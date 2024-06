Fonte: IPA Maria Elena Boschi

Una Maria Elena Boschi assolutamente divina, quella che si è presentata alle Elezioni Europee, e pronta a esercitare il suo diritto di voto. Quello fuori dalle urne è un appuntamento ormai fisso per chi la segue: da un lato volto a sensibilizzare tutti sull’importanza di poter esprimere la propria preferenza e dall’altro per dare l’esempio più corretto, data la posizione che occupa. In fatto di look, poi, non la batte nessuno: per l’occasione ha scelto un abito molto particolare che ha accompagnato a un paio di scarpe senza tacco, una vera rarità per lei che è da sempre abituata a esprimersi in altezza.

Maria Elena Boschi, il look alle elezioni europee

Il sorriso è quello di sempre, ma l’abito rosso con lo scollo all’americana non l’avevamo mai visto prima indossato da lei. L’abito si sviluppa in due parti, con quella superiore liscia ma morbida sul corpo e la lunga gonna a campana che arriva alle caviglie, resa particolare dal motivo plissettato che dà movimento. Il look è completato da un paio di ballerine nere in vinile che costringono Maria Elena Boschi a scendere dai tacchi, un evento rarissimo per lei che è invece abituata a utilizzare scarpe alte.

Il make up è invece semplice e manca perfino il rossetto rosso che lei ama sempre portare per le occasioni speciali. Al trucco nude ha unito una pettinatura fai da te con una forcina appuntata dietro l’orecchio sinistro per raccogliere la chioma in questi giorni di primi caldi estivi. Il colore dei capelli è quello a cui è affezionata da anni: un castano miele leggermente illuminato da poche meches che compaiono sui punti giusti.

La storia d’amore con Giulio Berruti

Com’era prevedibile, Giulio Berruti non si è visto al suo fianco. I due, che fanno coppia fissa ormai da molti anni, hanno infatti deciso di lasciare separata la vita privata da quella professionale proprio per proteggere il ruolo istituzionale ricoperto dalla Capogruppo di Italia Viva alla Camera. Ciononostante, la loro relazione procede a gonfie vele e non potrebbero essere più felici di così.

Il matrimonio è uno degli obiettivi dei prossimi anni, ma sono anche decisi a diventare genitori. Per il momento si godono l’affetto dei nipoti per i quali sono diventati dei grandi punti di riferimento, ma non hanno nascosto di desiderare un figlio tutto loro e che potrebbe non tardare ad arrivare. La data delle nozze? Non c’è mai stata ma l’intenzione è sempre lì. Certo, gli impegni di entrambi non sono da poco. La giovane avvocato di Montevarchi è da tempo occupata in ambito politico mentre lui si divide tra la carriera di attore e quella di odontoiatra, per la quale ha studiato per molti anni.

Le voci di crisi sono invece un lontano ricordo e non hanno mai scalfito davvero il loro amore che dura da tempo e che ha resistito veramente a ogni cosa. Le nozze non sono che il prossimo passo verso la felicità che hanno saputo costruire insieme, passo dopo passo, andando anche contro chi non ha mai creduto nel loro amore.