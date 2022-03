Meghan Markle e Harry sul palco insieme: ma lui abbraccia un’altra

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

Meghan Markle e Harry hanno fatto scintille agli NACCP awards, presentandosi nuovamente insieme in pubblico dove hanno fatto rivivere l’antica magia. Ma dietro le quinte il Principe è stato sorpreso ad abbracciare un’altra bellissima donna, Jennifer Hudson.

Harry ci ricasca

Dunque, Harry ci ricasca. Dopo essere andato allo stadio da solo con sua cugina Eugenia di York e poi rapito da lei a cena, dove erano presenti anche Meghan Markle e il marito di lei, Jack Brooksbank, di nuovo è sorpreso preferire un’altra donna a Lady Markle. E le voci di crisi tra loro tornano a diffondersi.

Harry abbraccia un’altra dietro il palco

In altre parole, non è bastato ripresentarsi insieme sul palco e scambiarsi sguardi languide e di ammirazione: i rumors sulle tensioni tra Meg e Harry non si placano. È bastato un innocente abbraccio del Duca con Jennifer Hudson, cantante e attrice, protagonista di Respect. I due si sono incontrati dietro le quinte degli NACCP awards. Meghan non c’era, non si sa dove fosse finita, forse a risistemarsi il trucco e parrucco o forse in un angolo appartato per rilassarsi dopo l’esibizione.

Comunque, l’incontro tra Harry e Jennifer è sembrato quello tra due vecchi amici. Il figlio di Carlo e Diana è perfettamente a suo agio tra le celeb di Hollywood e quando la Hudson l’ha fermato dietro il palco, la sintonia era perfetta.

Lei gli ha sorriso, lui l’ha ricambiata e l’incontro si è concluso con un caloroso abbraccio, che è apparso forse un po’ troppo intimo e confidenziale. Anche perché Harry pare abbia sussurrato qualcosa all’orecchio della bella Jennifer.

Harry e Meghan Markle, voci di crisi

Naturalmente, non ci sono foto ufficiali di questo incontro, ma solo alcuni scatti realizzati da chi ha assistito di persona all’abbraccio e che prontamente ha condiviso sui social. I diretti interessati non hanno commentato l’accaduto, considerandolo un semplice scambio di affettuosità tra due persone che si stimano.

D’altro canto, Harry non ha nulla da nascondere e non sembra voler fare alcun passo indietro nei confronti di Meghan che per altro ha elogiato pubblicamente poco prima, definendola “la sua incredibile moglie”. E se le parole del Principe non bastano a mettere a tacere i pettegolezzi, gli esperti reali si dicono certi che il Duca del Sussex non divorzierà mai da Lady Markle, anche perché nella Monarchia britannica per lui non c’è più posto, se non in un ruolo minore.