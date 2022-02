Ansia per la Regina, cancellata l’udienza virtuale: “Ha ancora sintomi”

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

La Regina Elisabetta, 95 anni e positiva al Covid, è stata costretta a cancellare l’udienza virtuale prevista per oggi. Buckingham Palace conferma che ha ancora sintomi lievi simili al raffreddore e per questo ha annullato il suo impegno.

Regina Elisabetta positiva: annullata l’udienza

Cresce dunque l’apprensione per le condizioni di salute della Regina che domenica 20 febbraio è risultata positiva al Covid, dopo essere stata monitorata per l’intera settimana. Infatti, aveva incontrato suo figlio Carlo due giorni prima che risultasse infettato.

Elisabetta nel complesso sta bene se non fosse per lievi sintomi simili al raffreddore. Il Palazzo fin da subito aveva dichiarato che la Sovrana avrebbe continuato a lavorare al Castello di Windsor dove si trova in isolamento. Ma, notizia dell’ultima ora, Elisabetta ha deciso di annullare la conferenza virtuale in programma per martedì 22 febbraio, poiché è ancora raffreddata.

Regina Elisabetta, come sta

Lo staff di Buckingham Palace ha rassicurato che comunque la Regina continuerà ad attendere ai suoi impegni più leggeri, come rivedere documenti, nel suo studio al Castello di Windsor senza però mostrarsi pubblicamente, nemmeno in video. Al momento la telefonata settimanale con il Premier Boris Johnson è ancora in agenda per il 23 febbraio. E fonti vicine alla Sovrana affermano che Elisabetta continua a lavorare e non si separa dalle sue scatole rosse contenenti documenti e lettere da visionare.

Dopo che le è stato riscontrato il Covid, effettivamente la Regina non si è sottratta ai suoi doveri inviando un messaggio in occasione della chiusura delle Olimpiadi invernali. In ogni caso, per il momento non vuole esporsi. Per quanto riguarda gli impegni di settimana prossima, il suo staff ha fatto sapere che si prenderanno decisioni a riguardo sotto data.

In questi giorni, secondo il Daily Mail, Sua Maestà avrebbe ricevuto la visita del Principe Andrea che sarebbe andato al Castello di notte per evitare di essere sorpreso dai paparazzi.

Già lo scorso autunno Elisabetta si era ritirata dagli eventi pubblici per rimettersi in forma dopo essersi mostrata con un bastone, strumento che non ha più abbandonato, e per mesi aveva continuato a lavorare dai suoi appartamenti. A inizio febbraio la Sovrana ha festeggiato 70 anni di Regno e a partire da giugno sono previsti una serie di eventi per celebrare il suo giubileo di platino.