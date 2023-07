Come togliere le macchie di autoabbronzante

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock I rimedi per eliminare le macchie di autoabbronzante

Le macchie di autoabbronzante sono l’incubo di ogni donna. Avere una pelle dorata anche senza dover stare per ore sotto al sole è davvero fantastico, ma non sempre tutto va per il verso giusto. A volte, infatti, capita di mettere l’autoabbronzante in fretta e male, di non lavarsi bene le mani oppure di usare prodotto – magari non di alta qualità – che dopo un po’ di tempo sbiadisce: il risultato finale sono chiazze antiestetiche sulla pelle, che rovinano l’effetto tintarella perfetta.

In tutti questi casi, non lasciatevi prendere dal panico: questi prodotti abbronzanti infatti colorano solamente lo strato superficiale della pelle, quindi si possono eliminare con facilità. Bastano un po’ di pazienza, qualche rimedio naturale semplice ed economico, e alla fine l’epidermide tornerà liscia e pulita come prima. Ecco i consigli più utili per dire addio alle macchie di autoabbronzante senza fare alcuna fatica, anche in caso di pelle delicata.

Perché usare l’autoabbronzante

In estate, è davvero impossibile resistere alla tentazione di andare al mare e dedicarsi ad avere una tintarella perfetta: l’abbronzatura rende la pelle più liscia e di un meraviglioso colore dorato che ben si addice con le profonde scollature e le gonne cortissime (senza calze!) che durante questa stagione sono un vero must. Non tutte hanno però tempo – o voglia – di trascorrere lunghe ore sotto il sole. C’è chi ha la pelle più delicata, e rischia di prendersi pericolose scottature (le cui conseguenze, sul lungo periodo, possono essere davvero serie).

Ma c’è anche chi non ha ferie da sfruttare durante i mesi estivi (o preferisce trascorrerle altrove) e non ha quindi l’occasione di rilassarsi qualche giorno al mare. Questo non significa dover rinunciare alla tintarella: in commercio ci sono tantissimi prodotti autoabbronzanti tra cui scegliere, per avere una pelle dorata senza sforzo. Dagli spray alle creme, ci sono formulazioni diverse che si adattano ad ogni esigenza e consentono ugualmente di ottenere un buon risultato in pochi minuti, senza sforzo.

Ma come funzionano? È molto semplice: l’autoabbronzante contiene sostanze come il DHA e l’eritrulosio (estratto dalla canna da zucchero) che, a contatto con le proteine dell’epidermide, scatenano una reazione dando alla pelle un colorito più scuro. È dunque molto efficace, pur senza stimolare la produzione di melanina: va infatti ad agire solo sullo strato cutaneo superficiale e non provoca alcun danno, motivo per cui può essere usato praticamente su qualsiasi tipo di pelle. Se la vostra è particolarmente delicata, tuttavia, consigliatevi con il dermatologo di fiducia.

Come evitare le macchie

L’applicazione dell’autoabbronzante è più semplice di quel che si possa pensare, ma è importante avere alcune accortezze per evitare la comparsa di macchie di colore, che renderebbero la vostra pelle disomogenea. La prima cosa da fare consiste proprio nel prendersi cura della pelle: praticate una bella esfoliazione per eliminare le cellule morte e avere un’epidermide liscia. A questo punto, fate la doccia e asciugatevi bene, aspettando una mezz’oretta per evitare che la cute sia ancora umida.

Ora non vi resta che spalmare l’autoabbronzante (fate attenzione a scegliere la tonalità più adatta per voi, così da non avere un effetto innaturale): mettetene la giusta quantità su ogni zona del corpo, ma evitate di insistere troppo nelle aree già più cheratinizzate, come le ginocchia e i gomiti. Aspettate che il prodotto si asciughi, possibilmente senza indossare vestiti che possano sfregare sulla pelle e creare antiestetiche chiazze. Nel giro di poche ore avrete un bellissimo colorito dorato e nessuna macchia da coprire.

Togliere le macchie di autoabbronzante: i trucchi

Tuttavia, non sempre si riesce ad ottenere un risultato perfetto: può capitare di insistere troppo (o troppo poco) in qualche parte del corpo, oppure di strofinare inavvertitamente contro qualcosa mentre il prodotto è ancora fresco e notare solo in seguito le macchie che si formano. Senza parlare delle mani, che spesso rimangono più scure e macchiate perché non le si lava bene dopo l’applicazione dell’autoabbronzante. Per fortuna, ci sono molti rimedi naturali che possono aiutarvi a far tornare la vostra pelle omogenea come prima, senza dover fare troppa fatica.

Il primo ingrediente da provare è il succo di limone, che ha note proprietà sbiancanti. Vi basterà spremerne alcune gocce su un batuffolo di cotone e strofinarlo sopra la macchia, facendola pian piano svanire. Per aumentare la sua efficacia, bagnate un panno con del succo di limone e fatelo scaldare al microonde per due minuti. Quando sarà caldo strofinatelo sulla zona macchiata e il colore scomparirà come per magia. Ancor più potente è il mix limone-bicarbonato: mescolate il succo con un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio, spalmate il composto leggermente esfoliante sulla zona da trattare e risciacquate bene.

Il vapore è un ottimo alleato contro le macchie di autoabbronzante. Se avete questo problema approfittatene per fare una sauna alla spa oppure dedicatevi una mezz’ora per rilassarvi e fare un bel bagno caldo con qualche goccia di olio essenziale. Quando la pelle sarà morbida eliminate le imperfezioni massaggiando con un movimento circolare, leggero, ma deciso. Per renderlo più efficace utilizzate un guanto da scrub. In caso, invece, di macchie su mani e piedi, provate il dentifricio: essendo sbiancante, vi aiuterà a rimuovere l’eccesso di colore.

Anche l’olio per bambini è molto utile: spalmatene un po’ sulla zona interessata e lasciate agire per qualche minuto, quindi praticate un leggero massaggio esfoliante sotto la doccia e risciacquate abbondantemente. Potete potenziare i suoi effetti mescolandolo ad un paio di cucchiai di bicarbonato, sempre per sfruttare l’azione esfoliante di quest’ultimo. Spalmate il composto ottenuto sulle macchie, lasciate agire per qualche minuto e strofinate bene. Quindi risciacquate con acqua calda e noterete l’ottimo risultato raggiunto.

Infine, se avete esagerato con l’autoabbronzante e vi sembra di avere un colorito troppo scuro, potete usare la schiuma da barba per scaricare la tintarella e farla sembrare più naturale. Spalmate la schiuma su tutto il corpo mentre siete sotto la doccia, lasciatela agire per qualche minuto e quindi risciacquate bene, massaggiando con attenzione la pelle – meglio se con un guanto esfoliante. Dovreste ottenere un colorito uniforme e dorato, perfetto per affrontare l’estate senza dover stare troppo tempo sotto il sole.