Tinta addio: l’ombretto per capelli è una rivoluzione che piace a tutte

Fonte: iStock Come funziona e quale scegliere: ecco gli ombretti per capelli

Chi tinge i capelli lo sa bene: ogni 40 giorni (circa) scatta la necessità di correre ai ripari. La ricrescita, infatti, incombe e si nota all’attaccatura della chioma restituendo un’immagine di noi che magari non ci piace.

Royal, star e donne dello spettacolo hanno ormai mostrato come una chioma al naturale possa essere glamour ed elegante, ma restano comunque persone che con la ricrescita, o con i capelli bianchi, proprio non possono vedersi.

Correre ai ripari con continue tinte, però, può risultare dispendioso, magari non sempre salutare per i capelli e senza dubbio una cura in più alla quale dedicare tempo e risorse. Che non sempre si hanno. Come fare? Dicendo addio alla tinta e virando sull’ombretto per capelli. Si tratta di un prodotto rivoluzionario che piace a tutte. Veloce, economico e perfetto per un ritocco last minute.

Ombretto per capelli, perché non possiamo farne a meno

Costa poco, garantisce un ritocco veloce e dona un aspetto più omogeneo a ogni look. Che i capelli siano sciolti, oppure raccolti in un’acconciatura, usare l’ombretto per i capelli è l’ultima tendenza in fatto di beauty routine.

Si tratta di un prodotto che ha un costo accessibile, tanti usi diversi e si trova in diverse colorazioni: prima di comprarlo basterà selezionare la più adatta alla propria capigliatura per poi procedere con l’acquisto.

Tra gli ombretti per capelli più gettonati c’è Sevich Hair Shadow Powder, perfetto per un ritocco rapido delle radici. Si trova in più colorazioni, è a prova di sudore e facile da eliminare, ma al tempo stesso durevole e lascia la chioma soffice. Basta usare l’apposito puff, picchiettandolo dove necessario per dare un risultato naturale e donare maggiore corposità ai capelli. È modulabile in base alle proprie esigenze.

Sevich Hair Shadow Powder Ombretto per combattere la ricrescita

Un altro prodotto amatissimo è Hair Genetics Root Cover Up: anche questo si trova in diverse colorazioni ed è la soluzione ideale non solo per coprire i capelli grigi ma anche per rendere più corpose le zone diradate. La confezione è pensata per 60 utilizzi e – quindi – per poter durare circa tre mesi. Inoltre è il ritocco perfetto anche per sopracciglia e barba e quindi va benissimo sia per lei che per lui.

Hair Genetics Root Cover Up Per coprire ii capelli bianchi, ma perfetto anche per dare l’idea di una chioma molto più folta

È waterproof Imperio, una polvere per capelli che in pochi secondi dona maggiore densità alla chioma andando ad agire nelle aree più diradate, inoltre va a coprire i capelli bianchi o la ricrescita.

Una confezione basta per circa 70 – 100 volte, tutto dipende da quanto prodotto si utilizza in base all’effetto che si desidera ottenere.

Polvere per capelli Imperio Lunga durata, acconciature senza aree diradate e addio ricrescita

Un solo prodotto, tanti usi diversi: ecco l’ombretto per capelli

L’ombretto per capelli è il prodotto must have da aggiungere alla propria beauty routine, perché ci permette di avere una chioma sempre in ordine senza doversi recare continuamente dal parrucchiere.

Ma non è solo l’aiutante di cui avevamo bisogno per poter rimandare la tinta, ma è anche quell’oggetto che può rendere ogni acconciatura una favola non solo andando a colmare le aree più vuote, ma andando anche a creare giochi di ombre e luce per dare maggiore risalto alla propria chioma.

Usarlo è piuttosto semplice, unica regola procedere per gradi e aggiungere poco prodotto alla volta fino a ottenere il risultato desiderato. Per essere sempre al top, con un prodotto furbo e accessibile.

Se vuoi restare aggiornata sulle novità in fatto di bellezza, ma anche su occasioni e offerte, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty.