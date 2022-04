Meghan Markle, cambi di look da 45.600 euro in 3 giorni

Meghan e Harry, i look casual chic agli Invictus Games (con bacio romantico)

Le uscite di Meghan Markle sono ormai molto ridotte, ma quando torna in pubblico lo fa con grande stile. Per il weekend lungo all’Aia, la moglie di Harry ha sfoggiato 7 look diversi per un valore di 37.869 sterline, pari a 45.600 euro circa, accessori e gioielli compresi. Vediamo nel dettaglio i suoi magnifici look che vanno dai jeans skinny all’abito con ricami di Valentino. Ma il pezzo più caro che messo in valigia è la nuova collana di Cartier da 15.420 euro.

Abbiamo ancora tutti in mente i look stratosferici indossati a New York lo scorso settembre da oltre 78mila euro, agli Invictus Games la cifra è un po’ più bassa perché sono mancati le serate di gala. A fare i conti in tasca ai Sussex è il Daily Mail. Comunque, Meghan Markle non ha deluso le aspettative mettendo in valigia nuovi capi, naturalmente dei suoi brand preferiti, da Max Mara a Valentino, da Chanel a Aquazurra e soprattutto nuovi gioielli.

Meghan Markle, l’outfit più costoso agli Invictus Games

Il look più costoso Meghan l’ha indossato per la cerimonia di apertura degli Invictus Games. Lady Markle ha indossato un body intrecciato (747 euro), firmato Khaite, abbinandolo a un paio di pantaloni neri, scarpe Manolo Blahnik (717 euro) e la nuova collana rigida di Cartier in oro giallo da 15.420 euro. Alla presentazione è scattato pure il bacio con Harry, ma c’è chi sostiene che la coppia non regge.

Meghan Markle, la giacca di Celine da 3.010 euro

Per la gara di Land Rover, la moglie di Harry ha sfoggiato un look comodo ma non per questo meno griffato. Pezzo forte la giacca nera con bottoni d’oro, firmata Celine. Costo? 3.010 euro. Ha abbinato al capospalla corto un paio di jeans, le ballerine bicolor di Chanel, una borsa con catena nera (2.349 euro) e un paio di occhiali da sole (433 euro), sempre di Celine, il brand scelto anche da Charlene di Monaco per il vestito delle foto di Pasqua. Il tutto impreziosito da alcuni gioielli di famiglia, come il bracciale Love (6.985 euro) e l’orologio appartenuto a Lady Diana, entrambi di Cartier.

Meghan Markle, il look di Valentino da 6.506 euro

Lady Markle arriva all’Aia con un magnifico tailleur pantaloni bianco, firmato Valentino, come la borsa, per un totale di 6.506 euro. A cui vanno aggiunti però 843 euro di scarpe, firmate Aquazurra, e il cappotto color cammello di Max Mara, da 3.710 euro. Poi ci sono i gioielli, ciondolo, anelli, bracciali e gli orecchini con diamanti da 14.460 euro (GUARDA LE FOTO).

Meghan Marke, cappotto di Ralph Lauren da 5.159 euro

All’incontro con gli atleti la moglie di Harry si presenta con un cappotto cammello di Ralph Lauren da 5.159 euro che abbina a un paio di pantaloni di Max Mara dello stesso colore.

Meghan Markle, la collana zodiaco da 28 euro

Meghan scende in pista mano nella mano di Harry, indossando una giacca bianca di Brandon Maxwell da 2.343 euro, dei jeans, le Manolo Blahnik già indossate e un ciondolo zodiaco da appena 28 euro.

Meghan Markle, abito Valentino con ricami traforati

Il cambio di look per l’evento serale prevede uno splendido abito bianco di Valentino con decori floreali traforati da 4.337 euro, accompagnato da una borsa firmata Khaite e le décolletée di Manolo Blahnik. Il tutto impreziosito dai gioielli in oro e brillanti di Cartier. Bocciatissimo il rossetto rosso.

Meghan Markle, l’outfit meno costoso degli Invictus Games

Lady Markle ha comunque cercato di risparmiare. Il look meno costoso è realizzato da una giacca nera di Veronica Beard (813 euro), camicia azzurra e jeans. Prima di lasciare la Famiglia Reale agli abiti dei Duchi di Sussex ci pensava il Principe Carlo. Da quando si sono dimessi Harry e Meghan hanno dichiarato di provvedere loro stessi al guardaroba, ma come riporta il Daily Mail non è chiaro se la Corona contribuisca ancora in parte ai look di rappresentanza.