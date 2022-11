“GF Vip”, Pamela Prati eliminata bacia Bellavia: il meglio e il peggio della 16ª puntata

Dalla scorsa puntata aveva ricominciato con il solito mantra: “Voglio uscire, voglio tornare a casa”. E stavolta il desiderio di Pamela Prati si è realizzato. La 16esima puntata del GF Vip 7 andata in onda il 10 novembre è stata ricca di emozioni, ma a regalarci quelle più grandi è stata proprio lei, la “Diva” della Casa di Cinecittà, eliminata dal gioco dopo più di cinquanta giorni di permanenza. Felice, radiosa ed entusiasta alla vista di Marco Bellavia in studio, tanto da travolgerlo in un lungo e intenso bacio.

Pamela Prati eliminata, scatta il bacio con Bellavia

La showgirl sarda aveva già manifestato qualche segno di cedimento in Casa ed è naturale che tutti se ne fossero accorti, primo fra tutti il pubblico che ha deciso di eliminarla dal GF Vip 7. Perdendo tra l’altro con Attilio Romita, amatissimo sui social ma un tantino petulante con i suoi compagni di avventura.

Grande entusiasmo per la Diva in quel di Cinecittà, che non aspettava altro: poter uscire finalmente da quella che era diventata una gabbia troppo stretta per lei. Eccessiva voglia di protagonismo forse, magari soltanto la mancanza di qualcuno pronto ad aspettarla fuori dalla famigerata Porta Rossa. Ci sentiamo di optare per la seconda, vista la reazione al cospetto di Marco Bellavia in studio: un abbraccio che ben presto si è trasformato in un lungo e intenso bacio che ha colto tutti impreparati (incluso Alfonso Signorini).

Che dire, magari Pamela Prati ha realmente trovato la sua anima gemella. Se son rose fioriranno.

Luca Salatino, l’ultimatum di Soraya

Mentre Edoardo Tavassi è entrato nella Casa del GF Vip 7 per trovare la “madre dei suoi figli” (motto che, a dirla tutta, avevamo già sentito e risentito mille volte all’Isola dei Famosi), tra i concorrenti ce n’è uno che pare l’abbia trovata. Luca Salatino è uno dei personaggi più amati di questa edizione del reality show ma ultimamente la sua malinconia e i suoi momenti di lacrime e riflessione sentimentale hanno cominciato a stufare il pubblico. E, forse, anche i suoi compagni di avventura.

Ragion per cui Signorini ha colto immediatamente la palla al balzo, costringendolo a vedere (e ascoltare) la sua Soraya senza possibilità di risposta. La giovane fidanzata è stata chiara: o la smetti di piangere e vivi il gioco per come si deve, o esci e torni da me così da non far soffrire chi ti vuole bene e ti vede perennemente triste. Neanche a dirlo, la scelta è ricaduta sulla seconda opzione. Del resto i mobili per la casa nuova non piovono mica dal cielo…

Antonella Fiordelisi, la scheggia impazzita del “GF Vip”

“Le vogliamo bene perché è ‘na matta” ha ripetuto mille volte nel corso di questa edizione il tenero Edoardo Donnamaria, riferendosi alla sua fidanzata (?) Antonella Fiordelisi. E probabilmente non potrebbe esserci definizione migliore: l’ex schermitrice è una vera scheggia impazzita e spesso le sue reazioni appaiono spropositate, forse anche un tantino forzate secondo i gusti di parte del pubblico.

Accecata dalla gelosia nei confronti di Edoardo, Antonella vive malissimo il confronto con Micol Incorvaia, sua ex frequentazione con la quale è rimasto in ottimi rapporti. Cosa che ancora una volta è emersa nella puntata del 10 novembre, con una discussione a tre prima, e una scenata poi che in tutta onestà ci ha lasciato un po’ interdetti.

Charlie Gnocchi in nomination (finalmente)

Tutti si sono accorti dello strano “giochino” delle immunità al GF Vip. E tutti hanno palesemente visto che Charlie Gnocchi per più di 50 giorni è rimasto innominabile, nonostante non scorra sempre buon sangue con alcuni inquilini della Casa. Stavolta a salvarlo non c’era alcun bonus ed ecco che – come volevasi dimostrare – alla prima occasione buona è finito dritto in nomination insieme a Wilma Goich, George Ciupilan e Patrizia Rossetti. Prima o poi tocca a tutti, no?