Harry e Meghan di nuovo in Europa, ma danno forfait al compleanno della Regina

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

I Duchi di Sussex stanno facendo parecchio discutere nelle ultime settimane, e in tantissimi si stanno chiedendo se con il loro viaggio in Europa ne approfitteranno per tornare a Londra insieme per la prima volta da quando hanno deciso di dire addio alla Corona.

In particolare, proprio nei giorni della visita in Olanda, la Regina Elisabetta compirà 96 anni: sebbene ci sia chi parla già di una visita a sorpresa alla Sovrana, per gli esperti reali è già dato per scontato che Harry e Meghan daranno forfait al suo compleanno.

Meghan e Harry in Europa: lo smacco alla Regina

Meghan Markle ha deciso di seguire il Principe Harry agli Invictus Games in Olanda, che si svolgeranno dal 16 al 22 aprile. La scelta ha fatto parecchio discutere, soprattutto perché i Duchi non avevano voluto presenziare alla cerimonia in memoria del Principe Filippo per problemi legati alla loro sicurezza. Il Principe e la moglie non volevano assolutamente tornare a Londra senza la scorta di Scotland Yard, che non spetta più loro da quando hanno lasciato la Famiglia Reale.

Adesso però sembra che per la coppia, che dovrà recarsi nei Paesi Bassi a breve, il problema non sussista. La decisione ha sollevato ovviamente un polverone, ma a complicare la situazione già delicata c’è un’altra questione. Il 21 aprile infatti la Regina Elisabetta compirà 96 anni, proprio nei giorni in cui i Sussex saranno in Europa.

Per molti sarebbe l’occasione perfetta per porgere un ramoscello d’ulivo – il Sun ha parlato di una visita a sorpresa alla Sovrana – ma l’esperto reale Robert Jobson è stato categorico: “È improbabile – anche se il volo per Londra è solo un’ora – che il Principe Harry visiti la Regina la prossima settimana, nonostante coincida con la sua visita in Europa per partecipare agli Invictus Games in Olanda”.

L’esperto ha dichiarato al Mirror: “La domanda per molti è se farà un salto in Gran Bretagna per augurare a sua nonna un felice 96 ° compleanno. Ma dato lo scisma che ha causato nella famiglia è altamente improbabile”.

Meghan e Harry, le voci di una visita a sorpresa alla Sovrana

Mentre la visita dei Duchi di Sussex in Olanda ha scatenato polemiche e malumori, c’è chi invece sostiene che Harry e Meghan abbiano effettivamente stupito tutti con una visita a sorpresa alla Regina Elisabetta.

Pare proprio che in queste ore la coppia, approfittando del viaggio in Europa, abbia incontrato in gran segreto la Sovrana. Le informazioni sulla visita inaspettata è ben presto trapelata perché alcuni fedeli giunti in pullman per il servizio religioso del Maunday Service hanno notato i Sussex sulla strada verso il castello: “Sembravano felici e salutavano tutti”, hanno rivelato alla stampa britannica.

La notizia è stata effettivamente confermata da un portavoce dei duchi alla Bbc. Il gesto di Meghan e Harry ha lasciato tutti a bocca aperta: era dal 2020, da quando hanno detto addio alla Corona, che i due non mettevano piede in Inghilterra. Harry era già tornato per i funerali del Principe Filippo, nell’aprile 2021, e per l’inaugurazione della statua di mamma Diana nel luglio dello stesso anno, ma mai con Meghan.

E di recente aveva fatto parecchio discutere l’assenza di Harry e di Lady Markle alla messa in memoria del principe Filippo. Per la stampa inglese però si tratterebbe di una mossa strategica per evitare di continuare a ricevere critiche dagli osservatori reali (e non solo). C’è chi pensa invece che la coppia abbia voluto raggiungere la Sovrana una volta venuti a conoscenza delle sue precarie condizioni di salute, dato che non prenderà parte neanche alla messa di Pasqua.

Secondo il Sun oltre a Elisabetta, i Sussex avrebbero incontrato anche il principe Carlo e Camilla di Cornovaglia, ma non si è parlato di un confronto col Principe William: forse i tempi non sono ancora maturi per dimenticare il passato e guardare avanti.