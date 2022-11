Pamela Prati e Marco Bellavia, messaggi inequivocabili su Instagram: è amore vero?

Fonte: IPA Pamela Prati, su Instagram i segreti del suo corpo perfetto

Sembrava una leggera cotta televisiva, e invece ogni giorno si trasforma in qualcosa di più concreto: quello tra Pamela Prati e Marco Bellavia è ormai amore vero, e i messaggi che i due si scambiano sui social sono inequivocabili. Nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, questa vicinanza tra i vipponi è cresciuta dopo la triste vicenda che ha visto coinvolto il volto storico di Bim Bum Bam, e dopo il bacio in studio, ora le rose e il bigliettino di Marco non lasciano più dubbi.

Pamela e Marco, è vero amore?

Tra Pamela Prati e Marco Bellavia sembra essere davvero sbocciato l’amore. Se inizialmente il pubblico da casa guardava questa relazione con diffidenza, credendo più che altro in una simpatia reciproca, nel corso delle settimane il loro rapporto è cresciuto, tra dediche attraverso lo schermo, e quel bacio appassionato all’uscita della showgirl dalla casa.

E secondo i bene informati, ora che entrambi sono fuori dal programma, i due si sentono spessissimo, anche se non hanno ancora potuto trascorrere del tempo insieme. Infatti, la Pamela nazionale ha contratto il Covid nella casa più spiata d’Italia (così come tanti altri concorrenti), e il suo Marco non riesce a stare lontano da lei.

“Io ti aspetto, mi manchi, Marco” si legge nel bigliettino che accompagna un mazzo di splendide rose rosa che Bellavia ha inviato alla Prati. “Non servono parole” scrive lei, nella didascalia che accompagna la foto di questo dono così gradito.

Sì, è vero, non servono parole, quella che sembrava un flirt (un po’ forzato da Alfonso Signorini, il cupido di Mediaset), si sta trasformando in amore vero.

“Io così simile a te, a trasformare il suono della rabbia” cita Pamela, usando il brano Simili di Laura Pausini come sottofondo della dolce dedica di Marco. Se son rose fioriranno, no?

Le similitudini tra Marco Bellavia e Pamela Prati

“Noi siamo così simili“. Con queste parole di Marco Bellavia si era acceso il suo feeling con Pamela Prati, e questa allusione alla loro somiglianza, con degli animi così forti e così fragili al tempo stesso, è diventato il leitmotiv della relazione che sta nascendo.

I due vipponi si sono ritrovati nelle loro sofferenze, che hanno avuto il coraggio di svelare nella casa del Gf Vip, e che ha permesso loro di capirsi, come nessuno si sarebbe mai aspettato. Prima le parole di conforto di Pamela verso Marco, poi gli incoraggiamenti di lui a resistere in gara, per finire l’inaspettato bacio in studio.

Una storia che ha mosso i primi passi sotto i riflettori, accendendo qualche dubbio (Orietta Berti diffida ancora della veridicità dei loro sentimenti), ma ora che sta proseguendo nel privato ci fa sperare che sia tutto vero.

La Prati con Mark Caltagirone, e Bellavia con la sua depressione, hanno affrontato momenti molto difficili negli ultimi anni e, come dicono loro stessi, per questo si sono trovati e piaciuti. Il lieto fine non è certamente scontato, ma per una volta sarebbe bello vedere una coppia “non giovanissima” innamorarsi al Grande Fratello, come accaduto a tanti ragazzi prima di loro.