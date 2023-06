Meghan Markle, la figlia compie 2 anni: il regalo da 5000 euro scelto tempo fa

Fonte: Getty Images Meghan Markle allo stadio, tailleur sensuale con shorts cortissimi

La figlia dei Duchi del Sussex, Meghan Markle e Harry, compie 2 anni. Lilibet Diana, secondogenita della (oggi più che mai) chiacchieratissima coppia, festeggia il suo primo compleanno da principessina tra tutti gli onori e gli ospiti vip invitati dagli orgogliosi mamma e papà ad una festa privata e piuttosto intima nella loro casa a Los Angeles. L’attenzione di tutti gli invitati e degli appassionati delle vicende dei fuoriusciti dalla famiglia reale inglese non può che essere attirata dai regali che la piccola potrebbe ricevere, ma c’è anche un dono di mamma Meghan attesissimo e dal significato particolare.

Meghan Markle: il regalo per il compleanno di Lilibet

Certo, tutti i genitori vorrebbero che i propri figli avessere tutto e anche di più, ma Meghan Markle sembra avere in mente un regalo veramente esagerato per la figlia. Secondo quanto riporta il The Mirror, alcuni anni fa, molto prima della nascita della figlia, ha acquistato un oggetto speciale, con l’idea di regalarlo in futuro alla figlia, allora solo immaginata. In un’intervista del 2015, un anno prima di incontrare il principe Harry e sei anni prima di dare il benvenuto alla bambina, l’ex attrice rivelò di essersi comprata un regalo di lusso. Questo successe molti anni fa, dopo che la duchessa del Sussex ottenne il ruolo di Rachel Zane nel telefilm di successo Suits. Dopo che la serie ottenne il via libera per una terza stagione, Meghan spese 5.000 sterline per un orologio Cartier Tank Francaise con un potente messaggio inciso sul retro per ricordarle i suoi successi.

Durante un’intervista, nel 2015, Meghan Markle spiegò il potente significato dell’orologio, tanto forte da renderlo quasi un amuleto: “Ho sempre desiderato il Cartier French Tank. Quando ho scoperto che Suits era stato scelto per la nostra terza stagione – che, all’epoca, sembrava una pietra miliare – ho fatto una pazzia e ho comprato la versione bicolore”. Aveva il retro inciso con il messaggio ‘A M.M. Da M.M.’. Ha continuato: “Ho intenzione di regalarlo a mia figlia un giorno. Questo è ciò che rende speciali i pezzi, la connessione che hai con loro”. Tuttavia, non è l’unico orologio speciale che Meghan ha nella sua collezione di gioielli: ha anche l’orologio Cartier Tank Française della principessa Diana che indossava regolarmente per gli impegni negli anni ’90.

Meghan e Harry: una storia al capolinea?

Il compleanno della piccola Lilibet arriva in un momento molto delicato per la coppia composta dall’ex attrice statunitense e il figlio di Lady Diana e Re Carlo. Non si placano infatti le voci di divorzio e dissidi tra il Principe Harry e Meghan Markle. Secondo le ultime indiscrezioni, la Duchessa del Sussex è stata vista in giro senza il marito a Los Angeles, lasciandolo fin troppo spesso da solo. Dunque la storia di Harry e Meghan, nata coma una favola moderna, potrebbe finire molto male.

Secondo la stampa britannica, infatti, il divorzio tra Harry e Meghan Markle sarebbe ormai imminente. In base alle informazioni di Louise Roberts rivelate a SkyNews, il Principe avrebbe già sentito l’avvocato divorzista. Certo è che la distanza tra i due è piuttosto evidente: Meghan ha altri interessi, e sta cercando di coltivare (disperatamente) i rapporti con altri proprio per evitare troppe ripercussioni sul suo status sociale.

Inoltre, stando alla confessione di una fonte al The Sun, Harry e Meghan avrebbero scelto di non attaccare più la Famiglia Reale. La chiave di lettura di questa decisione è semplicemente una: al Principe non conviene più criticare suo padre, Re Carlo, e il fratello William. “In quel momento avevano bisogno di visibilità”, ha spiegato la fonte, riferendosi al loro trasferimento in America.