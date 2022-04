Meghan e Harry non si guardano negli occhi: gli indizi di un rapporto “rotto”

Harry e Meghan agli Invictus Games: l’abito bianco della Markle è da dimenticare

Secondo i media inglesi il rapporto tra Meghan Markle e il Principe Harry è a un bivio. Non si guardano negli occhi nelle ultime foto e secondo gli esperti del linguaggio del corpo questo è un indizio di un rapporto “rotto”. Per altri invece è palpabile la tensione di essere tornati nel Regno Unito insieme dopo due anni. Nervosismo o crisi di coppia? Vediamo che sta succedendo durante la visita dei duchi di Sussex in Europa, nella quale hanno finalmente incontrato la Regina Elisabetta.

Perché Harry e Meghan non si guardano negli occhi?

Harry e Meghan Markle sono nei Paesi Bassi per partecipare agli Invictus Games, dei quali il Principe è ambasciatore. Si tratta del primo viaggio ufficiale della coppia in Europa dal 2020, da quando la famosa Megxit li ha portati prima in Canada e poi a Los Angeles. Meghan in particolare non era più tornata nel vecchio continente da quando i duchi di Sussex avevano fatto un passo indietro dai loro ruoli di reali.

Ma qualcosa, secondo i media inglesi, non va tra loro. Meghan e Harry non si guardano più negli occhi, segno di tensione o di altro, secondo Nick Davies, psicoterapeuta ed esperto di linguaggio del corpo. Davies, intervistato dal Mirror, ha spiegato come la coppia sia già fuori dalla fase “luna di miele” (che dura 18 mesi), quindi è normale che quell’entusiasmo iniziale sia calato, ma al tempo stesso la tensione è palpabile nel loro non cercarsi costantemente come prima.

“Meghan sembra più felice e rilassata – spiega l’esperto – mentre Harry sembra molto teso, e non la guarda mai negli occhi. Si tratta di una chiara disparità dei loro stati d’animo, insolita in una coppia così innamorata come loro”.

Nonostante le tante smentite, c’è davvero aria di crisi tra Meghan e Harry? Di certo questo ritorno in Europa insieme dopo tantissimo tempo non ha agevolato i rapporti spesso descritti come molto tesi tra i due.

L’ansia di essere di nuovo a casa (o quasi)

L’ansia di tornare a casa dopo molto tempo è certamente tanta in ognuno di noi, figuriamoci in personaggi pubblici come Meghan Markle e il Principe Harry, che per due anni hanno praticamente sempre schivato i media europei, soprattutto inglesi, con i quali adesso devono tornare a fare i conti.

Sì, anche perché prima di partire per i Paesi Bassi per gli Invictus Games, la coppia ha fatto una sosta segreta a Londra per rivedere la Regina Elisabetta. La pressione di questo momento non avrà certamente agevolato i rapporti di coppia, ed è normale che i due, in particolar modo Harry, che sta tentando in tutti i modi di difendere sua moglie e i suoi figli dalla stampa scandalistica, siano agitati.

Eppure tante foto li mostrano sorridenti come sempre, Meghan abbraccia Harry e sembra di rivederli nei primi mesi del loro amore. Sono dunque i giornali inglesi che stanno scandagliando al microscopio ogni gesto dei duchi per trovare una pecca, un appiglio per del “sano” gossip o c’è davvero qualcosa che non va?

L’incontro di Harry e Meghan con la Regina Elisabetta

Intanto, secondo le indiscrezioni che arrivano da Palazzo, l’incontro di Harry e Meghan Markle con la Regina Elisabetta sarebbe andato molto bene. Si parla di incontri incredibilmente calorosi e molto cordiali, con Meghan e Harry che hanno promesso alla regina che vedrà Archie e Lilibet “nel prossimo futuro”.