La Regina è guarita dal Covid: non vedeva l’ora di riabbracciare i pronipoti

Regina Elisabetta, chi sono i suoi 10 pronipoti

Dopo giorni di isolamento, intrisi di paura (più che lecita) per le sue condizioni di salute, sembra proprio che la Regina Elisabetta abbia superato indenne l’ennesimo ostacolo. Sua Maestà sarebbe guarita dal Covid e, stando a quanto riporta il Daily Mail, il suo primo pensiero è andato agli amati pronipoti. Non c’è blasone che tenga ed è più che naturale per una donna della sua età esprimere come primissimo desiderio quello di riabbracciare la famiglia dalla quale è stata lontana. Il peggio sembra ormai passato e il ritratto che ne emerge è quello di una super nonna dedita ai suoi affetti (e agli immancabili doveri reali).

La Regina Elisabetta sta meglio dopo il Covid

L’annuncio di Buckingham Palace di nove giorni fa aveva scatenato il panico tra i sudditi britannici (e non solo): dopo il Principe Carlo e la consorte Camilla di Cornovaglia, anche la Regina Elisabetta alla fine era risultata positiva al Covid-19. Complici probabilmente anche le tre dosi di vaccino già effettuate, stando alle fonti ufficiali le sue condizioni sin dall’inizio non erano preoccupanti e l’infezione l’aveva colpita con sintomi piuttosto lievi. Ma è ovvio che alla sua veneranda età anche un “semplice raffreddore” possa mettere tutti in allarme.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali circa la negatività della Regina al virus, ma gli ultimi movimenti lasciano intendere che si sia ripresa quasi del tutto. Nei giorni scorsi, subito dopo il test positivo, Sua Maestà aveva dovuto annullare persino gli incontri virtuali a causa della stanchezza e delle sue condizioni di salute.

Sua Maestà trascorre una domenica in famiglia

Sempre secondo quanto riporta il Daily Mail, la Regina Elisabetta avrebbe trascorso la scorsa domenica in famiglia, per l’esattezza a Frogmore Cottage nella tenuta di Windsor. Lì ad aspettarla c’erano la Principessa Beatrice di York con Sienna, la sua bimba di 5 mesi, ma anche il Principe William e Kate Middleton con i bambini George, Charlotte e il piccolo Louis. Sembra mancassero all’appello, invece, la Principessa Eugenia di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi che attualmente risiedono proprio a Frogmore, ex residenza del Principe Harry e di Meghan Markle.

Un bel comitato d’accoglienza per la nonna (e bisnonna), che finalmente sembra aver superato il peggio. E anche solo il fatto che si sia recata nella residenza a un miglio dal Castello di Windsor la dice lunga, perché è proprio lì che la Regina va spesso quando è in buona salute per fare lunghe passeggiate in compagnia dei suoi cani.

La Regina Elisabetta torna al lavoro

L’inossidabile Regina Elisabetta non ha potuto fare a meno di tornare subito al lavoro. Sua Maestà è una vera stacanovista quando si parla di doveri reali e non possiamo fare a meno di pensare che debba esser stato un duro colpo per lei, quando la scorsa settimana era stata costretta a cancellare i suoi impegni online. In verità la notizia aveva allarmato i sudditi della Sovrana dei record, subito smorzata da alcune fonti a lei vicine che avevano ammesso che la sua assenza fosse semplicemente colpa della voce rauca che le impediva di parlare normalmente.

Come riporta il Daily Mail, la quasi 96enne Regina Elisabetta (che si prepara a festeggiare il compleanno il prossimo 21 aprile) ha già ripreso le udienze virtuali in collegamento dal suo ufficio di Windsor: tailleur a fiori, l’immancabile collana di perle e un aspetto decisamente rassicurante per accogliere i nuovi ambasciatori del Principato di Andorra e del Ciad a Londra.

È proprio il caso di dirlo, lunga vita alla Regina!