Harry rompe il silenzio sulla Regina. “Grave insulto e arroganza senza limiti”

Meghan e Harry, i look casual chic agli Invictus Games (con bacio romantico)

“Mi sto assicurando che la Regina sia protetta e abbia le persone giuste intorno a lei”, così ha dichiarato Harry durante l’intervista a Today Show per la NBC, rompendo il silenzio sull’incontro segreto avvenuto tra lui, Meghan Markle ed Elisabetta giovedì 14 aprile. Affermazioni che hanno raggelato Buckingham Palace e che sono state interpretate dagli esperti in questioni reali come l’ennesimo affronto, o peggio come “un grossolano insulto” del Principe nei confronti della nonna e di tutta la sua famiglia.

Harry, la grave gaffe sulla Regina

Dunque, ci risiamo. Harry apre bocca in mondovisione e ne combina un’altra delle sue. Le dichiarazioni sulla sicurezza della Regina e sulle preoccupazioni che il premuroso nipote avrebbe per sua nonna ha risuonato come ipocrite e i media britannici non hanno risparmiato critiche e ironie al marito di Meghan. Il Daily Mail titola a grandi lettere: si preoccupa della Sovrana, proprio lui che non era presente alla commemorazione per il Principe Filippo e che ha rilasciato un’intervista al vetriolo a Oprah Winfrey contro la Famiglia Reale, colpendo non poi così indirettamente anche la Regina.

Ma Harry non sembra rendersene conto. Oppure è tutto studiato a tavolino, secondo le classiche strategie hollywoodiane di cui Lady Markle è un’esperta.

Harry, l’intervista che scatena la rabbia

Reduce dei tre giorni all’Aia a presenziare gli Invictus Games, dove Meg ha sfoggiato magnifici look per oltre 45mila euro, Harry ha poi voluto raccontarsi in un’altra intervista Hoda Kotb, presentatrice del programma americano Today Show, dove l’argomento principale non poteva che essere la Regina.

Il Principe, perfettamente a suo agio sul campo da gioco, in polo scura e jeans, ha raccontato del suo incontro con la nonna. Era da un anno che non si vedevano, l’ultima occasione furono i funerali del Duca di Edimburgo nell’aprile 2021. Harry ha elogiato il “grande senso dell’umorismo” della Monarca e ha detto che è stato “davvero bello incontrarla”.

“Stare con lei è stato fantastico. È stato così bello vederla, è in ottima forma”. Ma se gli ha fatto così tanto piacere passare del tempo con la Regina, perché non torna più spesso a trovarla, magari coi figli Archie e Lilibet, si chiedono gli esperti di Corte.

Harry, le frasi imperdonabili

Le parole di Harry pesano come macigni e scatenano la bufera contro di lui. Il Principe ha dichiarato infatti riferendosi a Sua Maestà: “Ha sempre un grande senso dell’umorismo con me e mi sto solo assicurando che sia protetta e che abbia le persone giuste intorno a lei. Sia Meghan che io abbiamo preso il tè con lei, quindi è stato davvero bello incontrarla”. Era la prima volta che la coppia tornava insieme a Palazzo. Ma naturalmente si è trattato solo di una toccata e fuga. Harry ha detto: “Casa per me ora è negli Stati Uniti. Siamo stati accolti a braccia aperte”.

Poche parole che però hanno suscitato lo sdegno. Il Sun riporta il commento di Angela Levin, autrice reale, dopo aver sentito l’intervista del Principe: “In 15 minuti Harry si è sentito rassicurato del fatto che la Regina sia protetta e abbia intorno a sé le persone giuste. Il suo commento alla TV americana è un grave insulto a tutta la famiglia reale, ai medici reali e a tutti gli assistenti di Sua Altezza Reale. La sua arroganza non conosce limiti“.

David Mello, ex parlamentare conservatore, ha parlato di svolta comica di Harry: “Il comico più pagato non potrebbe essere più divertente di così”. E ha definito la vita del Duca di Sussex “distorta”. “Sta diventando come le Kardashian, circondato da persone che vogliono fotografarlo perché stanno pagando un sacco di soldi per avere il privilegio di filmarlo e la Regina diventa importante per lui solo perché deve avere credibilità su Netflix”.