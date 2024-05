Maria Elena Boschi a Imola per la F1: chic col gilet nero

Fonte: Ansa Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi è tornata a Imola. La deputata, grande appassionata di Formula 1, tra un’iniziativa politica e l’altra, è ritornata sul circuito in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Senna. E a bordo pista la Capogruppo di Italia Viva al Senato ha sfoggiato un outfit casual e chic, con un pezzo forte: il gilet nero da copiare per questa primavera.

Meb in pista a Imola: il look da replicare

Instancabile e sempre un passo avanti quando si parla di stile, Maria Elena Boschi è tornata a Imola. La deputata di Italia Viva in queste ultime settimane è stata impegnata nella campagna per le elezioni europee, eppure, tra un’iniziativa politica e l’altra, ha trovato il tempo per dedicarsi a una delle sue passioni, la Formula 1.

Non è la prima volta che Meb si lascia immortalare a Imola: se qualche tempo fa era andata a tifare Ferrari – indossando anche il cappellino rosso della casa automobilistica nostrana – questa volta si è recata sul circuito per celebrare Ayrton Senna a trent’anni dalla sua scomparsa.

Per l’occasione Maria Elena Boschi si è presentata a bordo pista con un look casual e chic, il cui pezzo forte è il gilet nero perfetto da indossare in questi ultimi sprazzi di primavera. La deputata ha abbinato il capo a un paio di jeans blu scuri attillatissimi, che mettono in risalto il suo fisico asciutto e longilineo.

A completare l’outfit un paio di stivali con tacco scamosciati color cammello, lasciati morbidi sul polpaccio – anche questi un must della stagione – che aveva già sfoggiato lo scorso ottobre con degli shorts neri. E poi occhiali da sole per proteggersi dal sole, grandi orecchini dorati e una borsa nera con una lunga tracolla borchiata, che dà un tocco in più al look.

“Che emozione vedere ancora l’auto di Senna sfrecciare in pista…”, ha scritto a corredo degli scatti che la ritraggono tra gli addetti ai lavori della scuderia Ferrari.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, una storia d’amore vissuta con discrezione

Anche questa volta nessuna traccia di Giulio Berruti, il suo compagno ormai da quasi 4 anni, sempre al suo fianco nonostante le poche apparizioni pubbliche insieme. I due dovrebbero convolare presto a nozze, e anche se non c’è ancora stata una proposta ufficiale, la coppia è desiderosa di giurarsi amore eterno.

“Sarà una sorpresa”, avevano dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin, dove avevano parlato anche del desiderio di diventare genitori. “Ho già detto che mi è venuto subito naturale pensare a una famiglia con Giulio. – aveva rivelato l’ex ministra a Verissimo – Adesso è trascorso un po’ di tempo e siamo ancora più convinti. Io spero che questa sia l’ultima estate in due, poi vediamo come va… Ma adesso ci sentiamo davvero una famiglia”.

Qualche tempo fa anche l’attore aveva parlato della storia d’amore con Boschi: “Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”.