Principe Andrea, la Regina travolta da un nuovo scandalo: “Truffa milionaria”

Elisabetta, 70 anni di regno: amori, figli, scandali, eventi epocali

Non c’è pace per la Regina Elisabetta. Dopo il coinvolgimento nello scandalo sessuale legato alla figura del defunto faccendiere americano Jeffrey Epstein, sul nome del Principe Andrea piomba anche l’ombra della frode.

Un nuovo scandalo infatti rischia di coinvolgere il Duca di York. Stavolta il suo nome appare in un procedimento in corso all’Alta Corte di Londra: insieme alla ex moglie Sarah Ferguson avrebbe ricevuto una cospicua somma di denaro.

Un nuovo scandalo colpisce la Regina: cosa ha fatto il Principe Andrea

La Regina Elisabetta dovrà affrontare un nuovo scandalo, e c’entra (di nuovo) il Principe Andrea. Dopo essere stato coinvolto nello scandalo Epstein, il Duca di York è riuscito ad evitare il processo per molestie sessuali pagando una ingente cifra (circa 12 milioni di sterline) a Virginia Giuffre, da devolvere come donazione all’ente di beneficenza che la donna ha creato per sostenere i diritti delle vittime di abusi.

Il caso ha definitivamente compromesso l’immagine del figlio della Regina Elisabetta, e proprio quando avrebbe dovuto mantenere un basso profilo, un’altra ombra sta piombando sulla sua vita e sulla Monarchia inglese. Il Principe infatti (insieme all’ex moglie Sarah Ferguson) sarebbe coinvolto in un nuovo spinoso caso di truffa. I due sono stati citati nel corso di un procedimento dell’Alta Corte di Londra perché avrebbero ricoperto, ovviamente dietro compenso, il ruolo di “intermediari d’affari” per conto di Selman Turk, un banchiere turco accusato di frode.

Non certo un fatto di poco conto: a far emergere il nuovo scandalo è stata una facoltosa donna turca, Nebahat Isbilen, che ritiene di essere stata vittima di una truffa orchestrata da Turk. Nel novembre 2019, le avrebbe detto che per ottenere l’aiuto del Principe Andrea per ottenere il passaporto britannico avrebbe dovuto omaggiarlo con un “regalo” da 750mila sterline (che sarebbe poi servito come “contributo” per le nozze della Principessa Beatrice).

Il Principe Andrea coinvolto in una truffa milionaria

A questo quadro, già molto complesso, andrebbero ad aggiungersi nuovi dettagli. Stando a quanto riportato dal Daily Mail a far conoscere il banchiere Selman Turk al Principe Andrea sarebbe stato Tarek Kaituni, contrabbandiere di armi molto vicino al Duca di York, tanto da essere un assiduo frequentatore di Frogmore House.

Secondo il Daily Mail il Principe avrebbe ricevuto “pagamenti di più di 1 milione di sterline“, e pare che 250.000 sterline sarebbero andate a Sarah Ferguson e 25.000 sterline alla Principessa Eugenia. Della somma presumibilmente ricevuta dalla Principessa, una parte era stata registrata come “regalo di compleanno”, e sembra che sia stata utilizzata per pagare una festa a sorpresa.

Si presume che la truffa sia stata orchestrata dal banchiere alla donna turca Nebahat Isbilen, e sebbene sia il Principe Andrea che Lady Ferguson abbiano ricevuto ingenti somme di denaro, pare che entrambi non abbiano alcun coinvolgimento nelle accuse. Pare infatti che il Duca avrebbe restituito alla donna i soldi del presunto imbroglio, senza però dare alcun tipo di spiegazione circa le modalità in cui quei soldi erano arrivati sul suo conto.

Una cosa sembra essere certa: secondo i commentatori reali, non capiterà più di vedere il Principe Andrea agli eventi pubblici della monarchia. Se la sua presenza alla messa in onore del Principe Filippo ha dimostrato la volontà della Regina di mostrargli il suo sostegno, questo nuovo scandalo non fa che danneggiare ancor di più la Famiglia Reale. L’esperto Richard Fitzwilliams ha dichiarato al Mirror: “Non interpreterà alcun ruolo al Giubileo di Platino della Regina. Di questo penso possiamo essere abbastanza sicuri. Il principe Carlo e William saranno totalmente contrari”.