Maria Elena Boschi e Giulio Berruti di nuovo insieme: uscita al parco con i genitori

Torna a far discutere il legame fra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. L’attore e la politica infatti sono stati paparazzati durante una giornata di relax al parco con i genitori di lui. Un momento di relax, nel verde di Villa Borghese, a Roma, immortalato di fotografi di Gente e che documenta il legame molto forte fra i due.

Solo qualche mese fa infatti Giulio e Maria Elena erano stati avvistati a Fregene, fra brindisi e abbracci in riva al mare. Una complicità, quella fra l’attore e la politica, che non si può nascondere e che sembra raccontare qualcosa di più di una semplice amicizia. 35 anni lui, 39 lei: Berruti e la Boschi si conoscono da tempo, ma il loro legame non è mai stato chiarito del tutto.

L’ex ministro del governo Renzi non ha mai parlato volentieri della sua vita privata e ha sempre vissuto ogni relazione lontano dai riflettori. L’ultima, segretissima, l’aveva confessata sulle pagine del settimanale Chi, protagonista di un inedito servizio che metteva in luce tutta la sua bellezza. “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola – aveva confessato ad Alfonso Signorini -. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”. Poco dopo però aveva svelato di essere tornata single: “La mia relazione? Sì, è finita – aveva detto ospite di Otto e mezzo -, ma ci vogliamo ancora bene”.

Attore di successo, amatissimo su Instagram e apprezzato anche all’estero, Giulio Berruti ha alle spalle una love story importante con Anna Safroncik. Di recente aveva svelato di essere in crisi con la sua fidanzata, Francesca Kirchmair. “Il nostro rapporto è in pausa”, aveva rivelato a Caterina Balivo durante Vieni da Me. A quanto pare, la storia sarebbe già arrivata al capolinea e non avrebbe superato questo periodo difficile.

Diverso invece il legame con la Boschi che sembra sempre più forte e importante. Nelle foto Maria Elena è perfettamente a suo agio con i genitori dell’attore, fra chiacchiere e sorrisi sull’erba, mentre lui la ammira felice. La love story non è mai stata confermata, ma se i due fossero davvero innamorati l’incontro assumerebbe un significato molto importante: la prima presentazione ai suoceri, forse sperando in un futuro più solido.