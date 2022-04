La Regina crede nell’innocenza di Andrea

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

Vedere il Principe Andrea al fianco della Regina Elisabetta in occasione della commemorazione del Principe Filippo è stato un momento di grande tensione per la Famiglia Reale e per i sudditi. Dopo lo scandalo sessuale che ha travolto il Duca di York, da Palazzo sono giunte voci discrepanti. Da una parte, ci sono William e Carlo, che non perdonano Andrea e che ritengono abbia compromesso la Monarchia. Dall’altra, c’è Elisabetta: Regina, sì, ma anche madre, che crede nell’innocenza del proprio figlio. Un errore imperdonabile per molti: dai sudditi ai giornalisti, fino a Carlo e William stessi.

La Regina Elisabetta non dubita di Andrea: per lei, è innocente

Il memoriale di Filippo si è svolto nel pieno rispetto della cerimonia solenne. L’evento è stato presenziato non solo dalla Famiglia Reale, ma anche da Letizia di Spagna e il marito Felipe, Alberto di Monaco (da solo, senza Charlene). Una grande assenza ha fatto rumore: quella del Principe Harry. Eppure, non c’è stato tempo di recriminazioni, perché l’attenzione maggiore si è spostata sulla Regina Elisabetta, che ha permesso al Principe Andrea di scortarla all’Abbazia di Westminster.

Nessuno se lo aspettava, men che meno i sudditi, che tanto hanno “tuonato” contro Andrea negli ultimi tempi, dopo lo scandalo che l’ha visto coinvolto in prima persona. Le implicazioni della presenza del Duca di York sono importanti: la Regina crede fermamente nell’innocenza di Andrea. Non solo, però, perché in questo modo ha dimostrato che è ancora lei a prendere le decisioni più importanti. Le stesse che, inevitabilmente, ricadono sulla Monarchia.

La reazione di Carlo e William

Il Principe Carlo e William non erano affatto d’accordo sulla presenza di Andrea al memoriale di Filippo. Da ormai mesi, padre e figlio hanno cercato di “ridimensionare” il ruolo del Duca di York all’interno della Famiglia Reale, per il bene della Monarchia. Un atteggiamento che ha avuto il suo peso, fino a quando Elisabetta non si è imposta. Del resto, è stata lei a spogliare Andrea dei titoli militari, nell’ora più buia per il Palazzo dopo tanto tempo.

Al ricordo del Duca di Edimburgo, tuttavia, in base a quanto riferito dal biografo e giornalista Duncan Lacombe, Andrea non avrebbe mai potuto essere assente. “La sua presenza significa che non vogliono rinchiuderlo nell’armadio”, come se non fosse mai esistito. “Era il memoriale del padre. Non dovrebbe stupirci la sua presenza”. Ciononostante, la mossa della Regina è stata definita audace.

La Regina Elisabetta ha sempre sostenuto Andrea: il suo “figlio preferito”

Non è un mistero, non lo è mai stato: Andrea ed Elisabetta hanno sempre avuto un legame speciale, tanto che anche nella serie TV The Crown se ne è fatta menzione. Il Duca di York è il “punto debole” della Regina, il suo figlio prediletto. Che ha aiutato sin dall’inizio dello scandalo: nell’estate del 2021, è proprio nella Residenza di Sua Maestà che Andrea si è “nascosto”, lontano dai flash dei fotografi, dalle voci rumorose.

Anche Carlo, in parte, ha aiutato Andrea, partecipando con i propri soldi al pagamento della cifra pattuita con Virginia Roberts Giuffre, dal momento in cui il fratello era al verde. Ma il popolo inglese non ha perdonato Andrea, che ha minacciato la Monarchia con le sue azioni. Contrariamente alla Regina, non credono affatto nella sua innocenza.