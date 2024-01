Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Kate Middleton si trova al momento in ospedale, e Re Carlo deve sottoporsi a un intervento alla prostata. La situazione a Palazzo è più seria che mai: la Monarchia versa in una situazione indubbiamente complessa, con la Regina Camilla e il Principe William a dover essere forti per evitare ulteriori danni. Come se non bastasse, al già complicato quadro della Famiglia Reale si aggiungono anche il Principe Harry e Meghan Markle: i Duchi di Sussex sono volati in Giamaica per la prima del film Bob Marley One Love. E hanno posato con il Primo Ministro anti-monarchico.

Harry e Meghan Markle, la foto imperdonabile: “Insensibili”

La Monarchia inglese sta versando in uno stato di allarme. Inutile girarci intorno: il comunicato di Kensington Palace su Kate Middleton è stato un vero fulmine a ciel sereno. E poco dopo Buckingham Palace ha annunciato l’operazione di Re Carlo III, una strategia per “distogliere” l’attenzione dalla salute della Principessa del Galles. In virtù di questo momento complesso, il Principe Harry e Meghan Markle sono stati etichettati come “insensibili” dopo aver posato insieme al Primo Ministro giamaicano, Andrew Holness, dichiaratamente anti-monarchico.

Uno scatto che, come si suol dire, ha fatto il giro del mondo: Andrew Holness ha più volte ribadito la sua posizione di voler abbandonare la Monarchia. Per la premiere del film Bob Marley One Love, i Duchi di Sussex hanno preso parte al prestigioso red carpet, godendosi il momento: un’apparizione a sorpresa, che ovviamente ha fatto sollevare più di un sopracciglio nel Regno Unito, considerando le condizioni di Kate Middleton, che si sta riprendendo dopo un intervento chirurgico addominale, e l’operazione alla prostata prevista per Re Carlo.

La loro presenza all’evento è stata interpretata come un vero e proprio sgarbo nei confronti della Famiglia Reale. La Duchessa di Sussex si è mostrata più amorevole che mai al fianco del Principe Harry, con un look stellare (e relative cifre da capogiro): abito nero firmato Carolina Herrera e orecchini in oro di di Jennifer Meyer Jewellery dal costo di quasi 3000 euro. Come sempre, il loro tempismo è stato giudicato fuori tempo massimo, e il Daily Mail è piuttosto perentorio a riguardo: “Insensibili”.

Chi è Andrew Holness, il Primo Ministro giamaicano anti-monarchico

Andrew Holness, il Primo Ministro giamaicano in carica da marzo 2016 (il più giovane mai eletto in Giamaica), è dichiaratamente anti-monarchico, e non è un mistero per nessuno. Dopo la morte della Regina Elisabetta II, ha ammesso che la Giamaica aveva in piano di tagliare i legami con la Gran Bretagna. E ora sta portando avanti i suoi piani per rendere il Paese una Repubblica: il referendum si dovrebbe tenere a fine anno. In circostanze normali, l’apparizione dei Sussex a un evento è da intendersi perfettamente normale. Tuttavia, con la Monarchia in condizioni critiche e la Giamaica che vuole abbandonare il Regno Unito, la loro è stata una mossa a dir poco azzardata. Ancora una volta, i Duchi di Sussex finiscono nel mirino delle critiche: quel ramoscello d’ulivo teso nei confronti di Kate e Carlo è già dimenticato.