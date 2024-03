Meghan Markle torna a Londra, ma nessuno la vuole

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle potrebbe tornare presto a Londra ma i suoi incontri con i membri della Famiglia Reale sarebbero già stati indicati secondo un piano. Sembrerebbe dunque che non sia gradita nel Regno Unito e men che meno a corte, dove la situazione è delicatissima per il cancro appena diagnosticato a Carlo e Kate Middleton in lenta ripresa dopo l’intervento all’addome che ha subito a metà gennaio.

Meghan Markle a Londra, chi può incontrare

Pare che il ritorno in Europa di Meghan Markle sia stato oggetto di grandi discussioni a corte e, addirittura, si sarebbe deciso di bandirla da alcuni incontri importanti. La Duchessa del Sussex potrebbe quindi non essere libera di decidere di vedere a Londra, ma per lei sarebbero stati individuati appena tre Reali da vedere durante la visita che potrebbe avvenire già a maggio in occasione degli Invictus Games ai quali il Principe Harry prende parte ogni anno.

Il numero dei Reali disposti a incontrarla non dovrebbe essere superiore a tre e tra questi compare anche il Re, al quale è stato appena diagnosticato un tumore che sta curando con grande determinazione. Al Sovrano si aggiungono anche Eugenia e Beatrice di York con le quali avevano mantenuto ottimi rapporti nonostante la loro decisione di lasciare per sempre l’Inghilterra e costruirsi una nuova vita altrove. Eugenia, in particolare, è molto vicina a Harry ed è stata l’unico contatto con la Famiglia in questi quattro anni di lontananza.

Il ritorno definitivo

Secondo gli esperti Reali, il ritorno di Harry e Meghan Markle potrebbe anche essere definitivo. Un’evenienza non da poco, dato che loro stessi si erano sempre mostrati poco disposti a ritornare sui loro passi e ricominciare dall’inizio, ma vista la situazione attuale potrebbe davvero cambiare tutto. Lei l’aveva lasciato da solo in tutte le occasioni importanti, compresa l’Incoronazione di Carlo alla quale aveva partecipato senza sua moglie e che aveva lasciato in tutta fretta per tornare a casa e festeggiare il compleanno del piccolo Archie.

Sentito dal New York Post, l’ex maggiordomo Reale Grant Harrold ha affermato: “È difficile dire, dato tutto quello che è successo e la fiducia che è stata infranta, se potrebbero tornare come Reali a tempo pieno, ma ho sempre detto che se Harry è tornato nel Regno Unito, è possibile”. Il suo ritorno potrebbe comunque essere legato ai rapporti con William, che non si sono mai risolti e – anzi – oggi rappresentano lo scoglio maggiore per un suo possibile reinserimento come membro senior della Famiglia Reale. Ma quale sarà la volontà di Harry?

Harry e Meghan hanno lasciato Londra nel 2020 per allontanarsi da una vita che non permetteva loro di essere liberi. Sono partiti con Archie, che aveva pochi mesi, mentre durante la loro permanenza in California hanno avuto un’altra figlia, Lilibet Diana, che la Regina aveva fatto appena in tempo a conoscere in occasione della Giubileo di Platino al quale avevano partecipato entrambi. La piccola è l’unica a portare il nomignolo con il quale la bisnonna era riconosciuta e chiamata dai suoi affetti più cari, tra cui l’amato marito: il Principe Filippo.