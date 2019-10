Giulio Berruti, il dolore su Instagram per la morte della nonna: “Sono devastato”

editato in: da

Su Instagram, Giulio Berruti si sfoga, raccontando il dolore per la morte della nonna. L’attore ha postato sui social uno scatto, l’ultimo fatto con l’anziana prima che si spegnesse. Nell’immagine i due sorridono di fronte a una torta con la scritta 97, scelta con molta probabilità da Giulio per festeggiare il compleanno della nonna.

“Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme – ha scritto Berruti, riferendosi alla nonna -, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti. Mi mancherai tantissimo nonnina mia. Non posso esprimere a parole il dolore che provo, sono devastato. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino – ha aggiunto l’attore -, come facevate un tempo. Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciao nonna pupy del mio cuore”.

Sguardo intenso e grande fascino, Giulio Berruti è uno degli attori italiani più amati. Re delle fiction e non solo, è arrivato al successo grazie a serie cult come La Freccia Nera, La Figlia Di Elisa – Ritorno A Rivombrosa, I Segreti Di Borgo Larici e Squadra Antimafia – Il Ritorno Del Boss. Al cinema a recitato per Guadagnino in Melissa P, ma è apprezzato anche negli Stati Uniti dove è stato sembra scelto per prendere parte a diverse pellicole.

In tv l’abbiamo visto fra i protagonisti di Ballando con le Stelle e Dance Dance Dance, dove ha trionfato accanto a Cristina Marino, compagna di Luca Argentero. Se la carriera è conosciuta da tutti, la vita privata di Berruti è un vero e proprio mistero. Nel suo passato una storia d’amore con Anna Safroncik e un presunto flirt con Maria Elena Boschi, terminato dopo che lui era stato avvistato con un’altra.

Nell’ultimo periodo l’attore aveva iniziato a parlare un po’ più di sè su Instagram, confessando di soffrire di fibromialgia. Poi, in queste ore, l’annuncio di un lutto che sarà difficile superare e che ha commosso tutti i follower di Berruti. A incoraggiarlo non solo i fan, ma anche gli amici, da Valeria Marini a Lorella Boccia che gli hanno lasciato dei messaggi dolcissimi.