La Regina compie 96 anni e lascia Windsor per stare vicino a Filippo

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

La Regina Elisabetta compie 96 anni. È nata infatti il 21 aprile 1926. Per l’augusto genetliaco ha lasciato il Castello di Windsor, sua residenza principale, per trasferirsi a Wood Farm nella tenuta di Sandringham, per stare più vicina al ricordo di suo marito Filippo, scomparso il 9 aprile 2021.

Regina Elisabetta, il compleanno privato

Dunque, la Regina spegne 96 candeline. Non è stato un anno facile per lei questo, segnato da molti dispiaceri familiari, dallo scandalo di Andrea, suo figlio prediletto, ai problemi causati da Harry che ha anche rilasciato proprio in questi giorni una nuova intervista accendendo ancora le polemiche, e dalla salute non più ferrea. Sua Maestà fatica a camminare e ha contratto anche il Covid che l’ha lasciata molto debole e stanca.

Ma nonostante tutto, Elisabetta va avanti sostenuta dalla volontà di ferro e dal senso del dovere che l’hanno sempre contraddistinta. Come vuole la tradizione, l’anniversario della sua nascita è una festa privata. E quest’anno lo è ancora di più. Per la seconda volta festeggia senza il suo amato Filippo, morto a 99 anni. Ma forse per sentirlo ancora più vicino a sé, la Regina ha deciso di lasciare Windsor per Wood Farm, la “modesta” tenuta nel Norforlk che il Principe aveva scelto come sua dimora principale da quando si era ritirato dalla vita pubblica.

Wood Farm, la tenuta amata da Filippo

La Sovrana ha quindi lasciato in elicottero il Castello di Windsor, per soggiornare nel Norfolk fino all’inizio di settimana prossima. Il suo compleanno non prevede grandi festeggiamenti ma solo visite private dei membri della Famiglia Reale. È probabile che William e Kate Middleton trascorrano coi tre figli l’intero weekend in campagna. D’altro canto, è tradizione che i genetliaci si festeggino lontano dal caos di Londra, nel più riservato Norfolk dove anche i Duchi di Cambridge possiedono una casa, Anmer Hall, dono di nozze di Elisabetta.

Nei prossimi giorni la Regina probabilmente visiterà la tenuta di 20.000 acri, che è stata ampiamente modernizzata da Filippo e, più recentemente, dal principe Carlo, che ne ha assunto la gestione.

La decisione di Elisabetta di festeggiare il suo compleanno proprio a Wood Farm, prendendosi una breve vacanza dai suoi doveri, sembra avere un valore affettivo e sentimentale. La magione infatti era particolarmente amata sia dal padre della Regina, Giorgio VI, che da suo marito Filippo. Qui la Sovrana e il Principe hanno trascorso alcuni momenti di intimità lontano dai riflettori, come se fossero una coppia normale.

Regina Elisabetta, quando si festeggia il compleanno pubblico

Il breve viaggio in campagna della Regina è stato salutato positivamente dagli esperti in questioni reali che lo considerano un segno positivo rispetto alle sue precarie condizioni di salute. Al momento l’agenda di Sua Maestà non prevede grandi impegni pubblici e ancora non è stata confermata la sua presenza a nessuno degli appuntamenti legati ai festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno. Nemmeno si sa se parteciperà al Trooping The Colour, che si tiene il secondo sabato di giugno, con la sfilata in carrozza dei Reali e la parata militare, considerato il compleanno pubblico della Sovrana.