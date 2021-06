Elisabetta Gregoraci, il ricordo della madre scomparsa: “Odio questo giorno”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci: Briatore, fidanzati, il figlio e la carriera

Poche parole, struggenti, per ricordare la madre scomparsa 10 anni fa. È così che Elisabetta Gregoraci ha voluto omaggiare sua madre Melina, morta il 29 giugno 2011 a causa di un tumore al seno. La showgirl calabrese ha affidato il suo pensiero a una delle sue storie su Instagram, nella quale ha anche postato una sua foto insieme alla madre.

Molto legata a lei, Elisabetta Gregoraci ha spesso parlato di sua madre nel corso della sua ultima partecipazione al GFVip, sottolineando anche quanto Melina fosse legata a suo nipote Nathan Falco. Al momento della scomparsa della nonna, il piccolo di casa Briatore aveva appena un anno. Mamma Melina aveva assistito al matrimonio di sua figlia con Flavio Briatore, nonostante fosse già malata da anni.

“Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me. Odio questo numero. Dovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma”.

A questo suo ricordo così doloroso è seguito anche quello della sorella Marzia, che ha scelto Instagram per celebrare l’amore che la univa a sua madre: “Tu la mia fonte d’ispirazione, tu la mia guida, tu la mia forza e la ragione di ogni cosa. Manchi mamma, ma sono sicura che tu stai bene e vegli su di noi. 10 anni senza te ma sempre con te”.

A sua volta, anche Elisabetta Gregoraci è una madre amorevole e disposta a tutto per il bene di suo figlio. Tra le protagoniste dell’edizione 2020, aveva scelto di lasciare prematuramente il programma per tornare da Nathan e passare il Natale insieme a lui. La sua decisione aveva sorpreso il pubblico che sperava di vederla ancora insieme a Pierpaolo Pretelli, poi giunto in finale e arrivato a un soffio dalla vittoria andata poi a Tommaso Zorzi. Anche se uscita prima degli altri, ha comunque lasciato un’impronta all’interno del programma e anche successivamente.

La showgirl e conduttrice si sta godendo il successo di Radionorba Cornetto Battiti Live, che sta presentando con Alan Palmieri. Lo show, in onda dal main stage di Otranto, è atteso anche sulla tv generalista grazie alla rinnovata collaborazione con Mediaset, per la prima serata di Italia1.