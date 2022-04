Maria Elena Boschi a Imola, perfetta tifosa Ferrari (senza Berruti)

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Bellissima, raggiante e sorridente: così Maria Elena Boschi è apparsa a Imola, con un cappellino rosso della Ferrari, pronta a tifare per la scuderia nostrana. La parlamentare ha condiviso su Instagram degli scatti della sua domenica trascorsa tra gli spalti a godersi l’avvincente corsa automobilistica, anche se c’era un grande assente (almeno dai suoi scatti social): il fidanzato Giulio Berruti.

Maria Elena Boschi, perfetta tifosa Ferrari

Maria Elena Boschi di rado condivide degli scatti personali sui suoi profili social, ma a volte decide di aprire una piccola finestra sulla sua vita privata, come ha fatto in occasione del Gran Premio di Imola. La parlamentare ha assistito alla corsa automobilistica per eccellenza, la gara di Formula 1, in uno dei circuiti più celebri, quello di Imola per l’appunto.

E lo ha fatto con un look da perfetta tifosa: la Boschi è apparsa su Instagram tra gli spalti, sorridente e spensierata, con indosso un cappellino a visiera rosso della Ferrari per tifare la scuderia nostrana. “Non è andata come speravamo ma sempre forza Ferrari!! – ha scritto a corredo delle foto condivise sul suo profilo ufficiale -. Un bellissimo spettacolo ed una grande giornata di sport ed eccellenze italiane”.

La parlamentare ha lasciato nell’armadio tacchi e tailleur e ha scelto un outfit più semplice e comodo – ma non per questo impeccabile – per l’occasione. Ha optato per un abito nero leggermente strutturato con maniche a tre quarti con scollo rotondo e una giacca leggera in suede dello stesso colore. Tocco di colore la cintura e gli stivali rossi, che riprendono il colore del cappellino Ferrari.

Insieme a lei sugli spalti, a tifare per la scuderia, i colleghi Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, e Francesco Bonifazi, senatore dello stesso partito (con cui si vocifera che la Boschi abbia avuto una relazione negli anni passati). Grande assente Giulio Berruti, ma le foto parlano chiaro: impossibile non notare un dettaglio che non passa certo inosservato.

Maria Elena Boschi, l’anello (di fidanzamento) in bella vista

Seppur assente dalle foto della politica, la presenza di Giulio Berruti nella vita di Maria Elena Boschi non è certo messa in discussione: negli scatti pubblicati su Instagram in primo piano appare quell‘anello di fidanzamento mostrato per la prima volta a San Valentino di quest’anno, un chiaro pegno d’amore del compagno.

Sebbene si sia parlato più volte di una crisi tra i due, la loro storia sembra procedere a gonfie vele. L’attore e la Boschi del resto hanno sempre evitato le voci che li vorrebbero sempre a un passo dalla rottura, dando conferma del loro amore con piccoli gesti ma significativi.

La voglia di fare progetti c’è da tempo: la loro storia d’amore va avanti da più di un anno e a Verissimo Maria Elena Boschi non aveva nascosto i suoi sogni da realizzare col compagno. “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te“. E aveva aggiunto: “Con Giulio sogno di diventare mamma. Lo sogno da sempre. Accanto a lui viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia”.