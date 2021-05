Boris Johnson e Carrie Symonds si sono sposati in segreto a Westminster

editato in: da

A dare l’annuncio del matrimonio segreto tra Boris Johnson e la compagna Carrie Symonds è la stampa britannica: la notizia è stata rilanciata dal tabloid Sun, oltre che dal Mail on Sunday. Attualmente, il portavoce di Downing Street non ha rilasciato alcuna dichiarazione, solo un “No comment” secco e che non fa trapelare alcuna informazione in più.

Stando a quanto riporta il Sun, Boris Johnson e Carrie Symonds avrebbero preferito una cerimonia segreta, invece di sposarsi in seguito come previsto, con pochi invitati: 30 al massimo, secondo le norme anti-Covid britanniche. La dolce metà dell’attuale Primo Ministro inglese è la sua terza moglie. A riguardo, il portavoce, dopo il suo no comment, ha aggiunto: “Ho rigide indicazioni di non rilasciare commenti”.

Tuttavia, ci ha pensato a svelare l’arcano la stampa inglese: tra l’altro, solo qualche tempo fa, si era fatto riferimento al loro matrimonio previsto per il 30 luglio 2022. Tra Carrie e Boris, un vero e proprio colpo di fulmine: le indiscrezioni, infatti, vogliono che lui abbia lasciato l’ex moglie Marina Wheeler (madre di quattro dei suoi sei figli) per lei. Un amore travolgente e appassionante, che adesso è stato suggellato dalle nozze segrete.

La coppia si è fidanzata nel dicembre del 2019. Boris, 56 anni, e Carrie, 33 anni, hanno anche avuto un figlio insieme, Wilfred. Oltretutto, il Mail on Sunday ha svelato altri dettagli sulla cerimonia, grazie alla presenza di un ospite che ha deciso di spifferare tutto ai tabloid. La sposa è stata definita come “estremamente elegante”, mentre invece Boris “incapace di spostare lo sguardo dalla sposa”, come del resto ci si aspetterebbe da un uomo che sta per diventare marito.

In ogni caso, la pianificazione del loro matrimonio non è affatto recente: il Sun riporta che Johnson e Symonds avrebbero organizzato le nozze sei mesi fa. Gli ospiti, tuttavia, hanno ricevuto l’invito solo poche settimane fa. Tra l’altro, è la prima volta dopo ben 199 anni che un premier inglese in carica convola a nozze. L’ultimo era stato Lord Liverpool, che aveva sposato ai tempi Mary Chester. Questo, in ogni caso, è un traguardo molto importante per Boris, e che sia l’inizio di una vita splendida insieme, fatta d’amore e sorprese.