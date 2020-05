Vieni da Me, Giulio Berruti in crisi con la fidanzata. Poi parla dell’ex Anna Safroncik

editato in: da

Anche stavolta, Caterina Balivo è riuscita a sorprenderci con tanti ospiti interessanti, che ci hanno regalato emozioni inattese. Tornata al timone di Vieni da Me, la conduttrice è inarrestabile: ai suoi microfoni, Giulio Berruti si è lasciato andare ad alcune confidenze sulla sua vita privata.

La lunga attesa ha premiato anche i fan più esigenti. Caterina Balivo ha ripreso in mano il suo show pomeridiano dopo diverse settimane di stop e, a parte un iniziale momento di commozione che ha sorpreso tutti, ha ritrovato immediatamente il suo feeling con i pubblico. Ma anche con gli ospiti, naturalmente: sebbene molte interviste si svolgano a distanza, la conduttrice è una perfetta padrona di casa e sa come scalfire anche la corazza più dura, regalandoci confessioni sorprendenti. Come quella di Giulio Berruti, che in collegamento con Vieni da Me ha rivelato qualcosa sulla sua ultima storia d’amore.

L’affascinante attore è da tempo sentimentalmente legato alla giovanissima collega Francesca Kirchmair, ma a quanto pare le cose tra di loro non stanno andando bene. “Sono stato fidanzato per tre anni con una ragazza austro-svizzera, con la quale ho anche convissuto negli Stati Uniti ma oggi il nostro rapporto è in pausa. È stato un rapporto molto bello, poi si vedrà” – ha raccontato Berruti. Non si è sbottonato molto, d’altronde lui stesso ha ammesso che non ama parlare della sua vita privata: “Penso sia una cosa che qualcuno cerca sempre di custodire con grande gelosia”.

È invece in merito alla sua ex fidanzata Anna Safroncik che si è lasciato andare ad una dolcissima rivelazione: “Ci siamo amati tantissimo. Eravamo due bambini, avevamo 20 anni e a quell’età forse l’istinto e la passione valgono più della razionalità. È finita, ma non è stata colpa mia né sua, a mio avviso di nessuno. A volte gli amori cominciano, bruciano e poi finiscono”. Ancora oggi, i due hanno un bellissimo rapporto: “Quello con Anna è stato il primo amore vissuto e non immaginato. Nonostante sia finita, dopo tanti anni siamo ancora qui che ci scriviamo, ci vogliamo bene e le auguro davvero tutto il bene di questo mondo. È una persona speciale, che si merita veramente tantissimo dalla sua professione e dalla vita”.

Giulio Berruti e la Safroncik si sono conosciuti 13 anni fa. Erano sul set de La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, fortunata fiction che ha visto lo scoccare del loro amore. Questa romantica storia ha fatto sognare migliaia di fan, poi però è scoppiata come una bolla. Tuttavia, se la passione si è spenta, non si può dire altrettanto dell’affetto: dalle parole di Berruti si percepisce davvero il bene che vuole ad Anna. D’altra parte, lei stessa ha sempre parlato in maniera positiva del suo ex.