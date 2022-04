Meghan Markle, pessima figura: cede a Harry e torna in Europa

Harry, lo striptease per gli Invictus Games è imbarazzante

Meghan Markle non ha più paura di tornare in Europa e accetta di seguire Harry nei Paesi Bassi per presenziare agli Invictus Games. Una decisione che ha lasciato senza parole Buckingham Palace, dopo che i Sussex si sono rifiutati di venire a Londra per la commemorazione del Principe Filippo.

Meghan Markle, la pessima figura

Il motivo per cui Harry e Meghan Markle hanno dato forfait alla cerimonia in memoria del Duca di Edimburgo, scomparso a 99 anni il 9 aprile 2021, era legata alla loro sicurezza. I Sussex non si fidavano di tornare a Londra senza la scorta di Scotland Yard che non spettava più loro dopo che hanno lasciato la Famiglia Reale. Harry e Meghan erano preoccupati di subire attacchi alla loro persona e a quella dei figli, Archie e Lilibet. Hanno picchiato i pugni sul tavolo, fatto i capricci e intentato una battaglia legale, ma alla fine la Regina non si è scomposta. E nonostante il rammarico di non poter incontrare i bisnipoti, ha lasciato che Harry e Meghan inseguissero il loro destino, facendo una pessima figura davanti al mondo.

Anche perché era evidente che la Regina non avrebbe mai messo a rischio le loro vite e che, sebbene non avessero una scorta personale, potevano beneficiare delle centinaia di guardie presenti alla cerimonia per proteggere non solo la Famiglia Reale inglese, ma anche tutte le altre teste coronate presenti, che non si sono sentite in pericolo nemmeno un minuto alla Abbazia di Westminster.

Meghan Markle vola in Olanda per gli Invictus Games

A riprova dell’atteggiamento finto della coppia, c’è l’annuncio della presenza di Harry agli Invictus Games che si tengono in Olanda. A cui si aggiunge anche Lady Markle. Meg ha confermato che si unirà al marito nei Paesi Bassi, tra il 16 al 22 aprile. Addirittura, la Sussex potrebbe salire sul palco insieme al marito per la cerimonia di apertura dei giochi. Una fonte ha dichiarato al Daily Mail che potrebbe essere “una grande sorpresa per lanciare l’evento”. E ha continuato: “Meghan è entusiasta di viaggiare con Harry per presenziare a un evento che è sicuramente vicino al suo cuore”.

Ma è altamente improbabile che la Regina Maxima d’Olanda paghi coi soldi dei contribuenti la polizia per proteggere l’augusta coppia. Dunque, chi sborsa per la loro sicurezza? Evidentemente ci dovranno pensare Meghan e Harry che avrebbero deciso di sfruttare al massimo economicamente l’evento. Infatti, saranno accompagnati da una troupe di Netflix per realizzare un documentario sulla loro presenza ai giochi.