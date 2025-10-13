Eugenia di York rompe le procedure, il bacio social con il marito

Eugenia di York e Jack Brooksbank hanno festeggiato il settimo anniversario di matrimonio e per celebrarlo al meglio hanno condiviso un tenero bacio social

Eugenie di York e Jack Brooksbank

Le Principesse delle case reali europee, si sa, devono seguire delle rigide procedure e dei protocolli in ogni aspetto della loro vita e, soprattutto, quando si mostrano in pubblico, incontrano i sudditi o comunicano con la stampa e con il mondo. Questa regola generale è veritiera e applicabile, ancora di più, alla Monarchia Inglese, dove non mancano le costrizioni e la stampa è sempre attenta a ogni possibile scandalo e sfumatura.

Meghan Markle, in passato, ha raccontato quanto fosse complicato gestire questa pressione nella sua vita da royal. Ma ancora prima di lei, Lady Diana ha sempre avuto un rapporto complicato con i giornalisti. Ancora più di recente Kate Middleton è stata attaccata duramente dai tabloid mondiali per la sua nuova colorazione di capelli, poi leggermente modificata.

Ma c’è una Principessa che sembra non curarsi di quanto si dice sul suo conto. Si tratta di Eugenia di York che, dopo lo scandalo che ha travolto i suoi genitori, ha comunque deciso di condividere una foto inedita e coraggiosa sul suo canale social ufficiale.

Eugenia di York e Jack Brooksbank, il bacio

Eugenia di York e Jack Brooksbank sono una delle coppie più affiatate della Monarchia Inglese. I due sono convolati a nozze il 12 ottobre 2018, coinvolgendo il mondo intero con il loro palese sentimento. Da allora sono passati ben sette anni ma il rapporto tra i coniugi sembra non essersi per nulla spento.

Eugenia di York, infatti, ha voluto celebrare al meglio il traguardo raggiunto con il marito, condividendo il 12 ottobre 2025 su Instagram un tenero scatto che li ritrae insieme, più innamorati che mai. Per raccontare il suo amore, la Principessa ha infranto i protocolli reali, visto che ha deciso di postare una foto in cui lei e Jack Brooksbank si scambiano un tenero bacio.

In particolare, nello scatto, è il dirigente a dare il dolce gesto d’affetto alla moglie, che è ritratta di spalle, mentre la stringe a sé, passandole teneramente anche un braccio attorno alle spalle. Dal ritratto social traspare, ancora una volta, tutto l’amore che lega i due esponenti della Casa Reale Inglese, che negli anni hanno accolto anche l’arrivo di due dolci bambini: August Philip Hawke nato nel 2021 ed Ernest George Ronnie arrivato nel 2023.

Eugenia di York, il look personalizzato

Eugenia di York è sposata da sette anni con Jack Brooksbank e sembra che, dal primo secondo, la Principessa abbia capito che quello sarebbe stato veramente l’uomo della sua vita. La figlia di del Principe Andrea mostra il suo importante sentimento per il marito anche adesso, a distanza di tempo dal giorno delle nozze e, per l’anniversario, ha deciso di condividere uno scatto social che li ritrae mentre si baciano.

Oltre al tenero gesto d’affetto, la Principessa indossava un capo d’abbigliamento davvero particolare nello scatto. Si trattava, infatti, di un giubbotto corto rosa che presentava una particolare scritta sulla schiena. Nel capo d’abbigliamento, infatti, era impresso il cognome del marito: “Brooksbank”, a sottolineare il legame fortissimo che la lega a lui. Il dirigente, invece, nello scatto indossava una più formale giacca nera.