Harry torna a Londra per Natale: “Lo da solo per i soldi”

Fonte: IPA Harry

Aria di riconciliazione tra Harry e Carlo, tanto che il Duca del Sussex sta pensando seriamente di fare i bagagli e tornare a Londra per Natale, possibilmente accompagnato da Meghan Markle e dai figli Archie e Lilibet. Ma c’è chi insinua che questa voglia di casa sia dettata dall’esigenza di denaro.

Harry in Gran Bretagna per Natale

Per Carlo e Camilla questo Natale sarà davvero speciale, perché per la prima volta sono stati invitati anche i figli e i nipoti della Regina consorte a trascorrere le feste con la Famiglia Reale. Quindi William si siederà a tavola con il suo fratellastro e la sua sorellastra. Mentre la presenza di Harry resta al momento un punto interrogativo.

In molti sperano in una reale riconciliazione tra Carlo e suo figlio Harry e il Natale – quando siamo tutti più buoni – sarebbe una perfetta occasione. Stando all’entourage del Re, quest’ultimo sarebbe ben contento di riallacciare i rapporti col secondogenito e la telefonata che il Principe gli ha fatto per il suo compleanno è un primo passo avanti in questo senso. Ma l’unico ad essere entusiasta per questo riavvicinamento è solo Carlo. Infatti, tutti gli altri membri della Famiglia Reale guardano con sospetto il possibile ritorno di Harry e Meghan alla Corte.

I sospetti della Famiglia Reale sui soldi

Stando a quanto scrive Paul Burrell sul Mirror: “Penso che la Famiglia Reale abbia una brutta sensazione nei confronti di Harry e Meghan e che se li lasciassero tornare a Palazzo verrebbero traditi di nuovo. Lo vedono lavare i panni sporchi in pubblico e raccontare storie quando sanno fin troppo bene che non dovrebbero farlo”. Inoltre, William, Kate Middleton e gli altri membri della Famiglia Reale hanno il sospetto che Harry tenti un riavvicinamento solo per soldi.

“Harry guadagna sfruttando il suo essere un Reale, ma questo non è corretto”, sottolinea il commentatore. Il suo ritorno a Palazzo potrebbe essere sfruttato per un nuovo libro o magari per una nuova serie di Netflix in cui raccontare cosa accade dentro le stanze dorate. Si teme che il Duca del Sussex possa distorcere le conversazioni che si faranno durante il pranzo di Natale o magari che ne approfitti per lamentarsi ancora una volta di quanto i suoi parenti siano freddi con Meghan, fino a maltrattarla. Basterebbe una parola di troppo o un sorriso mancato per creare il solito melodramma intorno al disprezzo che William, Kate e gli altri avrebbero nei confronti della Duchessa del Sussex.

Un affare molto conveniente per Harry che fino ad ora ha guadagnato soprattutto coi suoi racconti sui retroscena di Palazzo e col descrivere quanto sia stato traumatico vivere con suo padre Carlo e con suo fratello William.

In conclusione, se Harry e Meghan saranno a Londra, o meglio Sandringham per Natale, solo Carlo sarà felice di riabbracciarli o più precisamente di riabbracciare suo figlio.