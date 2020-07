editato in: da

Giulio Berruti conferma la storia d’amore con Maria Elena Boschi in tv. L’attore romano è stato ospite della trasmissione C’è tempo per, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Nel corso dell’intervista, inevitabilmente, si è parlato anche della vita privata dell’attore e di fronte a una domanda della conduttrice sulla Boschi, con cui è stato paparazzato spesso negli ultimi mesi, Berruti non si è tirato indietro.

“Lo ridico per l’ennesima volta, sono una persona molto riservata – ha chiarito -, penso che la propria vita privata vada preservata e custodita gelosamente, evito di parlare di cose che non riguardano precisamente me. Detto questo, sono innamorato? Sì”. Le sue parole hanno scatenato l’applauso di Anna Falchi e Beppe Convertini. “Siamo una bellissima coppia – ha aggiunto Berruti – vi ringrazio che voi tifiate per noi, avremo modo poi di parlarne, ma è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto molto riservato da questo punto di vista e preferisco rimanere così, è inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più. Mi rivendicherò Anna per la tua domanda…”.

La confessione di Giulio arriva dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti. Berruti e la Boschi erano stati avvistati, subito dopo la fine del lockdown, in un parco romano in compagnia dei genitori di lui. Poco dopo era arrivata una cena a lume di candela, poi una gita in moto e infine una passeggiata fra le stradine della Capitale concluse con quello che sembrava un bacio.

Entrambi molto riservati e attenti a proteggere la privacy, Giulio e Maria Elena si conoscono da diverso tempo. Già qualche anno fa si erano presentati in coppia a un party a Milano, ma poco dopo la storia d’amore era stata smentita. Berruti aveva affermato di essere innamorato di Fran Kirchmair, mentre la Boschi aveva confessato al settimanale Chi di avere un amore segreto. Tempo dopo entrambi erano tornati single e più uniti che mai.

“Il bacio – ha raccontato Giulio a C’è tempo per – penso sia la cosa più intima in assoluto è l’anima che parla attraverso la bocca e senza le parole, io amo molto baciare guardando l’altra persona negli occhi. Sono una persona molto passionale e penso che bisogna seguire le proprie passioni e nel contempo essere se stessi. Senza passione la vita è insipida. Se c’è l’amore c’è anche la passione, dopo anni ci si può reinventare”.