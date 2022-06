Harry, il “trattamento di favore” per Eugenia che non riserva al resto della Royal Family

Harry sugli spalti con Guglielmo dei Paesi Bassi, ma è pronto a rifiutare l’invito della Regina

Da mesi ormai si parla del libro di memorie che Harry dovrebbe pubblicare entro la fine dell’anno (almeno stando alle indiscrezioni). E di tanto in tanto emergono dettagli curiosi, che anticipano ciò che potremo leggere tra le pagine più esplosive di sempre. Perché, a quanto pare, all’interno della Royal Family ci sarebbe grande preoccupazione: il Duca di Sussex non ci sarebbe andato leggero nel raccontare quello che ha vissuto negli ultimi anni, sebbene avrebbe avuto un occhio di riguardo per una persona in particolare.

Harry, il gesto premuroso per Eugenia

Abbiamo sempre saputo dell’esistenza di un grande affetto che lega Harry a sua cugina Eugenia, la secondogenita del Principe Andrea. Tanto che, anche se lontani migliaia di chilometri, non hanno perso occasione per rivedersi appena possibile. Proprio questa forte amicizia avrebbe spinto il Duca di Sussex ad apportare alcune modifiche al suo libro di memorie, nel quale ha promesso di raccontare tutta la verità sulla Royal Family.

Come rivela il Times, avrebbe infatti deciso di ignorare in gran parte la vicenda che ha recentemente coinvolto il Principe Andrea, dimenticando almeno nella sua narrazione tutto ciò che riguarda lo scandalo – quello stesso scandalo che tanta preoccupazione ha destato nella Regina Elisabetta II. L’esperto reale Dan Wootton, in un intervento sul MailOnline, aveva già rivelato che gli York avrebbero goduto di un trattamento particolare, il quale però non sarebbe spettato anche ad altri membri della Famiglia Reale.

“C’è una crescente sensazione che Harry abbia deciso di risparmiare agli York lo stesso tipo di trattamento feroce che viene preparato per suo padre, suo fratello e le loro mogli, almeno in parte a causa del suo stretto rapporto con le cugine, le Principesse Beatrice ed Eugenia” – aveva scritto Wootton. In effetti, ripensandoci, anche nell’intervista-bomba che Harry e Meghan Markle avevano rilasciato ad Oprah Winfrey tutti si erano attentamente astenuti dal parlare dello scandalo che aveva travolto Andrea.

Harry ed Eugenia, un legame bellissimo

Questo bel gesto che Harry avrebbe riservato ad Eugenia è il segno di un legame strettissimo, risalente alla loro infanzia. Quando entrambi erano bambini, infatti, hanno trascorso tanto tempo insieme: le loro mamme, Lady Diana e Sarah Ferguson, erano amiche intime. Un rapporto che l’ex moglie di Andrea ha raccontato di recente durante una sua ospitata in Italia, ai microfoni dello show Oggi è un altro giorno.

Anche una volta cresciuti, Harry ed Eugenia hanno mantenuto una bellissima amicizia. Non è un caso che la Principessa, dopo le nozze, ha scelto Frogmore Cottage (il cui contratto di affitto è a nome del Duca di Sussex) per stabilire la residenza della sua famiglia. Ora la bellissima dimora a due passi da Windsor è momentaneamente vuota: Eugenia ha seguito suo marito Jack in Portogallo, dove lui ha diversi impegni di lavoro che lo terranno lontano dall’Inghilterra per parecchio tempo.

Harry e Meghan, in arrivo a Londra per celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, potrebbero soggiornare per l’occasione proprio a Frogmore Cottage, dove in passato hanno trascorso momenti bellissimi. Ma il loro ritorno è solo momentaneo: la loro vita è ormai oltreoceano, e presto raggiungeranno di nuovo la splendida villa in cui abitano da diversi mesi.