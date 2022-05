Preparare la pelle al sole: i migliori esfolianti a meno di 20 euro

L’estate è alle porte, il primo caldo è arrivato con pochissimo preavviso e ci ha colte impreparate. La stagione dei sandali e dei weekend all’aria aperta richiede qualche accorgimento per potersi godere al meglio i benefici di sole e mare.

Molte persone sottovalutando l’importanza di adeguare le proprie abitudini ai cambiamenti dell’ambiente esterno. La skin care ad esempio deve modificarsi in base alle nuove esigenze della pelle. Con l’estete, infatti, bisogna scegliere una crema più leggera, mettere la protezione solare ed esfoliare. Questo passaggio è importantissimo soprattutto nel periodo che precede la prima tintarella.

Perché esfoliare la propria pelle prima di prendere il sole?

Le amanti dell’abbronzatura forse già lo sanno, ma prima di esporsi al sole è importante esfoliare viso e corpo. Questo passaggio è essenziale per rimuovere tutte le cellule morte, favorire un ricambio cellulare e rendere più ricettiva la pelle al sole. In poche parole, per avere una tintarella uniforme e una pelle più liscia e compatta da mostrare.

Due tipologie di esfoliazione

Esistono due tipi di esfoliazione: chimica e meccanica. In entrambi i casi è doveroso seguire le indicazioni riportare dai prodotti per eseguire correttamente il trattamento. Nei caso di esfolianti chimici a volte è sconsigliata l’esposizione al sole nelle ore successive, il nostro consiglio è sempre di preparare la pelle la sera e lasciarla poi riposare tutta la notte.

Ecco i nostri esfolianti preferiti, sotto i 20 euro.

Esfoliante corpo: Equilibra scrub salino rimodellante

Per rinnovare la pelle del corpo è necessario un bello scrub che elimini tutte le cellule morte e favorisca l’abbronzatura. Lo scrub copro di Equilibra è composto da uno speciale mix di sali marini, oli naturali ed estratti vegetali che esfolia, leviga e nutre la pelle. L’olio essenziale di Rosmarino e il Mentolo donano una sensazione di benessere e relax, mentre l’olio di Vinaccioli nutre e rende elastica la pelle del corpo.

Scrub salino rimodellante Un esfoliante a base di Aloe Vera, che leviga e nutre la pelle

Scrub corpo Pranaturals ai sali del Mar Morto

Questo scrub è composto da ingredienti naturali selezionati con cura, privo di conservanti e agenti chimici nocivi. Si scoglie delicatamente sulla pelle, esfoliandola e lasciandola meravigliosamente morbida e luminosa. Adatto soprattutto per pelle secca e sensibile, il sale del Mar Morto è ideale per rigenerare la pelle del corpo, rimuovendo le cellule morte e idratando la cute in profondità. Un trattamento due in uno.

Offerta Scrub corpo rivitalizzante ai Sali del Mar Morto I prodotti cosmetici PraNaturals sono vegani e realizzati con ingredienti naturali senza parabeni e altri additivi

Scrub viso L’Orèal per pelle e labbra

Anche la pelle del viso necessita una buona preparazione prima di esporsi al sole (con la crema solare ovviamente). Tra gli scrub più in voga la formula di L’Orèal. Una selezione di cristalli fini di 3 zuccheri (grezzo, di canna, bianco) per un’esfoliazione intensa e delicata. Con semi di kiwi e olio essenziale di menta piperita, per levigare e purificare la cute, così da ridurre visibilmente i punti neri, in modo da avere una pelle perfetta anche senza make-up. L’abbronzatura risulterà più omogenea a intensa.

Offerta L'Oréal Paris scrub viso e labbra 100% di attivi esfolianti di origine naturale ricchi di nutrienti essenziali, selezione di cristalli fini di 3 zuccheri

Peeling chimico Collistar per una pelle del viso nuova

Il peeling chimico di Collistar agisce esfoliando la pelle a livelli più profondi. Questo prodotto effettua un’azione esfoliante progressiva che leviga e affina la grana della pelle, uniforma l’incarnato, dona un colorito più luminoso e minimizza pori dilatati e micro-imperfezioni. Inoltre, il peeling riduce l’aspetto delle macchie e prepara l’epidermide rendendola più ricettiva ai trattamenti successivi. Infine, l’estratto dalla camomilla, assicura una preziosa azione lenitiva. Meglio non esporsi al sole nelle ore successive, perché il prodotto lavora in profondità per diverso tempo dopo l’applicazione.

Offerta Collistar lozione peeling con acido glicolico Un peeling levigante, perfetto per pelli miste e grasse

Non ci resta che preparare la pelle per un colorito sano, uniforme e un’abbronzatura intensa e duratura. Con una bella esfoliazione la cute ringiovanirà e sarà più luminosa.