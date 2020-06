La Vita in Diretta, gelo in studio fra Cuccarini e Matano. Lei non saluta e lui reagisce

editato in: da

Si chiude con il gelo in studio e nessun saluto l’ultima puntata de La Vita in Diretta, dopo le accuse di Lorella Cuccarini ad Alberto Matano. La lettera scritta dalla conduttrice e diffusa da Leggo ha creato grande scompiglio in Rai, portando alla luce un forte contrasto fra i due presentatori dello show.

“C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro – ha scritto la Cuccarini nella missiva, parlando de La Vita in Diretta -. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone. Ora la missione è compiuta e saluto il programma”.

Il chiaro riferimento a Matano (che non è mai stato nominato) e le accuse sono arrivate a poche ore dall’ultima puntata de La Vita in Diretta. Il giornalista e la presentatrice hanno quindi condotto il programma con un’atmosfera molto diversa dalle precedenti. Impossibile non notare il gelo fra i due, che non si sono mai parlati nè guardati, ma soprattutto il gesto di Alberto che, ai saluti finali, è scomparso dall’inquadratura, andandosene senza dire nulla alla collega.

“Vorrei dire grazie di cuore a questo studio, a questa macchina, tutte le persone che hanno lavorato in un anno così difficile – ha detto la Cuccarini, congedandosi dal pubblico -. Grazie per il coraggio perché i primi giorni di questa pandemia ci guardavamo negli occhi e c’era la paura. Grazie a voi a casa, avete premiato questo programma. Non so dove, non so quando, ci ritroveremo, è stato un privilegio fare servizio pubblico ed essere al vostro fianco ogni giorno in un anno difficile”.

La Vita in Diretta si conclude per questa stagione e lascerà il posto alla sua versione estiva condotta da Andre Delogu e Marcello Masi. Chi si aspettava un saluto commosso come quello di Elisa Isoardi alla Prova del Cuoco però ha visto deluse le sue aspettative. Non appena Lorella ha terminato di parlare infatti, Matano è scomparso dall’inquadratura, probabilmente abbandonando lo studio. Non c’è stata nessuna lite in diretta, come ipotizzavano molti, ma la tensione ha caratterizzato tutta la puntata. Poco dopo il giornalista ha risposto a modo suo su Instagram, pubblicando una foto con il gruppo di lavoro de La Vita in Diretta in cui, ovviamente, è assente la Cuccarini.