Gillian Anderson a Cannes 2026 sembra una first lady couture (con un abito da 2mila euro)

IPA Gillian Anderson al Vanity Fair Lunch di Cannes 2026

Cannes 2026 continua a regalare look da osservare da vicino, ma quello di Gillian Anderson ha qualcosa di diverso. Nessun effetto wow costruito a colpi di trasparenze o silhouette teatrali: l’attrice è arrivata al Vanity Fair Lunch con un’eleganza calibrata, quasi diplomatica, che ricordava certe first lady americane degli anni Sessanta reinterpretate in chiave couture contemporanea.

Gillian Anderson sceglie il lusso quiet di Huishan Zhang

Per il pranzo organizzato da Vanity Fair durante il Festival di Cannes 2026, Gillian Anderson ha indossato il modello Corinthe firmato Huishan Zhang, uno degli abiti più raffinati della collezione Pre-Fall 2026 del designer. Prezzo? Circa 2mila euro, anche se a guardarlo sembra appartenere a quel tipo di lusso che non ha bisogno di urlare il proprio valore.

L’abito è costruito in un tweed color crema chiarissimo, quasi burro, con una texture bouclé molto delicata che cattura la luce senza risultare lucida. Un tessuto materico, sofisticato, che richiama immediatamente il guardaroba couture francese più classico. E infatti il primo pensiero corre inevitabilmente a certi tailleur Chanel d’archivio, anche se Huishan Zhang porta tutto su un terreno più minimale e contemporaneo.

La silhouette è pulita, verticale, composta. Smanicato, con scollo a V appena accennato e una linea lunga fino alla caviglia, l’abito segue il corpo senza fasciare davvero. Non cerca sensualità esplicita, ma eleganza strutturata. Un concetto che Gillian padroneggia da anni con estrema naturalezza.

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I dettagli fanno la differenza. I bordi sfilacciati lungo le maniche, sull’orlo e lungo l’abbottonatura frontale spezzano la rigidità dell’insieme e introducono una leggerezza quasi francese. Poi arrivano le decorazioni gioiello: piccoli cristalli ricamati disegnano motivi ornamentali sulle maxi tasche laterali e seguono alcuni punti della struttura del vestito. Nulla di eccessivo, tutto calibrato per dare luce senza trasformare il look in qualcosa di troppo serale.

Anche gli accessori restano coerenti con questa idea di glamour sottovoce. La Anderson abbina sandali metallici sottili, quasi invisibili, lasciando che l’abito resti protagonista assoluto. I capelli biondi raccolti in una coda morbida e leggermente spettinata alleggeriscono ulteriormente l’immagine. Nessuna acconciatura costruita, nessun make-up aggressivo: solo pelle luminosa, labbra rosate e quello sguardo chiarissimo che continua ad avere la stessa intensità di quando interpretava Dana Scully in X-Files.

Gillian Anderson tra horror d’autore e nuovo glamour indie

La presenza di Gillian Anderson a Cannes 2026 non si limita alla moda. L’attrice è infatti tra le protagoniste di Teenage Sex and Death at Camp Miasma, il nuovo horror psicologico diretto da Jane Schoenbrun, regista diventata cult dopo I Saw the TV Glow.

Il film, presentato come titolo d’apertura della sezione Un Certain Regard, vede Anderson accanto a Hannah Einbinder in una storia che mescola ossessione, cultura slasher anni Ottanta e identità queer. Gillian interpreta un’attrice reclusa, sopravvissuta iconica di un franchise horror, diventata quasi una figura mitologica per una giovane regista ossessionata dal suo passato.

Un ruolo che sembra perfetto per lei. Perché Gillian Anderson ha sempre avuto questa capacità rarissima di stare contemporaneamente dentro il mainstream e fuori da esso. È famosa, riconoscibile, amatissima dal grande pubblico, ma continua a scegliere progetti che appartengono a un cinema più laterale, autoriale, spesso inquieto.