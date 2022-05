Eugenia di York abbandona la Regina: il suo addio all’Inghilterra

Eugenia di York incinta del primo figlio

Non solo Meghan e Harry, anche Eugenia di York è pronta ad abbandonare l’Inghilterra e la Regina Elisabetta. Secondo le ultime indiscrezioni la Principessa si trasferirà a breve a Lisbona, per seguire suo marito, che per lavoro dovrà vivere in Portogallo. Una notizia che da un nuovo scossone alla Corona inglese, alle porte del Giubileo di Platino della Regina.

Eugenia di York si trasferisce in Portogallo

Nuovo trasloco in arrivo per Eugenia di York e la sua famiglia, e questa volta fuori dall’Inghilterra. Dopo aver restituito Frogmore Cottage al Principe Harry e Meghan Markle, secondo le ultime indiscrezioni la principessa sta per lasciare l’adorata nonna, la Regina Elisabetta II, e traslocare a sorpresa a Lisbona.

A pochi giorni dal Giubileo di Platino della Regina (che vedrà il ritorno di Harry e Meghan in città), la famiglia pare si debba apprestare a dire addio a Eugenia, che trascorrerà buona parte dell’anno lontana da casa.

Infatti la Principessa, secondo gli ultimi gossip, seguirà il marito, Jack Brooksbank a Lisbona, dove l’uomo pare abbia accettato una importante e redditizia offerta di lavoro di un amico immobiliarista. Il nuovo impiego di Jack sarà nel settore vendite, marketing e promozioni del resort di lusso Costa Terra Golf And Ocean Club. Il suo capo sarà Mike Meldrum, grande amico e partner d’affari di George Clooney.

La coppia, insieme al figlio di un anno August, vivrà quasi stabilmente lontana da Londra, e Eugenia probabilmente troverà un impiego sul posto. La figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson a Londra è direttore associato della galleria d’arte Hauser & Wirth.

Come Harry e Meghan, anche Eugenia di York ha preferito seguire l’amore e la propria vita piuttosto che restare a corte. Come la sorella Beatrice, non ha mai amato particolarmente partecipare a eventi pubblici, declinando spesso impegni ufficiali. Di certo per la Regina Elisabetta, legatissima ai suoi nipoti, sarà un grande dolore, ma come ben sappiamo, sua Maestà sta diventando molto pratica con le videochiamate, specie dopo i vari lockdown.

La nuova casa portoghese di Eugenia di York

Non si conosce ancora la data della partenza o ulteriori dettagli, ma i giornali inglesi hanno diffuso le prime indiscrezioni sulla nuova casa portoghese della Principessa Eugenia.

Pare infatti che la famiglia si trasferirà nello stesso complesso nel quale si troverà il nuovo ufficio di Jack Brooksbank. Portogallo. Si parla di una lussuosa villa a sud di Lisbona, nei pressi del Costa Terra Golf And Ocean Club, un prestigioso resort privato, al momento ancora in fase di costruzione.

La storia d’amore tra Eugenia e Jack

La Principessa Eugenia e Jack Brooksbank, lontani cugini, stanno insieme dal 2010. Classe 1986, Jack è un imprenditore vinicolo, anche se ora entrerà nell’ambiente imobiliare.

Le loro nozze, le ultime in grande stile in casa Windsor (visto che la Principessa Beatrice ha optato per una piccola cerimonia privata durante la pandemia), sono state celebrate il 12 ottobre 2018, in mondovisione.

Il loro primogenito, August Philip Hawke Brooksbank, è nato il 9 febbraio 2021.