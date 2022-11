Pamela Prati, il regalo per i 64 anni è “il vostro amore”. Marco Bellavia: “Arrivo”

Fonte: IPA Pamela Prati, il regalo di compleanno più bello

E se quando ciò che davvero desideri si avvera? È quanto accaduto a Pamela Prati che ha deciso di rivelarlo in un post Instagram pubblicato in occasione del suo compleanno: la showgirl ha 64 anni, festeggiati il 26 novembre, e sta vivendo un momento profondamente felice della sua vita come lei stessa ha voluto fare intuire ai tanti fan che la seguono con affetto.

Sembra aver ritrovato il sorriso e questo la rende davvero raggiante. Al suo post, in cui ha spiegato che il regalo per i suoi 64 anni è stato “ritrovare il vostro amore”, ha risposto Marco Bellavia sul suo profilo con un “Arrivo” che vale più di mille parole.

Pamela Prati, “Ritrovare il vostro amore” è il regalo per i suoi 64 anni

Pamela Prati, nel corso dei lunghi anni di carriera e dalla sua vita, ha attraversato momenti complicati, ma ora sembrerebbe proprio che la vita l’abbia premiata regalandole ciò che più desiderava. È stata lei stessa a svelarlo in un emozionante post pubblicato sul suo account Instagram in cui ha voluto condividere la gioia di questo momento. E lo ha fatto per un’occasione speciale: infatti la showgirl il 26 novembre celebra il suo compleanno: compie 64 anni e il dono che ha ricevuto è davvero speciale.

A corredo di una foto, che la ritrae raggiante con una torta con le candeline, ha scritto: “Io per questo compleanno avevo espresso solo un desiderio, ritrovare il vostro amore – si legge nella didascalia della foto – Si è avverato. Grazie a tutti davvero, Pami”.

La partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip per Pamela Prati è stato un mondo per rientrare nel cuore del pubblico dopo gli anni difficili, di cui durante il reality show ha parlato, del “caso Mark Caltagirone”. Dopo i risvolti importanti, che le sono stati rivelati da Alfonso Signorini mentre era ancora una concorrente del GF, ora Pamela è uscita dalla porta rossa e ha trovato il grande affetto dei suoi fan.

Ma a quanto pare non solo: infatti ad attenderla c’era anche Marco Bellavia con cui si è scambiata un lungo bacio che ha colto impreparati un po’ tutti.

Pamela Prati, il messaggio di Marco Bellavia per il suo compleanno

Ma cosa sta accadendo tra Pamela Prati e Marco Bellavia? I bene informati raccontano che i due si sentono molto spesso. Poi, di recente, sul profilo Instagram della conduttrice è apparsa una fotografia in cui si vedono dei fiori e un biglietto: “Io ti aspetto. Mi manchi, Marco”. Lei ha scritto: “Non servono parole” aggiungendo il tag e alcune emoji tra cui spicca un cuore rosso.

Nella Casa del Grande Fratello Vip si erano rivelati i primi segnali di una vicinanza tra i due, che poi però si erano dovuti separare con l’uscita dell’ex volto di Bim Bum Bam. Ma a quanto pare ora sono sempre più vicini. Infatti Marco, per il compleanno della showgirl, ha condiviso lo scatto di lei che festeggia aggiungendo: “Buon compleanno Pamy… Arrivo”, parole, accompagnate da tre cuori, che hanno il sapore una promessa. Così come quelle scritte nella didascalia: “L’attesa del piacere è essa stessa piacere”, una citazione di Gotthold Ephraim Lessing molto romantica. E sembra proprio che l’attesa per i due sia giunta al termine.