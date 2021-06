Battiti Live, gli ospiti della terza serata: scaletta e dove seguirlo in tv

editato in: da

Un successo dopo l’altro, per Battiti Live, che rinnova il suo appuntamento per la terza serata dello show condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il cast è di prim’ordine come sempre e conterà sulla presenza dei cantanti più gettonati del panorama musicale italiano ma anche di quello internazionale.

La nuova serata tutta dedicata alla musica del momento andrà in onda il 29 giugno. Già annunciati gli ospiti presentati dai due conduttori storici, che anche per questa nuova edizione si sono ritrovati al centro del palco per uno spettacolo unico.

La scaletta della terza serata è ricchissima. A Radionorba Cornetto Battiti Live ci saranno: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Bob Sinclair, Michele Bravi, Fred De Palma, Sottotono, Emma, Rocco Hunt e Ana Mena, Noemi e Carl Brave, Clementino e Nina Zilli, Ermal Meta, Takagi e Ketra, Giusy Ferreri, Mr. Rain, Gaia, Lil Jolie, Il Tre, J-One, Alvaro Soler, Arisa, Mahmood.

L’appuntamento è fissato per la prima serata di martedì 29 giugno e in multi canale. Come di consueto, la diretta sarà trasmessa su Radionorba, Radionorba TV e Telenorba, oltre che in streaming sulla nuova app di Radionorba. Sarà inoltre possibile seguire in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. Inoltre, l’evento vivrà anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale #battitilive.

Il main stage di Otranto ospiterà quindi, Sophie and The Giants per Right Now, scelta come sigla di Radionorba Cornetto Battiti Live, mentre Sophie Scott duetterà con Michele Bravi in Falene per il nuovo progetto internazionale dell’artista umbro.

Il produttore tedesco Purple Disco Machine sarà sul palco dopo il successo di Hypnotized con 250 milioni di streaming e 4 dischi di platino solo in Italia, ma è atteso anche il ritorno di Bob Sinclair, per la prima volta a Battiti con We Could Be Dancing.

Tornano Rocco Hunt e Ana Mena con Un Bacio All’Improvviso, mentre Clementino e Nina Zilli canteranno Señorita. E ancora Noemi e Carl Brave in Makumba, Mr. Rain con Meteoriti e Non C’è Più Musica, Lil Jolie che duetterà con Carl Brave in Regole e Il Tre con Io Non Sono Come Te. I Sottotono saranno sul palco con Mastroianni, Fred De Palma con Ti Raggiungerò ed Ermal Meta con Uno. Immancabili Giusy Ferreri con Takagi e Ketra in Shimmy Shimmy e, infine, Gaia con Boca. Per le esibizioni on the road sono invece confermati Alvaro Soler da Bari, Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto.

Ancora una volta, Radionorba rinnova la collaborazione con Mediaset e porta la musica di Battiti Live su Italia1. La prima delle cinque serate previste per la nuova edizione andrà in onda in prima serata il 13 luglio 2021.