di Avene. La formula è in gel idratante, facile da applicare e ideale per non lasciare macchie. Ideale anche per pelli sensibili, è un prodotto molto apprezzato dagli utenti e con ottime recensioni.

Hawaiian Tropic - Self Tanning Foam Dark Autoabbronzante in Mousse per Pelli Scure con aloe vera e vitamina E

Da provare anche la soluzione proposta da Hawaiian Tropic: una mousse leggerissima a base di vitamina E e aloe. L’aroma tropicale è inconfondibile, l’applicazione semplicissima e l’idratazione massima.

A base vegetale, questo autoabbronzante nutre e idrata in profondità la pelle oltre a regalargli una favolosa abbronzatura. Si assorbe in fretta e garantisce un risultato impeccabile senza macchie e luminosissimo. In più è vegan friendly e con ingredienti 100% naturali. Il prezzo? 14,99 euro con ottime recensioni di chi l’ha già provato.