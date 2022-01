Maria Elena Boschi, il gesto di Berruti che smentisce la crisi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Dopo le voci di una possibile crisi, tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembra essere tornato il sereno. O almeno è quanto sembra osservando “i movimenti social” della coppia. L’attore ha infatti commentato una foto che Maria Elena Boschi ha pubblicato sul suo account Instagram.

Lo scatto ritraeva un primo piano della donna, a metà viso, che risaltava i suoi stupendi occhi azzurri, mentre nell’altra metà si vede un panorama mozzafiato e innevato. Berruti ha prontamente commentato la foto della fidanzata, commentando con un cuore e allontanando in questo modo le voci di una possibile crisi.

Era stato infatti il sito Dagospia, a segnalare alcuni dettagli che avrebbero potuto far pensare a un raffreddamento tra l’attore e la politica italiana.

Gli indizi che hanno fatto pensare alla crisi tra Berruti e Boschi

I dettagli che hanno fatto gridare alla crisi sono stati più di uno. Innanzitutto, durante le vacanze di Natale i due fidanzati non si sono mostrati insieme sui social. Maria Elena Boschi, infatti, ha pubblicato una foto proprio durante il giorno di Natale per augurare alla sua community buone feste, ma non insieme al bell’attore, bensì a suo fratello. “Auguri di buon Natale a tutti voi, con l’auspicio che possiate trascorrere questi giorni con le persone che amate di più”, ha scritto nel post, facendo in modo che qualcuno si domandasse perché con lei non ci fosse il suo compagno Giulio Berruti.

L’indizio più significato è però arrivato dal profilo Instagram dell’attore. Attraverso alcune stories, Giulio Berruti ha pubblicato nel pieno della notte una frase che ha sorpreso molti: “Che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore“ ha scritto. Nessuno conosce il vero significato di quella frase, se avesse o meno un nesso con la sua personale storia con la Boschi, anche se l’aria era quella di una riflessione condivisa che portava con sé tutta l’amarezza di una delusione d’amore.

Una frase dal significato profondo che insieme alla notizia che i due hanno passato le vacanze di Natale lontani, avrebbe subito fatto gridare a una crisi di coppia. Notizia a quanto pare smentita dal gesto romantico (e social) di Giulio Berruti.

Maria Elena Boschi e l’amore per Giulio Berruti

La relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è tra le più seguite e amate. Sono in molti, infatti, a fare il tifo per la loro unione che li vede fianco a fianco dal 2014, quando l’attore e la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, si sono conosciuti.

A quell’epoca l’uomo, incantato dal fascino della Boschi, le fece recapitare un mazzo di fiori direttamente a Palazzo Chigi: un gesto molto romantico che è restato, però, senza risposta da parte della donna.

Tre anni dopo i due si sono ritrovati a un evento, e dopo un primo periodo “da amici” hanno iniziato la loro relazione, uscendo però allo scoperto solo dopo la pubblicazione di alcune foto che li ritraevano insieme. Da quel momento in avanti le dichiarazioni social e in trasmissioni televisive dei due non si sono fatte attendere.

Tra queste, una lunga intervista rilasciata a Verissimo durante la quale Maria Elena ha raccontato tutto il suo amore per il compagno dicendo che potrebbe presto diventare suo marito.