Harry lascia Meghan Markle e porta con sé il figlio Archie

Fonte: IPA Harry

Harry avrebbe deciso di lasciare Meghan Markle (almeno momentaneamente) per partire alla volta dell’Africa e porta con sé il figlio maggiore Archie. Invece, la piccola Lilibet non farebbe parte di questa spedizione che ha il sapore della prova generale di una separazione permanente e definitiva.

Harry parte per l’Africa con Archie

Che Harry sarebbe partito per l’Africa senza Meghan Markle è un’indiscrezione che circola già da qualche tempo, almeno da quando è stato confermato il nuovo contratto con Netflix nel quale viene esplicitato l’ingaggio del Principe per un docu-film girato appunto nel continente africano. Un progetto dal quale è stata esclusa Meg che si dice non l’abbia presa molto bene, visto che è lei quella che ha ambizioni cinematografiche. Ma la Duchessa del Sussex avrebbe trovato soddisfazione in un nuovo lavoro ben più interessante, almeno dal suo punto di vista, sarebbe infatti in trattativa per girare il sequel della Guardia del corpo.

La vera novità comunque di questa “fuga” di Harry dalla mogliettina è il coinvolgimento di Archie. Fino ad ora, il destino dei figli dei Sussex non era stato ancora discusso. Ma da una foto che è stata pubblicata in copertina dal magazine Woman’s Day, il Principe avrebbe deciso di portare con sé il primogenito. Per questo, il viaggio con destinazione Africa sembra quasi una prova di un’imminente separazione.

Il matrimonio tra Harry e Meghan è in crisi e sebbene i diretti interessanti non abbiano mai rilasciato dichiarazioni in proposito, ormai sono troppe le indiscrezioni che circolano su litigi, amanti, stanze d’albergo perché non ci sia un fondo di verità. Un divorzio al momento sarebbe rovinoso per entrambi, ma è altamente probabile che i Sussex stiano trovando il modo di portare avanti i loro interessi economici e di proteggere i figli, Archie e Lilibet, dalle conseguenze nefaste di una fine ufficiale del loro matrimonio.

Così, il viaggio di Harry per il documentario di Netflix è probabilmente stato sfruttato per cercare di abituare i bambini al fatto che mamma e papà vivano esistenze separate, anche se non in modo ufficiale, cioè anche se il divorzio non ci sarà. Quest’ultimo infatti metterebbe a rischio la tutela sia di Harry che di Meghan sui figli che potrebbero andare sotto la responsabilità di nonno, Re Carlo.

Harry e Meghan Markle, invito a Balmoral ma non dal Re

In ogni caso, per ora la separazione fisica tra Harry e Meghan è momentanea. C’è infatti una remota possibilità che la coppia possa trascorrere qualche giorno a Balmoral. Stando a quanto riporta l’Express infatti i Sussex avrebbero ricevuto un invito per soggiornare qualche tempo in agosto nel castello scozzese che ora appartiene a Carlo e Camilla, come vuole la tradizione della Famiglia Reale fin dai tempi di Elisabetta (anche se la Regina consorte non è tanto per la quale perché trova il castello pieno di spifferi).

Harry e Meghan avrebbero ricevuto un invito di cortesia da parte del Palazzo ad unirsi col resto della famiglia, ma Carlo non sarebbe intervenuto esplicitamente per chiedere al figlio di venirlo a trovare in Scozia con moglie e bambini, rinunciando così a vedere i nipotini.

D’altro canto, i Sussex non hanno nemmeno risposto. Quasi certamente Lady Markle non ha la minima intenzione di tornare in Gran Bretagna e men che meno rivedere la famiglia del marito. Harry al contrario potrebbe tornare e sondare il terreno per vedere se c’è uno spiraglio ad essere accolto nuovamente a Palazzo. Anche se i ben informati sostengono che William sia irremovibile e non ha alcuna intenzione di sostenere economicamente il fratello, come invece il suo titolo di Principe del Galles imporrebbe.